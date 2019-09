MÄRKTE EUROPA/Leichte Gewinne trotz Gewinnwarnungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht im Plus sind die europäischen Börsen in den Donnerstag gestartet. Der Markt wartet auf neue Impulse vom Handelsstreit, nachdem zuversichtliche Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu einer Einigung die Stimmung an der Wall Street am Mittwoch gestützt hatten. Der DAX steigt um 0,2 Prozent auf 12.257 Punkte, der Euro-Stoxx erhöht sich um 0,1 Prozent auf 3.517 Punkte.

Im Blick stehen Unternehmensmeldungen mit Warnungen von Imperial Brands und IAG und Quartalszahlen von Hella. Derweil hat sich das Konsumklima in Deutschland etwas aufgehellt, wie die Forscher der GfK am Morgen mitteilten.

Hella nach Zahlen im Plus

Hella steigen nach Zahlen um 0,6 Prozent. Positiv gesehen wird, dass Hella den Ausblick bekräftigt hat. Die Citigroup lobt die widerstandsfähigen Margen im Autogeschäft. Die EBIT-Marge habe mit 7,0 Prozent 30 Basispunkte über der Konsensschätzung gelegen, der Rückgang bei der Bruttomarge habe sich verlangsamt auf 100 Basispunkte, verglichen mit 250 Basispunkten im Quartal davor.

Infineon gewinnen 1,4 Prozent. Zum einen sollte der Druck aus der Hybridanleihe nun weg sein. Infineon hat mit der Anleihe 1,2 Milliarden Euro eingenommen. Zum anderen sind die Vorlagen der US-Wettbewerber stark, der Philadelphia-Semiconductor führte am Mittwoch die Gewinnerliste bei den US-Branchenindizes an hinter den konjunkturabhängigen Papierwerten an.

Schwache Vorlagen belasten Henkel, die Aktie verliert 0,9 Prozent. Der US-Konkurrent H.B. Fuller hat schwache Quartalszahlen bekannt gegeben. H.B. Fuller will den Klebstoffbereich nun umstrukturieren.

In der zweiten Reihe stehen Metro im Blick. Am Markt werden die Sparpläne leicht positiv gesehen. Der Handelskonzern will die Effizienz steigern. Das kostet zwar zunächst bis zu 65 Millionen Euro, soll aber anschließend jährliche Einsparungen in mittlerer zweistelliger Millionen-Höhe bringen. Für die Aktie geht es um 0,3 Prozent nach oben.

Imperial Brands stürzen nach Warnung ab

Stärkere Kursbewegungen gibt es bei den europäischen Werten. Der Tabakkonzern Imperial Brands rechnet nun nur noch mit 2 Prozent statt zuvor 4 Prozent Umsatzplus. Die Aktie stürzt um 8,7 Prozent ab. Und die Fluglinie IAG rechnet damit, dass der Gewinn das Niveau aus dem vergangenen Jahr nicht erreichen wird. Neben den Streiks bei British Airways belasten schleppende Buchungszahlen bei den Billigtöchtern. Die Aktie verliert 5,5 Prozent, im Schlepptau fallen Lufthansa um 2,5 Prozent.

ABN Amro sacken um 9,2 Prozent ab. Die niederländische Bank ist wegen Geldwäsche ins Visier der Behörden geraten. Wie das Institut mitteilte, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Bank.

Ericsson geben 2,3 Prozent ab. Das Unternehmen rechnet für das dritte Quartal mit einer Rückstellung von 12 Milliarden Schwedischen Kronen (umgerechnet 1,12 Milliarden Euro) im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen der US-Börsenaufsicht SEC und des Justizministeriums.Für eine Beilegung des Streits gehen die Schweden von einer Strafzahlung von einer Milliarde US-Dollar aus.

Wegen technischer Probleme muss die an dieser Stelle normalerweiser angebotene Übersichtstabelle leider entfallen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2019 03:52 ET (07:52 GMT)