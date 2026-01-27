MÄRKTE EUROPA/Leicht im Plus - Puma hat nun chinesischen Großaktionär

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Dienstag vorsichtig nach oben. Der DAX zeigt sich kaum bewegt bei 24.933 Punkten. Dagegen steigt der Euro-Stoxxx-50 um 0,3 Prozent auf 5.977 Punkte. Unter den Branchen stehen Banken einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank mit 1,4 Prozent Plus ganz oben, der Sektor der Versicherer legt um 0,8 Prozent zu. Nach drei Zinssenkungen in Folge signalisiert die Fed eine Phase der Stabilität.

Für die Januar-Sitzung erwartet Jörg Held, Head of Portfolio Management bei Ethenea, dass die Fed den Leitzins unverändert in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen wird. Die Notenbanker betrachteten die aktuelle Geldpolitik als "gut positioniert" und würden eine abwartende "Wait-and-see"-Haltung einnehmen, um die Wirkung der bisherigen Lockerungen zu evaluieren. Mit Abgaben von bis zu 0,9 Prozent auf Sektor-Ebene zeigen sich dagegen Rohstoffe- und Chemie-Aktien. Weiter intakt bleibt auch der "Sell America"-Trade, damit fließt Anlagekapital in andere Regionen der Welt.

DAX geht nahe Rekordhoch die Puste aus

Die Kauflaune bei DAX-Investoren schwächelt aktuell. Ein wesentlicher Belastungsfaktor ist für Maximilian Wienke, Marktanalyst bei eToro, die hohe geopolitische Unsicherheit. Deutschland könnte grundsätzlich von einer Kapitalrotation weg von den USA profitieren, bleibe jedoch strukturell anfällig durch seine starke Exportabhängigkeit. Ein aktuell schwächerer Dollar signalisiere zwar nachlassendes Vertrauen in die USA, doch gleichzeitig wirke ein stärkerer Euro belastend für Exporte, da Produkte außerhalb des Euroraums teurer würden. Kurzfristig bleibe der Markt stark schlagzeilengetrieben, Rücksetzer seien jederzeit möglich. Anleger sollten sich auf eine erhöhte Volatilität einstellen, da langfristige Planung schwierig bleibt.

Puma mit neuem Großaktionär

Bei den Einzelaktien stehen Puma mit Plus 9,3 Prozent auf 23,63 Euro im Fokus. Seit Tagen gab es Medienberichte, dass der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports den Einstieg plane. Nun ist es Fakt: Anta Sports übernimmt den Anteil von 29,06 Prozent an Puma von der Familie Pinault für 1,51 Milliarden Euro. Anta hat 35 Euro je Puma-Aktie bezahlt. Der chinesische Konzern will damit seine globale Markenpräsenz stärken. Doch ein Gebot an die "freien Aktionäre" wird an der Börse aktuell nicht erwartet.

Nach dem Einstieg hoben die Analysten der Citi die Kernbotschaften nach der Telefonkonferenz von Anta hervor. Der Konzern besitze zum aktuellen Zeitpunkt keine Pläne, Puma von der Börse zu nehmen. Dies impliziere, dass keine weiteren Aktien erworben würden, da das deutsche Übernahmegesetz ein verpflichtendes Übernahmeangebot vorschreibe, wenn die Eigentumsschwelle von 30 Prozent erreicht oder überschritten werde.

Europäische Halbleiteraktien legen zu und folgten damit den Gewinnen ihrer asiatischen Pendants. Insbesondere die Aktie von SK Hynix sprang dort um 8,7 Prozent nach oben, nachdem Berichte über einen Deal mit Microsoft die Runde machten. Zudem verbesserte eine Ankündigung des US-Rivalen Micron Technology die Marktstimmung: Das Unternehmen plant, rund 24 Milliarden Dollar in Singapur zu investieren, um die rasant steigende Nachfrage nach Speicherchips zu bedienen. Die niederländischen Unternehmen ASML und ASM International, die beide SK Hynix beliefern, gewinnen 1,3 bzw. 0,8 Prozent.

Roche steigen um 0,7 Prozent Die Schweizer haben mit einer neuen Abnehmspritze in einer klinischen Phase-2-Studie positive Ergebnisse bei Patienten erzielt. Damit ist der Weg frei für den Start der ersten Studie des Schweizer Pharma-Konzerns zur Adipositas-Behandlung in der späten Phase. Derzeit dominieren die GLP-1-Medikamente von Eli Lilly und Novo Nordisk den Markt für Adipositas-Medikamente, aber große Pharmaunternehmen wie Roche, Pfizer und Amgen sowie kleinere Akteure versuchen, neue Behandlungsmethoden zu entwickeln, um ihnen Konkurrenz zu machen.

Bei BASF hat sich JP Morgan skeptisch geäußert und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Kursziel wurde zudem auf 36 von 40 Euro gesenkt. BASF sei einer der teuersten Zykliker, heißt es zur Begründung. Die Aktien fallen um 1,2 Prozent auf 45,79 Euro.

Die Aktien von Fielmann steigen dagegen um 1,9 Prozent. Sie wurden von Berenberg mit "Buy" und einem Kursziel von 56 Euro gestartet. Trotz guter Finanzkennzahlen wird die Aktie gegenüber der Branche mit niedrigeren Multiples gehandelt, so die Begründung.

