MÄRKTE EUROPA/Nervöser Handel - Geopolitik und Berichtssaison die Themen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Donnerstag etwas höher in den Handel gestartet. Vor allem die geopolitischen Risiken sorgen für einen teils nervösen Handel, so ging es am Morgen zwischenzeitlich im DAX-Future um 150 Punkte nach unten. Nachdem am Dienstag ein in Aussicht gestellter Rückzug der russischen Streitkräfte an der ukrainischen Grenze an der Börse noch gefeiert wurde, ist die Lage weiterhin uneindeutig und schwer einzuschätzen. Positiv wird derweil an der Börse die laufende Berichtssaison gewertet. Damit geht es für den DAX im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 15.395 Punkte nach oben, auch der Euro-Stoxx-50 handelt 0,2 Prozent höher bei 4.137.

Fed-Protokoll liefert wenig Neues

Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung bestätigt, dass die Fed im März beginnen wird ihren Leitzins anzuheben und danach weitere, sukzessive Zinserhöhungen plant. Die Fed-Mitglieder erwarten jedoch weiterhin, dass der Inflationsdruck im Verlauf des Jahres nachlassen wird. Während Fed-Mitglied Mary Daly wiederholte, dass weitere Schritte nach März datenabhängig sein werden, warnte ihr Kollege Neel Kashkari davor, es mit den Zinserhöhungen zu übertreiben, und verwies auf die möglichen negativen wirtschaftlichen Folgen. Derweil ist US-Finanzministerin Janet Yellen zuversichtlich, dass die Fed angemessen auf die Inflation reagieren wird.

Airbus erhöht nach solidem Schlussquartal die Dividende

Airbus hat im vierten Quartal zwar einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht, die Markterwartungen aber übertroffen. Die Aktionäre sollen für 2021 wieder eine Dividende bekommen, die mit 1,50 Euro je Aktie deutlich höher ausfällt als von Analysten erwartet. Für das laufende Jahr stellt der im DAX notierte europäische Luft- und Raumfahrtkonzern weiteres Wachstum in Aussicht. Positiv wird an der Börse die Entwicklung im EBIT gewertet, das mit 1,50 Milliarden Euro rund 10 Prozent oberhalb der Markterwartung ausgefallen sei. Für die Aktie geht es um 0,5 Prozent nach oben.

Gespalten fallen die Reaktionen auf die Jahreszahlen von Nestle (-0,6%) aus. Vor allem die diversen Margen-Kennzahlen scheinen die Erwartungen nur erreicht zu haben, lägen teils aber auch unter den Prognosen, heißt es. Auch der Jahresausblick mit einem Umsatzwachstum um 5 Prozent und einer operativen Gewinnmarge von 17,0 bis 17,5 Prozent liege im erwarteten Rahmen. Gut sei im abgelaufenen Jahr das etwas höhere organische Wachstum von 7,5 Prozent. Den Kurs belasten dürfte aber der freie Cashflow, der um 14,9 Prozent auf 8,7 Milliarden Franken zurückfiel.

Die Commerzbank (+5 Prozent) hat im vergangenen Jahr trotz Restrukturierungskosten und weiterer Rückstellungen einen Gewinn erzielt. Im laufenden Jahr soll der Gewinn auf über 1 Milliarde Euro steigen. Zudem strebt die Bank bereits für 2022 eine Dividendenzahlung an. "Die Bank ist auf dem richtigen Weg", sagt ein Marktteilnehmer. Die Erträge lägen über den Prognosen, die Kosten im Rahmen der Erwartungen", sagt er. Der unerwartet hohe Nachsteuergewinn sei allerdings auch auf außerordentliche Erträge zurückzuführen.

Conti fest - Aufspaltungsstory treibt

Für die Aktie von Continental geht es um 4,2 Prozent nach oben. In einer Research-Note verweisen die Analysten von Jefferies auf einen Bericht im Manager Magazin, in dem es um die Aufspaltung des Konzerns in vier unabhängige Geschäftsbereiche gehe: Reifen (35% des Umsatzes), ContiTech (18%), Automotive (40%) und Autonomes Fahren (6%). Die SOTP-Bewertung, also der vier eigenständigen Bereiche, würde laut Manager Magazin einen fairen Wert von bis zu 50 Milliarden Euro erzielen. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Continental liege bei 17,5 Milliarden deutlich darunter. Die SOTP-Bewertung von Jefferies geht von 94 Euro je Aktie aus, wenn 100 Prozent der Nettoverschuldung/Pensionen des Konzerns dem Bereich Reifen/ContiTech zugeordnet würden. Das Unternehmen sagte, dass es derzeit keine derartigen Pläne gebe. Das Votum der Analysten für die Aktie lautet Kaufen mit einem Kursziel von 125 Euro.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.136,91 -0,0% -0,31 -3,8%

Stoxx-50 3.752,84 -0,0% -1,12 -1,7%

DAX 15.374,07 +0,0% 3,77 -3,2%

MDAX 33.564,91 +0,1% 32,37 -4,4%

TecDAX 3.334,90 +0,4% 12,46 -14,9%

SDAX 15.008,04 -0,0% -4,60 -8,6%

FTSE 7.569,82 -0,4% -33,96 +3,0%

CAC 6.968,87 +0,1% 3,89 -2,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,27 -0,01 +0,45

US-Zehnjahresrendite 2,01 -0,03 +0,50

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:13 Uhr Mi, 18:49 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1370 -0,1% 1,1381 1,1379 0%

EUR/JPY 130,84 -0,4% 131,23 131,38 -0,0%

EUR/CHF 1,0477 -0,1% 1,0492 1,0488 +1,0%

EUR/GBP 0,8363 -0,2% 0,8371 0,8376 -0,5%

USD/JPY 115,09 -0,3% 115,31 115,46 -0,0%

GBP/USD 1,3593 +0,1% 1,3596 1,3586 +0,5%

USD/CNH (Offshore) 6,3332 +0,0% 6,3307 6,3332 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 43.489,03 -1,2% 43.980,24 43.629,13 -5,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 92,92 93,66 -0,8% -0,74 +24,1%

Brent/ICE 94,08 94,81 -0,8% -0,73 +21,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.886,04 1.869,92 +0,9% +16,12 +3,1%

Silber (Spot) 23,69 23,61 +0,3% +0,08 +1,6%

Platin (Spot) 1.076,30 1.064,92 +1,1% +11,38 +10,9%

Kupfer-Future 4,50 4,54 -0,8% -0,04 +0,8%

===

