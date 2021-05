MÄRKTE EUROPA/Leichte Abgaben - Bayer nach Urteil sehr schwach

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte verzeichnen am Donnerstag kurz nach Handelsbeginn leichte Abgaben. Der DAX gibt um 0,5 Prozent nach auf 15.380 Punkte, belastet vor allem von der Bayer-Aktie, die um 4,5 Prozent einbricht. Der Euro-Stoxx-50 startet dagegen kaum verändert in die Sitzung, er bröckelt um 0,1 Prozent ab auf 4.026 Punkte ab.

Etwas auf die Stimmung drückt die erneut aufkommende Diskussion über das so genannte "Tapering", also das Zurückfahren der Anleihenkäufe durch die Notenbanken. So hatte am Vorabend auch Randal Quarles, stellvertretender Vorsitzender der US-Notenbank für die Bankenaufsicht, gesagt, er sei offen für eine Debatte über eine Verringerung der Anleihekäufe. Seitdem bröckelt auch der Euro etwas ab, mit 1,22 Dollar wird er gut 0,6 Cent unter den jüngsten Hochs gehandelt.

Bayer mit gescheitertem US-Vergleich unter Druck

"Mit einem so deutlichen Scheitern des Vergleichs in den USA hatte der Markt nicht gerechnet", sagt ein Händler zu Bayer. Ein Bundesrichter in San Francisco hatte den Vorschlag für eine Vereinbarung zwischen Bayer und Klägeranwälten im Glyphosat-Streit zurückgewiesen, "überraschend", wie auch ein anderer Marktteilnehmer meint. Der Konzern will nun mit einem 5-Punkte-Plan alternative Lösungen anstreben.

Deutsche Börse, Adidas und Delivery Hero geben alle gut 1 Prozent ab, daneben halten sich die Ausschläge überwiegend in Grenzen.

Airbus beflügelt die Branche

Auf der Gewinnerseite im DAX stehen MTU mit einem Plus von 3,5 Prozent. Händler verweisen auf einen optimistischen Ausblick von Airbus, die Produktion des Flugzeugherstellers soll angesichts der allgemeinen Markterholung bis 2024 deutlich gesteigert werden. Das stützt die ganze Branche. Airbus legen um 6,0 Prozent zu, Rolls-Royce steigen in London um 2,8 Prozent.

In Europa verbessern sich die Titel aus dem Reise- und Freizeit-Bereich um 1,3 Prozent. Industrietitel legen um 0,5 Prozent zu und rohstoffnahe Werte um 1,2 Prozent, alle gemessen an den Stoxx-Branchenindizes. Dagegen fällt der Index der Nahrungsmittel-Aktien 0,6 Prozent, der Index der Chemiewerte hält sich trotz Bayer mit einem Minus von 0,3 Prozent noch einigermaßen gut.

Kering-Platzierung dürfte Puma nur kurz belasten

Im MDAX fallen Puma um 2,3 Prozent. Kering hat sich von weiteren 5,9 Prozent am Unternehmen getrennt. Das ist allerdings keine Überraschung, wie es am Markt heißt. Mit dem Schritt sei gerechnet worden. "Die Aktien gehen an Institutionelle Investoren, die sie weiter halten werden", sagt ein Händler. Zudem dürfte der latente Verkaufsüberhang auf Puma damit beseitigt sein, weil Kering ihre restlichen 4 Prozent marktneutral über eine bis nächstes Jahr laufende Wandelanleihe abgeben könnten.

Hugo Boss geben 0,7 Prozent ab. Vorbörslich waren deutlich stärkere Abschläge erwartet worden. Die Frasers Group PLC hat am Mittwochabend mitgeteilt, dass sie nicht für Hugo Boss bieten wolle.

Ordentliche Quartalszahlen hat Aroundtown abgeliefert, heißt es im Handel. Sowohl Umsatz als auch der FFO hätten im ersten Quartal leicht über den Analystenprognosen gelegen. Im Fokus stünden die Zahlen allerdings nach dem Vonovia-Kauf von Deutsche Wohnen nicht. "Die noch verbliebenen Unternehmen am Markt werden gerade danach abgeklopft, wer als nächstes aufgekauft werden könnte", meint ein Händler. Aroundtown gewinnen 1,4 Prozent. Und Prosieben legen um 2,2 Prozent zu auf 18,16 Euro, nachdem JP Morgan das Kursziel laut Angaben aus dem Handel auf 28 Euro erhöht hat von bisher 27 Euro.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.026,03 -0,14 -5,64 13,33

Stoxx-50 3.441,33 -0,07 -2,29 10,71

DAX 15.380,36 -0,46 -70,36 12,11

MDAX 32.965,05 0,56 184,69 7,04

TecDAX 3.396,07 -0,26 -8,87 5,71

SDAX 16.202,22 0,01 1,38 9,73

FTSE 7.032,46 0,08 5,53 8,77

CAC 6.399,01 0,12 7,41 15,27

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,20 0,01 -0,44

US-Zehnjahresrendite 1,59 0,01 -1,09

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:13 Uhr Mi, 17:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2193 -0,01% 1,2193 1,2213 -0,2%

EUR/JPY 133,16 +0,06% 133,04 133,14 +5,6%

EUR/CHF 1,0949 -0,01% 1,0939 1,0956 +1,3%

EUR/GBP 0,8640 +0,06% 0,8639 0,8645 -3,3%

USD/JPY 109,12 -0,01% 109,08 109,02 +5,7%

GBP/USD 1,4114 +0,03% 1,4114 1,4127 +3,3%

USD/CNH (Offshore) 6,3796 -0,03% 6,3796 6,3855 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 37.678,76 -3,62% 37.678,76 38.648,76 +29,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,84 66,21 -0,6% -0,37 +27,6%

Brent/ICE 68,55 68,87 -0,5% -0,32 +33,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.898,42 1.896,63 +0,1% +1,79 +0,0%

Silber (Spot) 27,68 27,73 -0,2% -0,05 +4,9%

Platin (Spot) 1.197,00 1.194,50 +0,2% +2,50 +11,8%

Kupfer-Future 4,55 4,54 +0,4% +0,02 +29,1%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2021 03:49 ET (07:49 GMT)