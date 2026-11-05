Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.11.2026 18:11:43

MÄRKTE EUROPA/Leichter - Rotation aus Chipwerten dauert an

DOW JONES--Überwiegend mit Verlusten haben die europäischen Börsen den Handel am Donnerstag beendet. Ein deutlich negativer Handelsauftakt der US-Börsen, wo Anleger nach der Rally vom Vortag Gewinne mitnahmen, beendete die Aufwärtstendenz. Der DAX notierte zum Handelsende 0,4 Prozent niedriger bei 26.325 Punkten, nachdem er im Verlauf bei 26.693 Punkten ein neues Allzeithoch markiert hatte. Der Euro-Stoxx-50 sank um 0,6 Prozent auf 6.232 Punkte. Etwas gestützt wurde der Markt weiterhin vom deutlichen US-Wahlausgang zugunsten der Demokraten. Dieser habe für klare Verhältnisse gesorgt, nach denen man sich positionieren könne, hieß es.

"Der demokratische Durchmarsch im Repräsentantenhaus und Senat bei den US-Zwischenwahlen stellt eine bedeutende Veränderung der politischen Landschaft dar und hat dazu geführt, dass ein Teil der politischen und geopolitischen Risikoprämie aus den Märkten herausgenommen wurde", sagte Lloyd Chan, Senior-Währungsanalyst bei MUFG.

Die Erzeugerpreise in der Eurozone sind im September etwas stärker gestiegen als prognostiziert. Sie legten um 11,1 Prozent gegenüber Vorjahr zu. Selbst die Preise ohne die gestiegenen Energiekosten legten um 3,5 Prozent zu. Eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im Dezember erscheine damit immer drängender, hieß es. Die Bank of England hat wie erwartet den Leitzins von 3,75 auf 4,00 Prozent erhöht.

In den USA und Europa setzte sich die Rotation heraus aus Chipaktien und hinein in konjunktursensitive Branchen fort. Mit Kursverlusten von durchschnittlich 3,3 Prozent stellten Technologiewerte den schwächsten Sektor. Im Chipsektor verloren Infineon 8,5, ASML 6,6 und STMicro 9,3 Prozent. Gefragt waren Chemiewerte, die im Schnitt um 1,5 Prozent zulegten.

Für Druck auf die Rüstungsbranche sorgt die Kombination aus gesenkter Rheinmetall-Prognose und dem Wahlsieg der US-Demokraten. "Perspektivisch steigen mit den Demokraten die Friedensaussichten und die Rüstungsausgaben dürften weltweit gekappt werden", sagte ein Händler. Dass Rheinmetall noch mit den verschobenen Aufträgen gekommen sei, sei ein "sehr unglückliches Timing". Rheinmetall knickten um 16,1 Prozent ein. Renk fielen um 5,2 Prozent. Die Ergebnisse für das dritte Quartal von Renk entsprachen weitgehend den Erwartungen, hieß es von RBC. Leonardo verloren trotz erhöhter Auftragsprognose 3,5 Prozent. Hensoldt (+1,4%) konnten sich der negativen Tendenz im Sektor entziehen. Die Zahlen des Unternehmens hatten die Erwartungen leicht übertroffen; zudem hob Hensoldt die Umsatzprognose an.

Für die Commerzbank-Aktie ging es 2,8 Prozent nach unten. Die Geschäftszahlen zum dritten Quartal haben laut den Analysten von Barclays im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen gelegen. Der Ausblick sei größtenteils bestätigt worden, allerdings mit einer leichten Senkung der Prognose für den Nettozinsüberschuss auf 8,5 von 8,6 Milliarden Euro. Der Fokus liege weiterhin auf den Plänen mit Unicredit, um Kosten und Ertragssynergien auszuarbeiten.

Einen Kurssprung machten die Aktien von Air France-KLM (+12,1%) nach deutlich besser als erwartet ausgefallenen Zahlen. "Das kommt noch zur Freude über den Ölpreis-Rückgang dazu", so ein Händler. Der aktuell marktführende Brent-Kontrakt notiere bei rund 97 Dollar, der Juni-Kontrakt kommendes Jahr liege aber nur bei über 85 Dollar. Zudem verwies der EuGH ein das Urteil an die Vorinstanz zurück, dem zufolge KLM während der Corona-Pandemie staatliche Beihilfen von 3,4 Milliarden Euro zu Unrecht erhalten habe.

Der leicht erhöhte Ausblick der Deutschen Telekom (-2,1%) sei keine Überraschung mehr, hieß es im Handel. "Übergeordnet sind Zahlen aber momentan nicht so bedeutsam", sagte ein Händler. Siemens Healthineers hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei einem vergleichbaren Wachstum von 4,0 Prozent einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,42 Euro verbucht. Damit wurden die eigenen Ziele erfüllt und die des Marktes leicht übertroffen. Für das neue Geschäftsjahr rechnet das Medizintechnikunternehmen mit 4,0 bis 5,0 Prozent vergleichbarem Wachstum und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro je Aktie. Die Papiere gewannen 0,3 Prozent.

Raiffeisen bescheinigt DHL (+0,2%) solide Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026. Der Ausblick sei daraufhin angehoben worden. Ein Wermutstropfen bleibe der Gewinn, der die Erwartungen nicht erreicht habe.

Lanxess sprangen nach den Zahlen für das dritte Quartal um 6 Prozent nach oben. Die Aktie habe sich zuletzt wesentlich schlechter als der Sektor entwickelt, so JP Morgan. Vor diesem Hintergrund dürften ein leicht über den Erwartungen liegendes bereinigtes EBITDA und ein im Vergleich zur Schätzung der Analysten wesentlich stärkerer freier Cashflow, zusammen mit einer Prognose für das bereinigte EBITDA im vierten Quartal von 90 bis 100 Millionen Euro eine Outperformance der Aktie unterstützen.

Arcelormittal verloren nach Zahlen für das dritte Quartal 1,1 Prozent. Als "unter dem Strich gut" wurden die Zahlen der Swiss Re (+2%) zum dritten Quartal im Handel kommentiert. Dagegen fielen Moeller-Maersk um 6 Prozent. Der Ausblick sei zwar wegen der erhöhten Frachtraten nach oben genommen worden, dies könnte sich jedoch bei einem Frieden um die Straße von Hormus schnell ändern, hieß es. Im Fahrwasser verloren Hapag-Lloyd 3,7 Prozent.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.231,54 -0,6 -34,17 6.265,71 7,5

Stoxx-50 5.419,00 -0,7 -36,20 5.455,20 10,1

DAX 26.325,01 -0,4 -112,66 26.437,67 7,5

MDAX 30.891,56 -0,9 -286,71 27.039,42 0,8

TecDAX 4.039,56 -2,4 -97,31 3.091,28 11,7

SDAX 18.026,06 -1,3 -240,16 13.062,07 4,9

FTSE 10.782,66 -0,4 -46,55 10.829,21 8,5

CAC 8.205,37 +0,3 27,48 8.177,89 0,7

SMI 14.967,73 -0,4 -55,12 15.022,85 12,9

ATX 6.511,40 -0,1 -7,12 6.518,52 21,8

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:30 Uhr

EUR/USD 1,1233 +0,1 0,0006 1,1227 1,1222

EUR/JPY 177,13 -0,4 -0,7300 177,86 177,8100

EUR/CHF 0,9149 -0,3 -0,0024 0,9173 0,9170

EUR/GBP 0,8334 +0,0 0,0002 0,8332 0,8334

USD/JPY 157,7 -0,5 -0,7200 158,42 158,4500

GBP/USD 1,3478 +0,1 0,0007 1,3471 1,3463

USD/CNY 6,668 -0,1 -0,0051 6,6731 6,6731

USD/CNH 6,6644 -0,2 -0,0103 6,6747 6,6739

AUS/USD 0,6953 -0,7 -0,0051 0,7004 0,7003

Bitcoin/USD 76.090,54 -5,1 -4.088,43 80.178,97 80.532,75

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,08 +2,2 1,96 88,12

Brent/ICE 96,75 +2,3 2,13 94,62

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.119,54 +1,5 59,80 4.059,74

Silber 52,70 +0,9 0,48 52,21

Platin 1.532,43 +2,4 35,59 1.496,84

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 12:12 ET (17:12 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AG

mehr Analysen
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
05.11.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
05.11.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

A.P. Moeller - Maersk A-S (A) 2 690,00 -2,82% A.P. Moeller - Maersk A-S (A)
A.P. Moeller - Maersk A-S (B) 2 702,00 -2,60% A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
ArcelorMittal 54,64 1,86% ArcelorMittal
ArcelorMittal SA NY Registered Shs 54,50 -3,54% ArcelorMittal SA NY Registered Shs
ASML Holding NV NY Registered Shs 1 270,00 4,53% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 1 277,40 5,10% ASML NV
Commerzbank 38,01 -0,99% Commerzbank
Commerzbank AG (spons. ADRs) 37,60 -1,05% Commerzbank AG (spons. ADRs)
Deutsche Telekom AG 25,92 -0,73% Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS) 25,50 -1,16% Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS)
Hapag-Lloyd AG 127,50 -1,24% Hapag-Lloyd AG
Infineon AG 45,95 2,11% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 45,20 1,80% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
LANXESS AG 13,13 1,86% LANXESS AG
LANXESS AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/5 Sh 2,44 3,39% LANXESS AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/5 Sh
Leonardo S.p.a. 48,29 -1,24% Leonardo S.p.a.
RENK 34,50 -0,26% RENK
Rheinmetall AG 815,60 -1,68% Rheinmetall AG
Swiss Re AG 166,00 -3,57% Swiss Re AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen