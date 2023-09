MÄRKTE EUROPA/Schwache China-Daten belasten Sentiment für Aktien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag tiefer in den Handel gestartet. Der DAX verliert am Morgen 0,6 Prozent auf 15.734 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verliert 0,7 Prozent, der Sektor der Einzelhändler stellt mit einem Abschlag von 1,0 Prozent den schwächsten europäischen Sub-Index. Die Anleihen starten kaum verändert in den Tag, der Euro notiert mit 1,0763 Dollar etwas tiefer. Nachrichten gibt es am Morgen bereits aus China: Dort ist auch der Caixin-Einkaufsmanager-Index der privaten Unternehmen deutlicher gefallen als erwartet. Mit 51,8 schwächte sich auch der Dienstleistungsbereich stärker ab. Noch im Vormonat lag der Index bei 54,1 Punkten. Positiv daran sei allerdings, dass damit auch weitere Konjunkturspritzen in China zu erwarten seien. In Australien hat derweil die Notenbank die Zinsen unverändert gelassen, was weitere Hoffnungen auf eine globale Pause bei den Zinserhöhungen nährt.

Ebenfalls im Fokus steht China in München, wo die Autohersteller aus dem Reich der Mitte zum ersten Mal in großer Zahl auf der Automesse IAA auftrumpfen. Die IAA wird am Dienstag offiziell eröffnet. Auch die Auto-Aktien aus dem DAX stehen damit weiter im Fokus mit Aussagen der dazugehörigen Unternehmen, wie sie die Herausforderung durch Chinas Hersteller vor allem im E-Auto-Bereich kontern wollen.

Knappes Angebot und hohe Nachfrage machen Öl teuer

Öl ist momentan teuer. Die Sorten Brent wie auch WTI notieren knapp unterhalb ihrer Jahreshochs am Vortag. Und geht es nach Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, dürfte Öl zunächst teuer bleiben. Mit Blick auf das Angebot verweist er darauf, dass Saudi-Arabien seine freiwilligen Produktionskürzungen bis Jahresende verlängern dürfte, um die Ölnotierungen zu stützen. Auch Russland beabsichtige, seine Exportkürzungen länger aufrechtzuerhalten. In den USA seien dagegen die offiziellen Lagerbestände vergangene Woche um zehn Millionen Barrel auf das niedrigste Niveau seit Dezember gesunken. Die Nachfrage nach Ölprodukten war dagegen in den USA bereits im Mai und Juni stärker als vor der Corona-Pandemie. Im Juni wurden täglich gar 20,7 Millionen Barrel nachgefragt - so viel wie seit Juni 2018 nicht mehr. Steigende Ölpreise trotz schwacher Konjunktur stellen die Notenbanken vor ein Problem.

Nachrichten gab es am Morgen aus der Schweiz. Als gut werden die Halbjahreszahlen von Partners Group (+6,2 %) aus der Schweiz eingestuft. Das Vermögensverwaltungs- und Private-Equity-Unternehmen konnte Gewinn und Umsatz gegenüber dem Vorjahr um je 19 Prozent steigern. Die Marge ging zwar leicht zurück auf 61,2 nach 64,7 Prozent, dies wurde jedoch vom Plus von 8 Prozent beim Verwalteten Vermögen (Assets under Management) aufgefangen. Dieses stieg auf 141,7 Milliarden US-Dollar.

Im DAX machen Analysten die Kurse, so notieren Fresenius 0,9 Prozent tiefer, nachdem die Analysten der HSBC das Votum auf Hold nach Buy gesenkt haben. Die Einstufung für Siemens Healthineers hoben sie dagegen auf Buy nach Hold an, der Wert legt um 0,7 Prozent zu. Mit minus 4,4 Prozent stellen Commerzbank das Schlusslicht, hier lautet das Votum der Analysten von Barclays nun Untergewichten.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.249,55 -0,7% -30,32 +12,0%

Stoxx-50 3.943,72 -0,6% -23,91 +8,0%

DAX 15.733,97 -0,6% -90,88 +13,0%

MDAX 27.763,35 -0,3% -89,00 +10,5%

TecDAX 3.159,31 +0,1% 2,83 +8,2%

SDAX 13.272,74 -0,4% -50,10 +11,3%

FTSE 7.396,49 -0,8% -56,27 +0,0%

CAC 7.209,74 -1,0% -69,77 +11,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,58 +0,01 +0,01

US-Zehnjahresrendite 4,22 +0,03 +0,34

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0763 -0,3% 1,0795 1,0787 +0,6%

EUR/JPY 158,25 +0,1% 158,12 157,98 +12,8%

EUR/CHF 0,9544 -0,0% 0,9547 0,9544 -3,6%

EUR/GBP 0,8556 +0,1% 0,8548 0,8548 -3,3%

USD/JPY 147,07 +0,4% 146,47 146,46 +12,2%

GBP/USD 1,2578 -0,4% 1,2630 1,2620 +4,0%

USD/CNH 7,3008 +0,4% 7,2753 7,2761 +5,4%

Bitcoin

BTC/USD 25.698,74 +0,1% 25.669,50 25.817,44 +54,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,44 85,55 -0,1% -0,11 +9,1%

Brent/ICE 88,64 89 -0,4% -0,36 +8,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 32,90 33,57 -2,0% -0,67 -58,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.936,07 1.938,64 -0,1% -2,57 +6,2%

Silber (Spot) 23,61 23,98 -1,5% -0,37 -1,5%

Platin (Spot) 946,25 957,35 -1,2% -11,10 -11,4%

Kupfer-Future 3,79 3,81 -1,1% -0,04 -0,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

