MÄRKTE EUROPA/Leichter - Spekulation stützt Vantage Towers

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter abwärts geht es am Montag kurz nach dem Start an den europäischen Börsen. Der DAX büßt 0,2 Prozent ein auf 12.252 Punkte ein, der Euro-Stoxx-50 kommt um 0,7 Prozent zurück. Nach sehr schwachen Vorlagen aus den USA waren bereits in Asien Aktienbarometer überwiegend deutlicher zurückgekommen. Am Anleihemarkt ist der Freitag zu beobachtende neuerliche Anstieg der Renditen zunächst gebremst, dort geht es seitwärts.

"Die Marktteilnehmer sind weiter risikoscheu, und das global", so ein Händler. Die Marktteilnehmer, die zuletzt gehofft hatten, die Notenbanken träten auf die Zinsbremse, seien vom robusten US-Arbeitsmarktbericht auf dem falschen Fuß erwischt worden. "Solange Arbeitsangebot und -nachfrage auf diesem Niveau bleiben und die Inflation hoch ist, wird die Fed die Geldpolitik weiter straffen", zitiert ein Händler Rusty Vanneman, Chef-Anlagestratege bei Orion Advisor Solutions.

Auf die Stimmung drücken auch schwache Konjunkturdaten aus China, dort ist der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicebereich im September stark gefallen und unter die Marke von 50 gerutscht, die Expansion von Rezession trennt.

Zumindest für etwas Unterstützung sorgt in diesem Umfeld, dass die Bank of England angeboten hat, langlaufende britische Staatsanleihen in größerem Umfang zu kaufen. Das Programm, das die Spannungen auf dem Finanzmarkt lindern soll, in dem es für mehr Liquidität sorgt, hatte die Bank of England erst am 28. September gestartet, am kommenden Freitag soll es wieder auslaufen. Auf die letzten Tage soll das tägliche Angebot nun nochmal erhöht werden.

Warten auf Preisdaten aus den USA

Frische Impulse für den Markt könnte die Berichtssaison in den USA liefern. Dort legen im Wochenverlauf unter anderem die Großbanken ihre Zahlen auf den Tisch. Daneben werden am Donnerstag von neuen US-Verbraucherpreisdaten weitere Aufschlüsse über die nächsten Schritte der US-Notenbank erhofft. "Der Markt dürfte zunächst nervös bleiben", so ein weiterer Händler.

Im Blick steht auch der am Vormittag erwartete Vorschlag der eingesetzten Expertenkommission zur Gaspreisbremse in Deutschland. "Sollte der Markt den Eindruck gewinnen, dass er der Wirtschaft hilft und den privaten Konsum deutlich stützt, könnte der Vorschlag positiv aufgenommen werden", so ein Marktteilnehmer.

Unterdessen fällt der europäische Gaspreis (TTF) weiter auf das mittlerweile tiefste Niveau seit Ende Juni. Der massiv gebeutelten Uniper-Aktie hilft das nicht, sie gibt um weitere gut 7 Prozent nach.

FMC von Abstufung belastet

Unternehmensseitig ist es sehr ruhig. Potenziell kursbewegende Nachrichten aus Unternehmen gibt es fast nicht. Vantage Towers gewinnen 1,7 Prozent. Einem Bericht zufolge sollen American Tower und die spanische Cellnex (+0,4%) laut Kreisen über eine Beteiligung an Vodafones (+0,4%) Funkturmtochter nachdenken, also einen Einstieg in das Bieterverfahren erwägen.

Ganz am Ende im DAX rangieren FMC (-4,1%) nach einer Abstufung auf "Hold" von "Buy" durch Jefferies. Für die Mutter Fresenius (-2,9%) haben die Analysten das Kursziel gesenkt, hier lautete die Einstufung schon auf "Hold". Um 2,2 Prozent abwärts geht es für Puma nach einer Reihe von Kurszielsenkungen, wobei überwiegend die jüngsten enttäuschenden Geschäftszahlen des Wettbewerbers Nike als Grund genannt werden. Adidas geben um 0,6 Prozent nach.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.352,66 -0,7% -22,80 -22,0%

Stoxx-50 3.359,98 -0,5% -18,50 -12,0%

DAX 12.252,25 -0,2% -20,75 -22,9%

MDAX 22.418,88 -0,5% -112,08 -36,2%

TecDAX 2.702,89 -1,0% -27,50 -31,1%

SDAX 10.450,11 -0,7% -77,46 -36,3%

FTSE 6.950,57 -0,6% -40,52 -5,3%

CAC 5.819,10 -0,8% -47,84 -18,7%

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:37 Fr, 18:24 % YTD

EUR/USD 0,9722 -0,2% 0,9724 0,9768 -14,5%

EUR/JPY 141,31 -0,2% 141,34 141,85 +8,0%

EUR/CHF 0,9682 +0,0% 0,9671 1,0072 -6,7%

EUR/GBP 0,8758 -0,2% 0,8780 0,8788 +4,2%

USD/JPY 145,30 -0,0% 145,35 145,22 +26,2%

GBP/USD 1,1103 +0,1% 1,1075 1,1114 -18,0%

USD/CNH (Offshore) 7,1348 +0,2% 7,1232 7,1244 +12,3%

Bitcoin

BTC/USD 19.414,51 -0,4% 19.401,18 19.434,16 -58,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 92,53 92,64 -0,1% -0,11 +31,5%

Brent/ICE 97,74 97,92 -0,2% -0,18 +32,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 148,50 156,21 -4,9% -7,71 +141,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.685,35 1.694,70 -0,6% -9,35 -7,9%

Silber (Spot) 19,78 20,13 -1,7% -0,35 -15,2%

Platin (Spot) 910,38 918,68 -0,9% -8,30 -6,2%

Kupfer-Future 3,41 3,40 +0,1% +0,01 -23,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2022 03:42 ET (07:42 GMT)