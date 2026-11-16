MÄRKTE EUROPA/Leichter mit Tech-Sorgen - Novo Nordisk nach Cagrisema-Daten fest

DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt ist mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Druck kam aus dem Technologiebereich, wobei die geringe Bedeutung von KI-Aktien an den europäischen Börsen Schlimmeres verhinderte. Angesichts der Turbulenzen um Nvidia mit dem Rücktritt von CEO Jensen Huang wurden Technologieaktien weiter gemieden. Sorgen bereitete laut Marktteilnehmern vor allem Fragen hinsichtlich der künftigen Finanzierung des KI-Ausbaus, weil Huang Nvidia zu einem Hauptfinancier des Booms gemacht hatte. Berichte über ein mögliches Comeback von Huang stützten nicht. Anleger warteten nun mit Spannung auf die Geschäftszahlen des Chip-Giganten, die am Dienstag nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden.

Der DAX verlor 0,6 Prozent auf 26.599 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um ebenfalls 0,6 Prozent nach unten. Ein gesunkener Ölpreis stützte nicht. Brent verlor 2,6 Prozent auf 93,36 Dollar - die Sorgen über ein Überangebot am Ölmarkt nahmen zu. Auch fallende Renditen an den Anleihemärkten halfen nicht.

Nach Börsenschluss hielt Fed-Chairman Kevin Warsh eine Rede. Nach den über den Erwartungen ausgefallenen Inflationszahlen aus der vergangenen Woche und den falkenhaften Kommentaren von Fed-Vertreter Christopher Waller erhofften sich Teilnehmer neue Hinweise über den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Die Deutsche Bank ging von drei Zinserhöhungen von jeweils 25 Basispunkten aus - im Dezember, Januar sowie im März.

Einen positiven Impuls für den Technologiesektor könnte derweil der Börsengang des KI-Riesen Anthropic liefern. Hier ist bei den laufenden Orders von sechsfacher Überzeichnung die Rede. Der Börsengang soll am Donnerstag stattfinden. KI-Infrastrukturgewinner mussten Federn lassen. Siemens Energy verloren 1,5 Prozent, für Infineon ging es um 1,4 Prozent nach unten. Aixtron büßten 2,9 Prozent ein und Suss 0,9 Prozent. Singulus verloren mit Gewinnmitnahmen um über 12 Prozent nach der Kursverdopplung zuvor. In Europa ging es für ABB und Schneider Electric um bis zu 1,1 Prozent nach unten. STMicro kamen auf ein Minus von 2,1 Prozent.

Am Ende bei den Branchen lag allerdings der Index der Versorger mit einem Abschlag von 1,7 Prozent, wobei Händler die zuletzt gestiegenen Zinserwartungen als Belastungsfaktor ausmachten. Schwach im Markt lagen auch Rohstoffaktien (-1,2%) nach schwachen Wirtschaftsdaten aus China, die die Konjunkturaussichten dämpften.

Rüstungswerte setzten dagegen die Erholung fort. "Der dritte US-Flugzeugträger vor dem Iran deutet daraufhin, dass US-Präsident Trump die Lage noch einmal eskalieren will", meinte ein Händler. Auf europäischer Ebene verwies der Teilnehmer auf weitere Milliardenhilfen für die Ukraine. Im Rahmen des insgesamt 90 Milliarden Euro schweren EU-Darlehens sind für 2027 weitere 45 Milliarden Euro vorgesehen, davon 31,7 Milliarden Euro für die ukrainische Verteidigungsindustrie. Unter anderem stiegen Rheinmetall, TKMS und Hensoldt um bis zu 1,3 Prozent. Leonardo schlossen 1,1 Prozent fester genauso wie Thales.

Novo Nordisk starteten 2,4 Prozent fester in die neue Woche. Der Pharmakonzern gab positive Studienergebnisse für sein Adipositas-Medikament der nächsten Generation bekannt.

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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.348,35 -0,6 -38,51 6.386,86 9,7

Stoxx-50 5.509,87 -0,2 -12,73 5.522,60 12,1

DAX 26.598,64 -0,6 -151,31 26.749,95 8,7

MDAX 30.528,26 -0,6 -171,70 27.039,42 -0,2

TecDAX 4.068,02 -0,2 -7,88 3.091,28 12,4

SDAX 17.758,49 +0,1 20,89 13.062,07 3,5

FTSE 10.892,93 -0,1 -9,63 10.902,56 9,7

CAC 8.352,00 -0,2 -16,91 8.368,91 2,7

SMI 15.192,58 +0,6 86,46 15.106,12 14,6

ATX 6.631,09 -0,4 -23,74 6.654,83 24,5

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:19

EUR/USD 1,1005 -0,2 -0,0016 1,1021 1,1005

EUR/JPY 175,66 -0,2 -0,3300 175,99 175,6000

EUR/CHF 0,9239 -0,1 -0,0005 0,9244 0,9237

EUR/GBP 0,8344 0,0 0,0000 0,8344 0,8344

USD/JPY 159,61 -0,0 -0,0500 159,66 159,5400

GBP/USD 1,3186 -0,2 -0,0029 1,3215 1,3184

USD/CNY 6,6642 -0,1 -0,0068 6,6710 6,6642

USD/CNH 6,6647 -0,2 -0,0099 6,6746 6,6646

AUS/USD 0,6749 -0,3 -0,0022 0,6771 0,6749

Bitcoin/USD 64.877,56 -0,2 -153,02 65.030,58 64.522,35

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,30 -2,6 -2,26 88,56

Brent/ICE 93,4 -2,6 -2,44 95,84

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.867,69 -0,3 -12,35 3.880,04

Silber 47,21 -3,1 -1,52 48,73

Platin 1.455,50 -2,5 -38,08 1.493,58

(Angaben ohne Gewähr)

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November 16, 2026 12:04 ET (17:04 GMT)