MÄRKTE EUROPA/Leichter - Rheinmetall-Kursdesaster bremst DAX aus

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte präsentieren sich am Mittwoch im Vormittagshandel leichter. Der DAX hinkt dabei mit einem Minus von 0,7 Prozent auf 24.725 Punkte hinterher. Er wird zurückgehalten von einem 15-prozentigen Kurseinbruch der Rheinmetall-Aktie. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent nach unten.

Der Ifo-Index aus Deutschland bewegt zunächst kaum. Das Geschäftsklima hat sich im Juni wie erwartet leicht aufgehellt, der Ifo-Geschäftsklimaindex ist auf 85,6 (Mai revidiert: 85,0) Punkte gestiegen. Ökonomen hatten 85,5 Punkte prognostiziert. Der Index gilt als der wichtigste Frühindikator für die deutsche Wirtschaft. Laut Maximilian Wienke, Marktanalyst bei eToro, könnte der Index der jüngsten Entwicklung hinterherlaufen, die begonnenen US-iranischen Verhandlungen dürften nicht voll enthalten sein.

Die Nachrichtenlage um den Nahostkonflikt ist derweil ruhig, was eher positiv interpretiert wird. Die Ölpreise fallen weiter, aktuell verbilligt sich Brent- Öl um 1,6 Prozent auf 75,84 Dollar

Die Rheinmetall-Aktie notiert mit dem aktuellen Kursrutsch wieder unter der 1.000er Marke. Sie hat seit dem Hoch rund 50 Prozent an Wert verloren. Für das Kursdebakel ist verantwortlich, dass Bundesverteidigungsminister Pistorius laut übereinstimmenden Medienberichten das Marine-Projekt zum Bau von F126-Fregatten beendet. Wie zuerst der Spiegel berichtete, sollen statt der sechs geplanten Kriegsschiffe nun acht der kleineren Fregatten des Typs "Meko-200" des deutschen Herstellers TKMS angeschafft werden. TKMS steigen darauf um knapp 10 Prozent. Die Analysten von JP Morgan sehen nun diverse Ziele von Rheinmetall für das laufende Jahr als gefährdet oder kaum mehr erreichbar an.

In der Breite geben Rüstungsaktien europaweit nach. Händler erklären das mit dem ins Rollen kommenden Börsengang des Panzerherstellers KNDS. Mit Blick darauf würden Umschichtungen aus anderen Rüstungswerten erwartet, um Liquidität zu schaffen. Hensoldt und Renk notieren jeweils gut 4 Prozent im Minus, in Mailand verlieren Leonardo knapp 4 und in Paris Thales 2,2 Prozent.

Bei den am Vortag stark unter Druck stehenden Chipaktien kommt es zu leichten Erholungen. So ziehen ASML um 1,1 oder STMicro um 1,8 Prozent an. Infineon gewinnen 0,8 Prozent oder BE Semiconductor 0,4 Prozent. Im Hinblick auf die jüngst ins Straucheln geratene KI-Rally sind die Blicke bereits auf den Abend gerichtet, wenn nach US-Börsenschluss Micron Technology seine Bücher öffnet. Der Spezialist für Hochleistungs-Speicherlösungen war vor einigen Wochen in den Club der mit über 1 Billion Dollar bewerteten Unternehmen aufgestiegen.

Im SDAX geben Init Innovation um 2,12 Prozent nach. Das Unternehmen hat eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren angekündigt. Die Berenberg-Analysten gehen davon aus, dass diese vor allem der Finanzierung eines kürzlich gewonnenen Großauftrags in Australien dienen soll. Das Projekt zur Modernisierung des Ticketsystems im öffentlichen Nahverkehr von Sydney habe ein Volumen von rund 150 Millionen Euro. Aus der Kapitalerhöhung erwarten die Analysten einen Nettoerlös von rund 45 Millionen Euro.

In London schießen Segro um 15 Prozent nach oben. Das US-Immobilienunternehmen Prologis ist mit einem milliardenschweren Übernahmeangebot für den kleineren Konkurrenten zunächst gescheitert. Segro hat die Offerte über 12,6 Milliarden Pfund abgelehnt. Das schürt Spekulationen über ein höheres Gebot.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.218,61 -0,2 -11,94 6.230,55 7,4

Stoxx-50 5.327,13 +0,1 2,90 5.324,23 8,3

DAX 24.725,18 -0,7 -168,40 24.893,58 0,9

MDAX 31.886,04 -0,8 -243,06 27.039,42 4,1

TecDAX 3.896,83 -0,2 -7,03 3.091,28 7,6

SDAX 17.985,63 -0,9 -171,37 13.062,07 4,7

FTSE 10.426,25 -0,0 -2,60 10.428,85 5,0

CAC 8.345,61 +0,1 4,90 8.340,71 2,4

SMI 13.968,90 +0,4 58,20 13.910,70 5,3

ATX 6.475,20 -1,1 -70,65 6.545,85 21,6

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:02

EUR/USD 1,1354 -0,2 -0,0027 1,1381 1,1382

EUR/JPY 183,58 -0,2 -0,2700 183,85 183,8600

EUR/CHF 0,9215 0,0 0,0000 0,9215 0,9213

EUR/GBP 0,8609 -0,1 -0,0010 0,8619 0,8622

USD/JPY 161,67 +0,1 0,1000 161,57 161,5500

GBP/USD 1,3185 -0,1 -0,0018 1,3203 1,3198

USD/CNY 6,8033 +0,2 0,0133 6,7900 6,7894

USD/CNH 6,808 +0,2 0,0134 6,7946 6,7938

AUS/USD 0,69 -0,2 -0,0014 0,6914 0,6931

Bitcoin/USD 62.618,14 +0,4 229,09 62.389,05 62.410,49

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 71,83 -1,9 -1,38 73,21

Brent/ICE 75,84 -1,6 -1,24 77,08

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.076,74 -0,8 -31,61 4.108,35

Silber 61,50 -0,9 -0,53 62,03

Platin 1.636,47 -0,9 -15,33 1.651,80

(Angaben ohne Gewähr)

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June 24, 2026 04:31 ET (08:31 GMT)