MÄRKTE EUROPA/Rotation in defensives Value - DAX in Lauerstellung

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstagmittag weiter nur wenig verändert. Der DAX notiert mit 15.674 Punkten gut behauptet, damit bleibt der jüngste Rekordstand von 15.732 Punkten aber in Reichweite. Der Euro-Stoxx-50 tendiert mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 4.107 Punkte etwas freundlicher. Unter der Oberfläche ist eine Rotation in Gang, raus aus zyklischen Value-Werten der Autohersteller und der Chemie hinein in defensive Value-Werte wie Nestle oder zurückgebliebene Titel wie SAP und Delivery Hero.

Der Fokus des Marktes liegt aber auf neuen Inflationszahlen aus den USA sowie auf der geldpolitischen Entscheidung der EZB am Donnerstag. "Sollte die EZB ihren lockeren Kurs bekräftigen und der Dollar im Anschluss steigen, dürfte es auch mit dem DAX weiter aufwärts gehen", so ein Händler. Zunächst wartet der Markt aber auf die neuen Daten zur Entwicklung der US-Verbraucherpreise am Donnerstag. Die Marktteilnehmer erhoffen sich Details über den möglichen Zeitpunkt für ein Eingreifen der US-Notenbank. Hohe Inflationsdaten könnten die Spekulation um ein Zurückfahren der Anleihenkäufe durch die Fed anheizen. Aktuell notieren Devisen und Renditen wenig verändert, bei geringen Umsätzen wie auch am Aktienmarkt.

Wie bereits die deutschen Produktionszahlen am Morgen setzt auch die Bekanntgabe des ZEW-Index keine Akzente an den Börsen. Der ZEW-Index ist gemischt ausgefallen. Die Lage ist mit minus 9,1 über der Schätzung von minus 25 ausgefallen. Dagegen sind die Konjunkturerwartungen mit 79,8 unter der Prognose eines leichten Anstiegs auf 85 geblieben. Die Zahlen bewegen sich insgesamt auf einem hohen Niveau, was allerdings aus Marktsicht mit einem DAX in Sichtweite des Allzeithochs keine Überraschung darstellt. Auch das nach oben revidierte Eurozone -BIP für das erste Quartal bewegt nicht.

Nestle auf Rekord treibt SMI auf Rekordkurs - defensive Value-Werte gesucht

Nestle steigen auf ein neues Allzeithoch, der Kurs gewinnt 0,6 Prozent auf 113,50 Franken. Das Schwergewicht treibt so auch den SMI an, der um 0,4 Prozent auf 11.683 Punkte zulegt und ebenfalls neue Allzeithochs markiert. Unter den defensiven Value-Titeln stechen auch Essilor-Luxottica heraus, die mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 147,76 Euro ebenfalls auf neue Allzeithochs steigen.

Auf der Gewinnerseite stehen auch einmal mehr die Aktien aus dem Reise- und Freizeit-Bereich, sie profitieren unter anderem von der Entspannung in der Pandemie, aber auch von einer Erholung der Gaming-Aktien. Ihr Stoxx-Branchenindex steigt um 2,1 Prozent. Flutter Entertainment gewinnen 4,9 Prozent und Intercontinental Hotel 4,2 Prozent. Technologie- und Pharma-Aktien legen um jeweils etwa 0,7 Prozent zu, ebenfalls gemessen an ihren Stoxx-Branchenindizes. Dagegen leidet der Index der Auto-Aktien mit einem Minus von 1,2 Prozent unter Gewinnmitnahmen, und der Index der Öl - und Gaswerte gibt um 0,6 Prozent nach.

Merck KGaA und Lonza im Windschatten von Biogen fest

Im DAX ziehen Merck KGaA um 3,1 Prozent an. Mit 152,52 Euro markieren sie neue Allzeit-Hochs. Neben Lonza (+3,9%) gelten auch Merck KGaA als Profiteur der Zulassung des Biogen-Medikaments gegen Alzheimer. Während Lonza von Produktionsauslagerungen profitieren dürfte, könnte Merck als Vertriebspartner Nutzen ziehen. Equita schätzt, dass die zusätzlichen Einnahmen bei Merck zwischen 50 und 200 Millionen Dollar liegen könnten.

Daneben sind auch im DAX einige Nachzügler gesucht. So steigen SAP und RWE um je 1,3 Prozent. Gefragt sind auch Delivery Hero mit 2,7 Prozent Plus, genauso wie die anderen Pandemie-Gewinner Zalando und Hellofresh. Auf der anderen Seite im DAX fallen Heidelbergcement um 1,6 Prozent, VW um 2,2 Prozent und Daimler um 1,7 Prozent. Der Sektor sei zuletzt zum Liebling der Anleger avanciert angesichts eines andauernd positiven Newsflows, heißt es am Markt. Dass die Branche zuletzt sogar als ESG-kompatibles Investment gehandelt worden sei, zeuge indes von Übertreibungen.

Auch starke Quartalsaussagen können Klöckner & Co nicht über 12 Euro hieven

In der dritten Reihe steigen Klöckner & Co um 7,3 Prozent auf 11,72 Euro. Zeitweise waren sie schon auf 12,12 Euro gestiegen. Bisher konnten sie aber wie bereits im April und Mai die Marke von 12 Euro nicht nachhaltig überwinden. "Vielleicht klappt es am Mittwoch mit Hochstufungen", so ein Marktteilnehmer. "Das zweite Quartal verläuft deutlich besser als erwartet", teilte der Stahlhändler mit. So geht der Konzern nun von einem um wesentliche Sondereffekte bereinigten EBITDA von 260 bis 290 Millionen Euro aus. Die bisherige Prognose hatte auf 130 bis 160 Millionen Euro gelautet. Auch Thyssenkrupp und Salzgitter ziehen nach den Aussagen des Stahlhändlers an.

Im MDAX fallen Gea um 2,1 Prozent, nachdem die Analysten von Goldman Sachs das Votum auf "Sell" gesenkt haben sollen. Auch bei der Lufthansa (-1,7%) sind die Analysten skeptisch. Gewinnmitnahmen haben nun auch K+S erfasst, hier geht es um 3 Prozent nach unten. Dagegen erholen sich Sartorius um 4,2 Prozent.

BAT wächst stärker

Für die Aktie von British American Tobacco (BAT) geht es nach Anhebung des Wachstumsziels für das laufende Jahr um 1,3 Prozent nach oben. Der Tabakkonzern geht nun von einem Umsatzwachstum von mehr als 5 Prozent aus, bislang lag der Zielkorridor bei 3 bis 5 Prozent.

Nachdem sich die Aktie von Windeln.de ohne Nachrichten am Vortag mehr als verdoppelt hatte, verdoppeln sie sich nun erneut. Wie auch bei einigen "Reddit-Aktien" werden hier vor allem spekulative Käufe hinter dem Kurshype in der marktengen Aktie vermutet. Ein Händler spricht von "Kleinanleger-Käufen in dünne Liquidität".

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.107,26 0,23 9,61 15,61

Stoxx-50 3.503,87 0,34 11,70 12,73

DAX 15.674,04 -0,02 -3,11 14,25

MDAX 33.937,29 0,04 12,45 10,20

TecDAX 3.411,00 0,57 19,33 6,17

SDAX 16.319,54 -0,14 -22,94 10,53

FTSE 7.111,98 0,49 34,76 9,55

CAC 6.566,84 0,36 23,28 18,29

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,22 -0,02 -0,46

US-Zehnjahresrendite 1,53 -0,04 -1,15

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:50 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2188 -0,03% 1,2179 1,2196 -0,2%

EUR/JPY 133,33 +0,10% 133,33 133,26 +5,7%

EUR/CHF 1,0919 -0,23% 1,0938 1,0941 +1,0%

EUR/GBP 0,8621 +0,27% 0,8606 0,8603 -3,5%

USD/JPY 109,40 +0,14% 109,46 109,26 +5,9%

GBP/USD 1,4138 -0,31% 1,4152 1,4176 +3,5%

USD/CNH (Offshore) 6,3968 +0,14% 6,3899 6,3942 -1,6%

Bitcoin

BTC/USD 31.818,00 -6,80% 32.826,25 36.122,00 +9,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,22 69,23 -0,0% -0,01 +42,7%

Brent/ICE 71,04 71,49 -0,6% -0,45 +38,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.895,55 1.899,14 -0,2% -3,59 -0,1%

Silber (Spot) 27,81 27,90 -0,3% -0,09 +5,4%

Platin (Spot) 1.160,50 1.176,60 -1,4% -16,10 +8,4%

Kupfer-Future 4,47 4,53 -1,2% -0,05 +26,8%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2021 10:23 ET (14:23 GMT)