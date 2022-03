MÄRKTE EUROPA/Ölpreis-Schock weitet Baisse aus

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Baisse an den europäischen Aktienmärkten weitet sich zum Wochenauftakt aus. Der DAX bricht im frühen Handel um 4,2 Prozent auf 12.543 Punkte ein, der Euro-Stoxx-50 sackt um 4 Prozent auf 3.415 Punkte ab. "Der Handel verläuft weiterhin ganz im Bann des Krieges in der Ukraine", so ein Händler. Auf die Kurse drückt vor allem ein erneuter starker Ölpreisanstieg. Ein Barrel der Nordseesorte Brent wird bei knapp 130 Dollar gehandelt.

"Dieser erneute Anstieg der Energiepreise setzt Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen zu", sagt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners: "Deshalb reagieren die Börsen so sensibel auf die erneute Preisexplosion am Ölmarkt", ergänzt er.

Ausgelöst wurde die neue Rally-Runde im Öl durch Berichte, wonach der US-Kongress auf ein Embargo für Ölimporte aus Russland drängt, an den Terminmärkten wird ein solcher Schritt als wahrscheinlich eingestuft. Der potenzielle Ausfall des zweitgrößten Öllieferanten der Welt führe zu einem Angebotsausfall, der kaum aufzufangen sei, heißt es am Morgen. In Folge werde das russische Ölangebot, das in der Vorwoche noch floss, schrittweise ausgepreist, während das mögliche Angebot an Öl aus dem Iran eingepreist werde, so ein Marktstratege.

Aus technischer Sicht gelten die Börsen zwar als massiv überverkauft. "Eine Bodenbildung ist aber nicht in Sicht", sagt Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel mit Blick auf den DAX. "Nun kursiert wieder die Angst vor einer Stagflation", sagt er.

Banken, Handelsunternehmen und Reise-Aktien stark unter Druck

Auf der Branchenseite brechen die Stoxx-Indizes der Banken, der Einzelhandelswerte und der Reise-Aktien um mehr als 5 Prozent ein. Auf der anderen Seite steigen die Indizes der Rohstoff-Aktien um 2,9 Prozent und der Ölwerte um 2,1 Prozent.

Im DAX fallen Deutsche Bank um 8 Prozent, Eon um 7,8 Prozent und Adidas um 6,8 Prozent. Gewinner sind Fehlanzeige.

Gefragt sind erneut so genannte sichere Häfen, darunter das Gold, das am Morgen die Marke von 2.000 Dollar getestet hat und in Euro gerechnet neue Rekorde markiert. Aber auch hier gibt es warnende Stimmen, die darauf verweisen, dass Russland einen Teil seiner Goldreserven verkaufen könnte.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.399,10 -4,4% -156,91 -20,9%

Stoxx-50 3.328,67 -2,8% -96,44 -12,8%

DAX 12.491,95 -4,6% -602,59 -21,4%

MDAX 27.563,51 -4,5% -1295,02 -21,5%

TecDAX 2.951,94 -2,8% -86,28 -24,7%

SDAX 12.502,30 -4,5% -586,26 -23,8%

FTSE 6.839,91 -2,1% -147,23 -5,4%

CAC 5.783,69 -4,6% -277,97 -19,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,09 -0,01 +0,09

US-Zehnjahresrendite 1,71 -0,02 +0,20

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:34 Uhr Fr, 17:27 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0871 -0,5% 1,0884 1,0918 -4,4%

EUR/JPY 124,95 -0,5% 125,27 125,29 -4,5%

EUR/CHF 1,0017 -0,1% 1,0023 1,0030 -3,5%

EUR/GBP 0,8246 -0,1% 0,8234 0,8260 -1,9%

USD/JPY 114,95 +0,0% 115,09 114,78 -0,1%

GBP/USD 1,3183 -0,4% 1,3219 1,3215 -2,6%

USD/CNH (Offshore) 6,3238 +0,0% 6,3226 6,3276 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 37.784,22 -3,0% 37.975,49 40.637,22 -18,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 124,11 115,68 +7,3% 8,43 +66,7%

Brent/ICE 127,33 118,11 +7,8% 9,22 +65,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.997,18 1.974,50 +1,1% +22,68 +9,2%

Silber (Spot) 25,96 25,72 +0,9% +0,24 +11,4%

Platin (Spot) 1.155,00 1.118,50 +3,3% +36,50 +19,0%

Kupfer-Future 4,99 4,93 +1,2% +0,06 +11,7%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/err

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2022 03:32 ET (08:32 GMT)