MÄRKTE EUROPA/Ölaktien fest - Einkaufsmanager schwach gestimmt

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkten sind wenig verändert in den Freitag gestartet. Der DAX fällt im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 13.196 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,3 Prozent auf 3.584 Punkte nach.

Der Stoxx-50 hält sich etwas besser, gestützt von den festeren Öl - und Gasaktien (+0,7%). Der europäische Gaspreis steigt um über 6 Prozent vor dem Hintergrund des Gezerres um Turbinen zum Gastransport aus Russland. Die Ölpreise geben dagegen mit den Rezessionssorgen leicht nach. Auch der Index der Versorger kann sich mit einem Plus von 0,7 Prozent erholen. Alle anderen Branchenindizes liegen relativ eng an den Schlussständen vom Donnerstag. Händler sprechen von einer Fortsetzung der Konsolidierung.

Die straffere Geldpolitik mahnt die Marktteilnehmer zur Vorsicht, weil sie Rezessionsrisiken birgt. Nach der EZB-Sitzung wird in der kommenden Woche voraussichtlich die US-Notenbank (Fed) die Leitzinsen weiter deutlich erhöhen. "Nach der EZB ist vor der Fed", so ein Marktteilnehmer.

Und die Lage trübt sich bereits ein: Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich sind die Einkaufsmangerindizes für das verarbeitende Gewerbe nun unter 50 gefallen und damit unter die Schwelle, die Expansion von Rezession scheidet. Im Dienstleistungsbereich sieht es nur in Frankreich etwas besser aus, allerdings auch hier weniger gut als erwartet.

Anleiherenditen sinken - Euro auch

Das dämpft Zinserhöhungsspekulationen. Die Anleihekurse ziehen kräftig an, die Martktzinsen sinken also. Das drückt auch auf den Euro, der deutlich um 0,8 Prozent nachgibt und klar unter die Marke von 1,02 Dollar zurückfällt.

Belastungsfaktor Nummer eins bleibt laut Marktteilnehmern die politische Krise in Italien. "Italien hat das Potenzial, zum Horrormärchen des Sommers zu werden", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Es sei wohl nur eine Frage der Zeit, wann die EZB ihr neues Instrument zur Stabilisierung italienischer Anleihen erstmals einsetzen müsse. Im frühen Handel kann sich der Mailänder Markt aber stabilisieren, nach dem jüngsten Kursrutsch legt der FTSE-Mib um 0,2 Prozent zu.

Ceconomy brechen ein - Prognose gesenkt

Im DAX erholen sich SAP um weitere 1 Prozent. Hannover Rück steigen um 1,5 und Vonovia um 0,7 Prozent. Dagegen fallen Henkel um 1,7, Siemens Healthineers um 2,1 und Hellofresh um 3 Prozent.

Siemens Energy mit einem Auftrag im Blick. Die Order von Amprion Offshore liegt im "hohen dreistelligen" Millionen-Bereich und ist der größte Offshore-Auftrag in der Unternehmensgeschichte. Der Kurs kann sich mit einem Minus von 0,2 Prozent ähnlich wie der Gesamtmarkt knapp behaupten.

Daneben sorgt weiter die Berichtssaison für Impulse. Ceconomy brechen um knapp 18 Prozent ein, das Unternehmen hat die Prognose gesenkt. Grund ist die Inflation. Ceconomy hatte bei der bisherigen Prognose mit einer Normalisierung der Inflationsraten gerechnet, die nicht eingetreten ist und zu einer deutlichen Eintrübung des Konsumklimas geführt hat.

Das TecDAX-Unternehmen Nagarro (+2,2%) hat dagegen die Umsatzprognose leicht erhöht. Der IT-Berater und Softwareentwickler erhöhte sie von 770 auf 800 Millionen Euro. Wichtiger sei aber, dass die Marge des operativen Gewinns konstant bei 14 Prozent gehalten werde.

Gute Zahlen und zuversichtlicher Ausblick bei Lonza

Starke Zahlen für das erste Halbjahr hat Lonza vorgelegt. Die Bestätigung der Jahresprognose und der Mittelfristprognose bis 2024 sorgten für Zuversicht, heißt es im Handel. Im Ausblick erwartet das Chemie- und Pharmaunternehmen ein Umsatzwachstum im "unteren bis mittleren Zehn-Prozent-Bereich" und einen weiteren Anstieg der Marge. Trotzdem fällt der Kurs um 1,8 Prozent.

Sika verlieren 2,8 Prozent, obwohl der Bauchemiekonzern den Nettogewinn im ersten Halbjahr um gut 20 Prozent gesteigert und den Ausblick bekräftigt hat. Schindler geben nach schwachen Zahlen 3,6 Prozent ab.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.584,55 -0,3% -11,96 -16,6%

Stoxx-50 3.561,71 +0,2% 5,43 -6,7%

DAX 13.196,07 -0,4% -50,57 -16,9%

MDAX 26.513,27 -0,5% -142,98 -24,5%

TecDAX 3.033,00 -0,4% -10,77 -22,6%

SDAX 12.448,19 -0,8% -102,05 -24,2%

FTSE 7.273,95 +0,0% 3,44 -1,5%

CAC 6.187,08 -0,2% -14,03 -13,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,09 -0,13 +1,27

US-Zehnjahresrendite 2,84 -0,04 +1,33

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:22 Do, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,0148 -0,8% 1,0188 1,0190 -10,8%

EUR/JPY 139,67 -0,6% 140,48 140,61 +6,7%

EUR/CHF 0,9828 -0,6% 0,9868 0,9885 -5,3%

EUR/GBP 0,8504 -0,3% 0,8520 0,8526 +1,2%

USD/JPY 137,64 +0,2% 137,88 138,00 +19,6%

GBP/USD 1,1934 -0,5% 1,1958 1,1949 -11,8%

USD/CNH (Offshore) 6,7786 +0,1% 6,7719 6,7838 +6,7%

Bitcoin

BTC/USD 23.085,64 -0,6% 23.095,30 22.548,76 -50,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 95,93 96,35 -0,4% -0,42 +34,1%

Brent/ICE 104,19 103,86 +0,3% 0,33 +39,1%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 162,00 156,30 +4,1% 6,40 +41,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.716,24 1.718,53 -0,1% -2,29 -6,2%

Silber (Spot) 18,76 18,86 -0,6% -0,10 -19,5%

Platin (Spot) 881,80 876,22 +0,6% +5,58 -9,1%

Kupfer-Future 3,32 3,30 +0,7% +0,02 -25,2%

YTD zu Vortagsschluss

