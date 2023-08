MÄRKTE EUROPA/Ruhiger Wochenstart - PostNL-Zahlen gefallen

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Montag kaum bewegt geschlossen. Die Anleger hielten sich zurück im Vorfeld der Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Donnerstag. Das am Morgen veröffentlichte kräftige Minus der deutschen Industrieproduktion von 1,5 Prozent im Juni hat nach Ansicht von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer einen Vorgeschmack gegeben auf die schlechten Produktionszahlen, die sich für die kommenden Monate abzeichnen. Krämer erwartet, dass sich ein klarer Abwärtstrend herausbildet. Die deutsche Wirtschaft dürfte im zweiten Halbjahr erneut schrumpfen, resümiert Krämer.

Der DAX verlor 1 Punkt auf 15.951, der Euro-Stoxx-50 gewann 0,1 Prozent auf 4.338. Die Berichtssaison hat ihren Höhepunkt in Europa überschritten, aus dem Stoxx-600 legen noch 55 Unternehmen diese Woche ihre Quartalszahlen vor. Aus der zweiten und dritten Reihe am deutschen Aktienmarkt haben sich viele Unternehmen den Donnerstag für die Vorlage ihrer Quartalszahlen auserkoren. Ab der kommenden Woche dürfte es dann deutlich ruhiger werden.

Siemens Energy rechnet mit 4,5 Mrd EUR Verlust im Gesamtjahr

Angesichts der neuerlichen Probleme im Windenergiegeschäft rechnet Siemens Energy (-6,1%) im laufenden Geschäftsjahr nun mit einem Nettoverlust von rund 4,5 Milliarden statt wie zuletzt im Mai angekündigt mit einem Fehlbetrag von mindestens gut 800 Millionen Euro. Ursächlich dafür sind die bereits angekündigten Sonderbelastungen bei der Tochter Siemens Gamesa, die der Mutterkonzern in München nun mit insgesamt 2,2 Milliarden Euro beziffert. Nach Einschätzung der Citigroup sorgt Siemens Energy für Klarheit. Die Deutsche Bank befürchtet aber, dass eine Kapitalerhöhung um 10 Prozent erforderlich sein könnte, um die Finanzen des Konzerns auf der sicheren Seite zu halten.

Für die Aktie von OHB ging es hingegen um 31,5 Prozent auf 42,35 Euro nach oben. Nachdem in der Vergangenheit schon des Öfteren Investoren versucht hatten, das Steuer bei OHB zu übernehmen, machen die Finanzinvestoren von KKR nun gemeinsame Sache mit dem Großaktionär, der Familie Fuchs. Das Raumfahrtunternehmen OHB wird mit einem satten Aufschlag auf den Aktienkurs praktisch von der Börse genommen. Geboten werden 44 Euro je OHB-Aktie. OHB wird so zunächst mit 764 Millionen Euro bewertet. Die Familie Fuchs wird die Kontrolle über das Unternehmen behalten.

KKR und die Familie haben zudem eine Investorenvereinbarung geschlossen, die die Beteiligungsgesellschaft strategisch an OHB beteiligen soll und in deren Rahmen KKR ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle OHB-Aktien vorlegen will.

Nach einem eher schwachen zweiten Quartal geht Adtran Holdings (-19%) davon aus, die Analystenerwartungen im laufenden dritten Quartal zu verfehlen, die deutsche Tochter Adtran Networks senkte die Jahresprognose drastisch.

Überraschend gut verlief das Geschäft im zweiten Quartal bei der PostNL, für die Aktie ging es um 9,5 Prozent nach oben. Während die Analysten im Konsens mit einem Verlust gerechnet hatten, fiel das EBIT mit 18 Millionen Euro positiv aus. Vor allem das Paketgeschäft überraschte dabei positiv. Für das Geschäftsjahr 2023 erhöhte das Unternehmen seine EBIT-Prognose auf 100 bis 130 Millionen Euro und erwartet nun ein Wachstum des Paketvolumens im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Scout24 erhöht die Jahresprognose

Scout24 (+5,4%) rechnet auch im Gesamtjahr mit einer anhaltend starken Nachfrage. Die Anpassung auf ein Wachstum von 15 Prozent basiere auf einer Bestätigung der Prognose von 12 Prozent für die Scout24-Gruppe sowie einem Wachstumsbeitrag von 3 Prozentpunkten der Sprengnetter-Gruppe im zweiten Halbjahr 2023 nach deren Übernahme zum 1. Juli 2023. Die neuen EBITDA-Ziele würden auch die Effekte von Effizienzmaßnahmen sowie die Annahme berücksichtigen, dass sich das Umsatzwachstum mit einem positiven Produktmix im zweiten Halbjahr stabil fortsetze, hieß es.

Aurubis lagen sehr schwach im Markt und verloren 9,5 Prozent. "Die Zahlen liegen im Rahmen der Erwartungen und den Ausblick hat Aurubis bestätigt", so ein Marktteilnehmer. Anscheinend habe sich der Markt aber mehr versprochen, denn im Vorfeld des Zahlenausweises seien Long-Positionen aufgebaut worden. Diese würden nun wieder aufgelöst.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.337,50 +4,59 +0,1% +14,3%

Stoxx-50 3.949,05 +10,50 +0,3% +8,1%

Stoxx-600 459,68 +0,40 +0,1% +8,2%

XETRA-DAX 15.950,76 -1,10 -0,0% +14,6%

FTSE-100 London 7.554,49 -9,88 -0,1% +1,5%

CAC-40 Paris 7.319,76 +4,69 +0,1% +13,1%

AEX Amsterdam 772,13 -0,58 -0,1% +12,1%

ATHEX-20 Athen 3.193,67 -2,30 -0,1% +41,9%

BEL-20 Bruessel 3.716,02 -15,39 -0,4% +0,4%

BUX Budapest 54.490,58 +478,52 +0,9% +24,4%

OMXH-25 Helsinki 4.298,17 +6,23 +0,1% -11,1%

ISE NAT. 30 Istanbul 8.087,34 +64,42 +0,8% +36,0%

OMXC-20 Kopenhagen 2.001,94 +31,20 +1,6% +9,1%

PSI 20 Lissabon 6.024,10 +16,11 +0,3% +5,5%

IBEX-35 Madrid 9.358,60 -9,80 -0,1% +13,7%

FTSE-MIB Mailand 28.547,61 -38,76 -0,1% +20,6%

OBX Oslo 1.136,17 -7,14 -0,6% +4,2%

PX Prag 1.366,93 +1,05 +0,1% +13,8%

OMXS-30 Stockholm 2.209,83 +0,19 +0,0% +8,1%

WIG-20 Warschau 2.152,17 -17,56 -0,8% +20,1%

ATX Wien 3.206,41 +6,39 +0,2% +3,5%

SMI Zuerich 11.107,47 +8,99 +0,1% +3,5%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:28 Uhr Fr. 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0999 -0,1% 1,0976 1,1037 +2,8%

EUR/JPY 156,68 +0,4% 156,09 156,58 +11,6%

EUR/CHF 0,9615 +0,0% 0,9618 0,9620 -2,9%

EUR/GBP 0,8614 -0,3% 0,8631 0,8646 -2,7%

USD/JPY 142,45 +0,5% 142,19 141,88 +8,6%

GBP/USD 1,2768 +0,1% 1,2718 1,2764 +5,6%

USD/CNH (Offshore) 7,2031 +0,2% 7,2033 7,1837 +4,0%

Bitcoin

BTC/USD 28.788,93 -0,9% 29.044,00 29.218,50 +73,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,98 82,82 -1,0% -0,84 +4,0%

Brent/ICE 85,42 86,24 -1,0% -0,82 +3,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 30,60 28,85 +6,1% +1,75 -63,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.932,10 1.942,97 -0,6% -10,87 +5,9%

Silber (Spot) 23,08 23,64 -2,4% -0,56 -3,7%

Platin (Spot) 923,05 925,40 -0,3% -2,35 -13,6%

Kupfer-Future 3,83 3,87 -1,0% -0,04 +0,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

