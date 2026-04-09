Service, Service, Service. Wir von BNP Paribas Zertifikate sagen "Ja" zu Austria. Sagen Sie "Ja" bei der Wahl für uns als Service-Anbieter des Jahres. -W-

RENK Aktie

RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.04.2026 09:44:40

MÄRKTE EUROPA/Leichter - Fragile Waffenruhe veranlasst zu Gewinnmitnahmen

DOW JONES--Die europäischen Börsen geben am Donnerstagvormittag nach. Die Waffenruhe im Iran-Krieg, die weltweit am Mittwoch an den Börsen mit starken Kursgewinnen gefeiert wurde, scheint fragil. Israel greift im Libanon weiter an, und insbesondere ist die wichtige Straße von Hormus für Öltanker offenbar weiter weitgehend blockiert, weil Iran fordert, den Libanon in die vereinbarte zweiwöchige Feuerpause einzubeziehen. US-Präsident Trump droht dem Iran derweil mit der Wiederaufnahme der Angriffe.

Der DAX verliert 0,9 Prozent auf 23.866 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,7 Prozent auf 5.875 Punkte nach. Die in Reaktion auf die Waffenruhe drastisch gesunkenen Ölpreise ziehen wieder an. Der Preis für ein Barrel Brentöl steigt um 3,2 Prozent auf 97,82 Dollar. Beobachter weisen darauf hin, dass die Ölpreise auch dann noch längere Zeit auf hohem Niveau verharren dürften, wenn die Straße von Hormus für den Schiffsverkehr wieder geöffnet würde. Denn es werde einige Zeit dauern, die zerstörte Energieinfrastruktur wiederaufzubauen. Dazu ist unklar, ob Iran möglicherweise zukünftig Durchfahrtsgebühren erheben wird, wie jüngst offenbar geschehen.

Abseits des Kriegs im Nahen Osten ist die Nachrichtenlage dünn. Konjunkturseitig ist die Produktion des produzierenden Gewerbes in Deutschland im Februar wider Erwarten etwas gesunken. Allerdings wurde der Vormonatswert nach oben revidiert. Die deutschen Exporte erhöhten sich überraschend stark gegenüber dem Vormonat.

In den USA werden unter anderem die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und die Februar-Daten zu den Persönlichen Einkommen und Ausgaben veröffentlicht. Im Blick haben die Akteure aber bereits stärker am Freitag anstehende neue Preisdaten, die potenziell Folgen des Ölpreisanstiegs seit dem Beginn des Iran-Kriegs zeigen dürften. Die Frage dürfte vor allem sein, wie stark sich dies auf die Inflation ausgewirkt hat, was wiederum Rückschlüsse auf die Zinsentwicklung ermöglichen könnte.

Auch auf Unternehmensseite gibt es wenige Nachrichten. Lufthansa geben um 3,5 Prozent nach, hatten allerdings am Mittwoch einen Kurssprung von über 10 Prozent verzeichnet. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat ihre Mitglieder für Freitag zum Streik aufgerufen.

Der österreichische Ölkonzern OMV hat mitgeteilt, dass die Ertragsentwicklung seiner Sparte Exploration & Production im ersten Quartal durch den Nahostkonflikt beeinträchtigt wurde. Höhere Öl- und Gaspreise hätten dies jedoch überkompensiert. Die Aktie sinkt gleichwohl um 0,8 Prozent, während der Sektor der Öl- und Gaswerte 0,7 Prozent im Plus notiert. Ölwerte waren am Mittwoch im Gefolge des Ölpreis-Absturzes stark gefallen, gehören aber zu den Gewinnern des Krieges.

Im Rüstungssektor verlieren Renk 2 Prozent und profitieren somit nicht von einer Kaufempfehlung der DZ Bank.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.875,19 -0,7 -38,18 5.913,37 1,4

Stoxx-50 5.080,82 -0,4 -19,14 5.099,96 3,3

DAX 23.865,52 -0,9 -215,11 24.080,63 -2,6

MDAX 29.976,22 -1,1 -318,86 27.039,42 -2,1

TecDAX 3.548,54 -1,3 -47,13 3.091,28 -2,0

SDAX 17.093,54 -0,8 -141,42 13.062,07 -0,5

CAC 8.224,98 -0,5 -38,89 8.263,87 0,9

SMI 13.108,85 -0,0 -4,58 13.113,43 -1,2

ATX 5.627,34 -0,7 -37,74 5.665,08 5,7

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:05 Uhr

EUR/USD 1,1660 -0,0 -0,0002 1,1662 1,1692

EUR/JPY 185,3 +0,2 0,4100 184,89 185,1000

EUR/CHF 0,9219 -0,1 -0,0009 0,9228 0,9220

EUR/GBP 0,8706 0,0 0,0000 0,8706 0,8698

USD/JPY 158,9 +0,2 0,3200 158,58 158,2800

GBP/USD 1,3391 -0,0 -0,0001 1,3392 1,3439

USD/CNY 6,8386 +0,1 0,0099 6,8287 6,8287

USD/CNH 6,8382 +0,1 0,0063 6,8319 6,8288

AUS/USD 0,7032 -0,2 -0,0011 0,7043 0,7055

Bitcoin/USD 71.075,54 -0,4 -302,17 71.377,71 70.992,72

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 97,21 +3,0 2,80 94,41

Brent/ICE 97,82 +3,2 3,07 94,75

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.730,69 +0,3 14,57 4.716,12

Silber 74,12 -0,0 0,00 74,12

Platin 2.011,60 -0,9 -18,01 2.029,61

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2026 03:45 ET (07:45 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RENK

mehr Nachrichten

Analysen zu RENK

mehr Analysen
08:55 RENK Kaufen DZ BANK
07.04.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 RENK Buy Warburg Research
06.03.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RENK 54,17 -1,24% RENK

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen dürften tiefer in den Handelstag starten. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen