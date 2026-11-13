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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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13.11.2026 10:04:48

MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Zurückhaltung vor US-Inflationsdaten

DOW JONES--Mit kleinen Verlusten sind die europäischen Börsen in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Anleger halten sich in Erwartung der US-Erzeugerpreise am frühen Nachmittag zurück. Die Erwartungen an diese dürften aber schon vorsichtiger sein, nachdem am Dienstag die Verbraucherpreise mit einem unerwartet deutlichen Anstieg negativ überrascht hatten. Indessen sind die US-Anleiherenditen am Donnerstag kräftig gestiegen und ziehen am Freitag im europäischen Handel weiter an. Der DAX sinkt um 0,2 Prozent auf 26.708 Punkte, nachdem er am Donnerstag erstmals die Marke von 27.000 Punkten überwunden hat. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,2 Prozent nach auf 6.383 Punkte.

Die Entwicklungen um Nvidia, die im Rücktritt von CEO Jensen Huang ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht haben, belasten derweil weiter die Technologiewerte mit Kursverlusten von durchschnittlich 1 Prozent. Mit dem Abgang Huangs sei nicht nur der Gründer des Unternehmens weg, sondern auch einer der Wegbereiter und Architekt des ganzen KI-Booms. "Der Visionär geht, jetzt kommen Verwalter", kommentierte ein Händler am Vortag. Im Halbleitersektor geben Infineon um 1,8 Prozent nach, ASML um 1,4 und BE Semiconductor um 1,7 Prozent.

Deutlicher unter Druck steht der Rüstungssektor. Stimmungsdämpfend wirken "Friedenshoffnungen" nach Aussagen des Schwiegersohns von Donald Trumps, Jared Kushner. Demnach ist der russische Präsident Putin bereit, die Europäer bei künftigen Friedensgesprächen um den Ukrainekrieg einzubeziehen. Das DAX-Schwergewicht Rheinmetall fällt um 1,2 Prozent. Renk und Hensoldt verlieren 1,6 und 2,5 Prozent.

Recht gelassen reagiert die Aktie von Mercedes-Benz (-0,3%) auf die Drohung des Autokonzerns, nicht mehr in Deutschland zu investieren. "Das ist natürlich taktisch mit Blick auf Verhandlungen mit der IG Metall, zeigt aber, mit welch harten Bandagen künftig gekämpft wird", so ein Händler. Der Markt werde sich auf Streiks und Produktionsunterbrechungen in der Branche vorbereiten.

CTS Eventim verbessern sich um 3 Prozent. Das Ticket-Unternehmen hat im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt, seine Jahresziele aber bestätigt. Der Vorstand zeigte sich optimistisch für den Rest des Jahres.

Trotz insgesamt guter Geschäftszahlen sackt die Aktie des Schweizer Luxusgüterkonzerns Richemont um 7,2 Prozent ab. Beobachter monieren dass das Schmuckgeschäft weniger stark gewachsen sei als angenommen und das Wachstum sich sequenziell verlangsamt habe. Als durchwachsen werden die Zahlen von Ams-Osram bezeichnet, deren Kurs um 7 Prozent fällt.

Gut kommen die Aktien des britischen Versicherers Aviva an. JP Morgan lobt die Schaden-Kosten-Quote, die besser ausgefallen sei als angenommen. Derweil hat der italienische Branchenriese Assicurazioni Generali enttäuscht. Im dritten Quartal habe nur das Lebengeschäft positiv überrascht, so die Analyst William Hawkins von Keefe, Bruyette & Woods.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.383,36 -0,2 -15,62 6.398,98 #N/A

Stoxx-50 5.508,88 -0,2 -13,38 5.522,26 12,0

DAX 26.707,90 -0,2 -63,98 26.771,88 9,1

MDAX 30.646,44 -0,7 -211,69 27.039,42 0,1

TecDAX 4.085,56 -0,6 -23,10 3.091,28 12,8

SDAX 17.763,12 -1,1 -190,51 13.062,07 3,4

FTSE 10.865,09 +0,0 2,00 10.863,09 9,4

CAC 8.349,15 -0,2 -12,21 8.361,36 2,4

SMI 15.088,20 -0,4 -61,23 15.149,43 13,7

ATX 6.670,66 -0,2 -15,23 6.685,89 25,2

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:03

EUR/USD 1,1059 +0,1 0,0006 1,1053 1,1067

EUR/JPY 176,84 +0,1 0,1600 176,68 176,9500

EUR/CHF 0,925 +0,2 0,0018 0,9232 0,9236

EUR/GBP 0,8354 +0,1 0,0008 0,8346 0,8360

USD/JPY 159,88 +0,0 0,0300 159,85 159,9000

GBP/USD 1,3235 +0,1 0,0008 1,3227 1,3238

USD/CNY 6,6704 0,0 0,0000 6,6704 6,6704

USD/CNH 6,6724 -0,0 -0,0006 6,6730 6,6733

AUS/USD 0,6794 -0,2 -0,0014 0,6808 0,6809

Bitcoin/USD 68.647,26 -4,0 -2.839,88 71.487,14 71.594,52

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,86 +0,1 0,12 88,74

Brent/ICE 96,52 +0,7 0,70 95,82

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.895,43 +0,5 19,08 3.876,35

Silber 49,93 -0,2 -0,08 50,01

Platin 1.506,03 -0,8 -12,55 1.518,58

(Angaben ohne Gewähr)

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DJG/cln/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 04:05 ET (09:05 GMT)

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13.11.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
12.11.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
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ams-OSRAM AG 16,60 -9,78% ams-OSRAM AG
ASML Holding NV NY Registered Shs 1 355,00 0,37% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 1 355,80 -0,03% ASML NV
Assicurazioni Generali S.p.A. 44,50 -0,36% Assicurazioni Generali S.p.A.
Aviva PLC Registered Shs 9,18 4,72% Aviva PLC Registered Shs
BE Semiconductor Industries NV 155,65 -0,10% BE Semiconductor Industries NV
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 18,10 1,12% COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
CTS Eventim 60,80 7,04% CTS Eventim
Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 9,95 0,51% Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
HENSOLDT 79,70 1,09% HENSOLDT
Infineon AG 50,42 -2,25% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 50,00 -1,96% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
Leonardo S.p.a. 50,21 1,08% Leonardo S.p.a.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,60 0,02% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
RENK 32,97 0,92% RENK
Rheinmetall AG 766,70 -0,58% Rheinmetall AG
Richemont 183,40 -3,52% Richemont

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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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