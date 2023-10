MÄRKTE EUROPA/Kräftige Erholung dank entspannterer Zinsaussichten

FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig nach oben geht es am Dienstag an den europäischen Börsen. Der knapp einprozentige Rücksetzer vom Vortag wird mehr als wettgemacht. Nachdem sich bislang kein arabischer Staat mit den Hamas-Terroristen solidarisch erklärte, geht die Hoffnung um, dass es keine Ausweitung zu einem Nahostkonflikt kommen wird - mit dann möglicherweise stark steigenden Ölpreisen als Folge. Aktuell geben die Ölpreise nach dem gut 4-prozentigen Plus am Vortag leicht nach.

Der DAX springt um 1,7 Prozent auf 15.387 Zähler, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,7 Prozent auf 4.183 Stellen nach oben. Unterstützend für die Stimmung am Aktien- und am Rentenmarkt wirken tendenziell taubenhafte Aussagen von US-Notenbankern. Demnach wird der erfolgte kräftige Anstieg der Langfristzinsen als ausreichend gewertet, um die Inflation zu bremsen. Am Anleihemarkt kommen die Kurse dennoch leicht zurück, sie waren am Vortag aber auch bereits sehr stark gestiegen.

Israel-Schock gut verarbeitet

"Fürs Erste haben die Börsen den Israel-Schock erstaunlich schnell abgeschüttelt. Ein Grund für die Stärke am Aktienmarkt ist sicherlich die verstärkte Nachfrage nach dem sicheren Hafen der Staatsanleihen. Diese Nachfrage drückt die Zinsen. Und die sinkenden Zinsen geben dem Aktienmarkt jetzt die Luft zum Atmen zurück", heißt es von QC Partners.

Dazu spekulieren einige Marktteilnehmer auf die beginnende Berichtsaison in den USA. Die US-Großbanken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo legen am Freitag ihre Zahlen vor. Die Zinserträge könnten im Vergleich zum Vorjahr um fast zehn Prozent gestiegen sein. Der Stoxx-Subindex der Banken steigt um 2,2 Prozent. An der Spitze liegen der Subindex der Rohstoffwerte (+3,2%) vor den Autotiteln (+2,8%).

Auslieferungen bei Airbus treiben

Positiv wird gewertet, dass Airbus (+1,5%) im September 55 Flugzeuge ausgeliefert hat. Damit wurden in den ersten neun Monaten 488 Maschinen übergeben. Das entspricht laut Analysten etwa 68 Prozent des Jahresziels von 720, der historische Durchschnitt liege mit 65 Prozent leicht darunter. Für die Aktie des Triebwerkherstellers MTU geht es sogar um 3,2 Prozent nach oben.

In der dritten deutschen Reihe steigen About You um 2,9 Prozent. Der Umsatz des Modeeinzelhändlers lag im zweiten Geschäftsquartal unter den Erwartungen, das operative Ergebnis aber leicht darüber, wie Baader Helvea anmerkt. Dies beruhe auf disziplinierten Kostensenkungen.

Verbio steigen um 5 Prozent. Hier hat laut den Analysten von Jefferies der Kapitalmarkttag positiv überrascht.

Kontron verteuern sich um 6,2 Prozent nach der Nachricht, dass sich das Unternehmen zwei "Design Wins" mit einem Gesamtvolumen von rund 100 Millionen Euro sichern konnte. Mit den Übernahmen im ersten Halbjahr sowie den Aufträgen ist das Unternehmen auf einem guten Weg, das Umsatzziel 2025 zu erreichen, heißt es dazu an der Börse.

Adidas legen um 1,7 Prozent zu auf 168,96 Euro. Die Aktie bleibt für Berenberg Top-Wert im Sektor. Die Analysten haben im Vorfeld des Berichts zum dritten Quartal ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 220 Euro bestätigt. Der jüngst schwer gebeutelte Kurs des Wettbewerbers Puma kommt um 2,8 Prozent voran.

