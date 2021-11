MÄRKTE EUROPA/Rekordlauf geht weiter - RWE wird optimistischer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte haben am Montag leichte Aufschläge verbucht. Der DAX wie auch der Euro-Stoxx-600 notierten erneut auf Rekordhoch, auch wenn es nur ein paar Punkte über den bisherigen Hochs waren. Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 16.149 Punkte. Die Aussagen von RWE auf dem Kapitalmarkttag wurden an der Börse positiv aufgenommen, die Aktie stieg um 3,4 Prozent. Zum einen hat das Unternehmen den Ausblick für das kommende Jahr nach oben genommen. Der Energiekonzern rechnet nun für 2022 mit einem bereinigten EBITDA von 3,3 bis 3,6 Milliarden Euro, was mittig rund 6 Prozent oberhalb der Markterwartung liegt. Zum anderen werde für 2023 ein EBITDA von 2,8 bis 3,2 Milliarden Euro erwartet, was nach Aussage eines Marktteilnehmers noch 2 Prozent oberhalb des Konsens liegt.

Für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,4 Prozent auf 4.386 Punkte nach oben. Positiv gewertet wurde der weitere leichte Rückgang der Ölpreise. Mit Wohlwollen wurden zudem die jüngsten Wirtschaftsdaten aus China aufgenommen. So hat die chinesische Industrieproduktion im Oktober stärker zugelegt als erwartet.

Berichtssaison läuft langsam aus

Philips (-10,6%) verloren deutlich. Belastend wirkte ein Zwischenbericht der US-Gesundheitsbehörde FDA zu dem von Philips in Medizintechnikgeräten eingesetztem Schaumstoff, der möglicherweise gesundheitsschädigend ist. Die FDA hat weitere Tests von Philips eingefordert. Nach Einschätzung von Berenberg dürften die FDA-Kommentare zusätzliche Sorgen bei Anlegern wegen möglicher Schadensersatzforderungen auslösen.

Ahold-Delhaize legten dagegen 3,5 Prozent zu. Ein Marktteilnehmer sah zwei Kurstreiber: Zum einen legte Ahold ein Aktienrückkaufprogramm auf. Zum anderen denkt der Handelskonzern über einen Börsengang seines Online-Privatkundengeschäfts nach.

Airbus gewannen 1,7 Prozent. "Die Luftfahrtmesse in Dubai rückt die Flugzeugbauer in den Blick", sagt ein Händler. Zum einen gebe es erste Bestellungen, so hat Indigo Partners 255 A321 bestellt. "Zum anderen klingen die Aussagen zu einem Bedarf von 39.000 neuen Flugzeugen in den kommenden Jahren positiv", sagte der Teilnehmer. Außerdem sei Airbus ein Profiteur der jüngsten Dollar-Stärke.

SAF-Holland stiegen um 6,4 Prozent. Umsatz und bereinigtes EBIT lägen im dritten Quartal leicht über den Erwartungen, hieß es im Handel. Zwar sei der operative Cashflow zurückgegangen, er werde sich aber im Schlussquartal deutlich verbessern. Den Ausblick habe das Unternehmen bekräftigt.

BNP Paribas mit möglichem Verkauf der US-Tochter im Plus - BBVA mit Zukauf im Minus

BNP Paribas schlossen 3,3 Prozent im Plus. Laut einem Agenturbericht hat die Bank Berater engagiert, die einen Verkauf der Bank of the West vorbereiten sollen. Bei der Transaktion werde ein Wert von etwa 15 Milliarden Dollar angestrebt. Eingeschaltet worden seien unter anderem Goldman Sachs und JP Morgan, hieß es in dem Agenturbericht. Die Bank wolle sich aus den USA zurückziehen, so die Agentur, die sich auf Kreise berief.

Mit Abschlägen von 4,2 Prozent reagierten dagegen BBVA auf die Ankündigung, Garanti Bankasi AS komplett übernehmen zu wollen. Trotz der langfristig strategischen Attraktivität einer Übernahme stufte die Citigroup das zunehmende Engagement in einem Schwellenland mit Inflationsproblemen als riskant ein.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 4.386,19 +15,86 +0,4% +23,5%

Stoxx-50 3.786,46 +19,68 +0,5% +21,8%

Stoxx-600 488,43 +1,68 +0,3% +22,4%

XETRA-DAX 16.148,64 +54,57 +0,3% +17,7%

FTSE-100 London 7.351,86 +3,95 +0,1% +13,7%

CAC-40 Paris 7.128,63 +37,23 +0,5% +28,4%

AEX Amsterdam 823,21 +2,91 +0,4% +31,8%

ATHEX-20 Athen 2.192,20 -10,52 -0,5% +13,3%

BEL-20 Brüssel 4.325,47 -5,48 -0,1% +19,5%

BUX Budapest 51.789,80 -516,87 -1,0% +23,0%

OMXH-25 Helsinki 5.519,84 +0,30 +0,0% +20,4%

ISE NAT. 30 Istanbul 1.859,76 +79,43 +4,5% +13,7%

OMXC-20 Kopenhagen 1.895,70 -1,38 -0,1% +29,4%

PSI 20 Lissabon 5.744,02 +35,62 +0,6% +18,0%

IBEX-35 Madrid 9.095,70 +14,90 +0,2% +12,7%

FTSE-MIB Mailand 27.868,13 +135,74 +0,5% +24,7%

RTS Moskau 1.791,44 +7,16 +0,4% +29,1%

OBX Oslo 1.093,15 +0,19 +0,0% +27,3%

PX Prag 1.379,79 +18,06 +1,3% +34,3%

OMXS-30 Stockholm 2.374,47 +9,02 +0,4% +26,7%

WIG-20 Warschau 2.335,04 -23,19 -1,0% +17,7%

ATX Wien 3.872,22 -8,77 -0,2% +38,2%

SMI Zürich 12.517,12 +1,07 +0,0% +16,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,23 +0,03 +0,35

US-Zehnjahresrendite 1,61 +0,05 +0,70

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:35 Uhr Fr., 17:11 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1408 -0,3% 1,1455 1,1449 -6,6%

EUR/JPY 130,03 -0,3% 130,55 130,41 +3,1%

EUR/CHF 1,0525 -0,2% 1,0536 1,0544 -2,6%

EUR/GBP 0,8491 -0,4% 0,8533 0,8538 -4,9%

USD/JPY 113,97 -0,0% 113,96 113,90 +10,3%

GBP/USD 1,3435 +0,1% 1,3430 1,3410 -1,7%

USD/CNH (Offshore) 6,3802 +0,0% 6,3777 6,3744 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 64.380,76 -0,2% 65.586,01 63.208,76 +121,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,92 80,79 -1,1% -0,87 +67,6%

Brent/ICE 81,17 82,17 -1,2% -1,00 +60,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.863,83 1.864,85 -0,1% -1,03 -1,8%

Silber (Spot) 25,05 25,32 -1,1% -0,28 -5,1%

Platin (Spot) 1.090,10 1.089,00 +0,1% +1,10 +1,8%

Kupfer-Future 4,40 4,45 -1,0% -0,05 +25,0%

===

