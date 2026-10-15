Redcare Pharmacy Aktie

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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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15.10.2026 10:18:40

MÄRKTE EUROPA/Leichter - DAX hält KI-Ausverkauf Stand

DOW JONES--Die europäischen Börsen sind mit Abgaben in den Handel am Donnerstag gestartet. Die stärker als erwartet gestiegenen Verbraucherpreise in den USA haben neue Zinsängste an den Märkten ausgelöst. Eine Zinserhöhung durch die Fed auf ihrer Oktober-Sitzung wird nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 27 Prozent eingepreist nach rund 20 Prozent vor den Daten. Das belastet vor allem zinssensible Sektoren wie Technologie und löst neue Ängste vor einem Platzen der KI-Blase aus. An den asiatischen Börsen brach der stark gehebelte Kospi um fast 8 Prozent ein.

Der KI-arme DAX hält sich aber wacker - der Index verliert 0,3 Prozent auf 25.221. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,8 Prozent nach unten. Am Devisenmarkt zieht der Euro kräftig an auf 1,1211 Dollar. Gold ist gesucht und legt um 0,9 Prozent auf 4.143 Dollar die Feinunze zu. Den steigenden Leitzinserwartungen stehen niedrigere Marktzinsen entgegen, was grundsätzlich positiv für Aktien ist. Die vielbeachtete 10-jährige US-Benchmarkanleihe gibt gleich um 10 Basispunkte auf 5,09 Prozent nach. Hintergrund dürften verstärkte Umschichtungen aus Aktien in Anleihen sein. Brent fällt um 2 Prozent auf 104 Dollar das Fass zurück.

Am Vormittag werden Daten zur europäischen Industrieproduktion für August veröffentlicht. Am Nachmittag folgen US-Erzeugerpreise, die allerdings für die Börsen nicht die gleiche Bedeutung haben wie die Verbraucherpreise. Das Highlight des Tages sind die US-Einzelhandelsumsätze für September. Es wird ein Anstieg von 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat erwartet.

Auf Technologiewerte drückt nicht nur das Gespenst höherer Leitzinsen, sondern auch die Sorge vor zunehmender Konkurrenz bei DRAM-Technologien durch chinesische Wettbewerber. Medienberichte, laut denen Anthropic die Umsätze im dritten Quartal fast verdoppelt habe und profitabel arbeiten soll, verhallen an den Börsen ungehört, genauso wenig wie gute Geschäftszahlen von TSMC. Infineon verlieren 7,9 Prozent, Siemens Energy 7,2 Prozent, ASML 5,3 Prozent oder STMicroelectronics 6,6 Prozent. Der Technologiesubindex im Stoxx gibt als Schlusslicht 2,5 Prozent nach.

Auch starke Geschäftszahlen von Ericsson helfen dem Technologiesektor nicht. Die Ergebnisse fielen laut JP Morgan dank eines deutlichen Übertreffens der Erwartungen im Segment Networks weit besser aus als vom Markt erwartet aus. Für die Ericsson-Aktie geht es 7,6 Prozent nach oben.

Um 6,8 Prozent nach oben schießen Docmorris nach Drittquartalszahlen. Diese haben laut Jefferies den "lang ersehnten Breakeven" beim bereinigten EBITDA gebracht. Der Bereich rezeptpflichtige Arzneimittel sei um 78 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Redcare steigen im Gefolge um 1,7 Prozent.

Auf vorläufige Drittquartalszahlen reagieren Drägerwerk mit einem Kurseinbruch von 11,8 Prozent. Höhere Kosten und ein verlangsamter Umsatzanstieg haben dem Medizintechnikkonzern einen Gewinnrückgang beschert. Das EBIT sank auf 48 Millionen Euro von 56,7 Millionen im Vorjahr. Die EBIT-Marge ging auf 5,6 von 6,8 Prozent zurück. Immerhin bestätigte das Unternehmen den Ausblick für 2026.

Flatexdegiro gewinnen 6,1 Prozent. Das Unternehmen will eigene Aktien mit einem Volumen von bis zu 100 Millionen Euro zurückerwerben.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.143,15 -0,8 -47,22 6.190,37 6,1

Stoxx-50 5.334,68 -0,4 -18,94 5.353,62 8,5

DAX 25.221,31 -0,3 -77,30 25.298,61 3,0

MDAX 29.950,69 -0,3 -99,46 27.039,42 -2,2

TecDAX 3.944,74 -1,3 -51,87 3.091,28 8,9

SDAX 17.972,94 -1,1 -203,59 13.062,07 4,6

FTSE 10.762,64 +0,4 37,78 10.724,86 8,4

CAC 7.887,05 +0,2 13,94 7.873,11 -3,2

SMI 14.200,17 +0,5 70,24 14.129,93 7,0

ATX 6.527,00 -1,4 -92,12 6.619,12 22,5

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:13

EUR/USD 1,1221 +0,6 0,0065 1,1156 1,1119

EUR/JPY 177,05 +0,2 0,4300 176,62 176,6200

EUR/CHF 0,9299 -0,1 -0,0013 0,9312 0,9324

EUR/GBP 0,8463 +0,1 0,0008 0,8455 0,8456

USD/JPY 157,76 -0,4 -0,5500 158,31 158,8200

GBP/USD 1,3257 +0,5 0,0066 1,3191 1,3146

USD/CNY 6,6914 -0,0 -0,0012 6,6926 6,6926

USD/CNH 6,691 -0,1 -0,0049 6,6959 6,6989

AUS/USD 0,6928 -0,6 -0,0041 0,6969 0,6953

Bitcoin/USD 81.173,90 -0,7 -569,41 81.743,31 81.570,71

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,31 -0,8 -0,78 95,09

Brent/ICE 104 -1,9 -2,06 106,06

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.153,49 +1,2 48,37 4.105,12

Silber 56,58 +1,7 0,94 55,64

Platin 1.612,07 +0,3 5,32 1.606,75

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2026 04:19 ET (08:19 GMT)

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ASML Holding NV NY Registered Shs 1 475,00 -1,34% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 1 477,80 -1,00% ASML NV
DocMorris AG (ex Zur Rose) 15,85 5,88% DocMorris AG (ex Zur Rose)
Draegerwerk AG & Co. KGaA 73,80 -7,98% Draegerwerk AG & Co. KGaA
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 96,20 -8,56% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) 9,50 12,16% Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
flatexDEGIRO AG 25,72 6,11% flatexDEGIRO AG
Infineon AG 53,22 -2,56% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 52,50 -2,78% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 73,40 2,23% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Siemens Energy AG 133,30 -1,36% Siemens Energy AG
STMicroelectronics N.V. 41,52 -1,15% STMicroelectronics N.V.
STMicroelectronics N.V. NY Registered Shs 41,40 -0,96% STMicroelectronics N.V. NY Registered Shs
Telefon AB L.M.Ericsson (A) 9,73 13,27% Telefon AB L.M.Ericsson (A)
Telefon AB L.M.Ericsson (B) (spons. ADRs) 9,35 11,31% Telefon AB L.M.Ericsson (B) (spons. ADRs)

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