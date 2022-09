MÄRKTE EUROPA/Rücksetzer - DAX verliert 1,9% - Porsche-Debüt eher mau

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Erholung am Vortag zeigen sich die europäischen Aktienmärkten am Donnerstag kurz nach dem Start schon wieder schwach. Ein Dämpfer kam von ersten Inflationsdaten aus Deutschland, konkret Nordrhein-Westfalen. Dort stiegen die Preise im September zum Vorjahr um 10,1 Prozent, deutlich stärker mit 9,4 Prozent geschätzt. Dies ist kein gutes Omen für die Verbraucherpreise für Gesamtdeutschland, die für 14.00 Uhr auf der Agenda stehen.

Am Anleihemarkt reagierten die Kurse umgehend und fielen deutlich zurück, die Renditen steigen also und kehre die Bewegung vom Vortag wieder um. Die Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentieren wieder mit 2,23 Prozent, ein Plus von 9 Basispunkten. Der Dollar legt deutlich zu, er dürfte vornehmlich in seiner Funktion als sicherer Hafen gesucht sein, der Euro wertet um fast 1 Prozent ab auf 0,9638 Dollar.

Der DAX verliert 1,9 Prozent auf 11.951 Zähler. Der Euro-Stoxx-50 kommt ebenfalls um 1,9 Prozent zurück. Für Verunsicherung sorgen neben den Preisdaten zudem Meldungen, dass bei den beschädigten Nordstream-Pipelines in der Ostsee ein viertes Leck entdeckt wurde. Der europäische TTF-Gaspreis reagiert darauf nach den jüngsten kräftigen Anstiegen aber nicht mehr und gibt sogar um 3,5 Prozent nach. Die mutmaßlichen Sabotageakte an den Pipelines zeigten, wie verwundbar die Energieversorgung in Europa sei, heißt es im Handel.

Porsche-Aktie debütiert knapp über Ausgabepreis

Unternehmensseitig steht das Börsendebüt der Porsche AG im Fokus. Nach einer rasanten Zeichnungsphase mit überbordendem Anlegerinteresse wurde der Ausgabepreis wie zu erwarten mit 82,50 Euro je Aktie am oberen Rand der Zeichnungsspanne festgelegt. Der erste Kurs fiel mit 84 Euro, 1,8 Prozent über dem Ausgabepreis, eher mau aus, zumal die Aktie zuvor im Handel per Erscheinen konstant über 90 Euro gesehen worden war.

Die den Börsengang begleitenden Banken haben nun sogar alle Hände voll zu tun, den Kurs über dem Ausgabepreis zu halten. Aktuell liegt er bei 83,18 Euro. Der Börsengang ist der größte in Deutschland seit der Deutschen Telekom 1996. Der Aktie werden gute Chancen eingeräumt, schon bald in den DAX aufgenommen zu werden. Die Kurse der Muttergesellschaften VW (-4,2%) und Porsche Holding (-4,3%) geben deutlich nach und rangieren im DAX ganz am Ende.

Im MDAX legen Rational um 11 Prozent zu. Der Großküchenausrüster hat den Ausblick für Umsatz und Gewinn angehoben. Hintergrund sind eine bessere Materialverfügbarkeit und höhere Verkaufspreise.

Als durchwachsen werden neue Geschäftszahlen von Hornbach (-1%) bezeichnet. Der Umsatz lese sich gut, die Ertragsseite aber etwas schwächer, so eine erste Reaktion aus dem Handel. Den Ausblick hat die Baumarktkette derweil bekräftigt.

In Paris liegen Accor gut 2 Prozent höher, nachdem der Hotelbetreiber den Ausblick nach oben genommen hat. H&M verlieren dagegen im frühen Handel gut 5 Prozent. Wie die schwedische Modehandelskette mitteilte, belasteten im dritten Quartal Einmalkosten im Zusammenhang mit der Einstellung des Russlandgeschäfts. Das Unternehmen will nun ein Kostensenkungs- und Effizienzprogramm starten. Der Kurs des spanischen Wettbewerbers Inditex büßt 2,6 Prozent ein.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.273,20 -1,9% -62,10 -23,9%

Stoxx-50 3.290,02 -1,7% -57,68 -13,8%

DAX 11.951,12 -1,9% -232,16 -24,8%

MDAX 21.851,01 -2,1% -475,57 -37,8%

TecDAX 2.626,21 -1,6% -42,88 -33,0%

SDAX 10.313,75 -2,1% -217,77 -37,2%

FTSE 6.845,35 -2,3% -160,04 -5,1%

CAC 5.663,26 -1,8% -101,75 -20,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,24 +0,13 +2,42

US-Zehnjahresrendite 3,86 +0,13 +2,35

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:29 Mi,17:17 % YTD

EUR/USD 0,9643 -0,9% 0,9660 0,9635 -15,2%

EUR/JPY 139,55 -0,5% 139,74 139,17 +6,6%

EUR/CHF 0,9502 +0,0% 0,9481 1,0200 -8,4%

EUR/GBP 0,8948 +0,1% 0,8965 0,8958 +6,5%

USD/JPY 144,74 +0,4% 144,65 144,44 +25,7%

GBP/USD 1,0778 -1,0% 1,0774 1,0754 -20,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2107 +0,7% 7,2012 7,2063 +13,5%

Bitcoin

BTC/USD 19.316,69 -1,5% 19.342,71 19.414,42 -58,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,75 82,15 -1,7% -1,40 +14,7%

Brent/ICE 87,58 89,32 -1,9% -1,74 +18,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 200,00 207,19 -3,5% -7,19 +235,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.642,06 1.659,70 -1,1% -17,65 -10,3%

Silber (Spot) 18,56 18,93 -1,9% -0,37 -20,4%

Platin (Spot) 849,08 866,50 -2,0% -17,43 -12,5%

Kupfer-Future 3,36 3,38 -0,6% -0,02 -24,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2022 04:02 ET (08:02 GMT)