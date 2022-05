MÄRKTE EUROPA/Sehr fest - Entspannung dank PBoC-Zinssenkung

FRANKFURT (Dow Jones)--Fest zeigen sich Europas Aktienmärkte am Freitagmittag. Der DAX springt um 2,0 Prozent auf 14.154 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 1,8 Prozent auf 3.705 Zähler. Für Kauflaune sorgt die chinesische Notenbank (PBoC), die den Leitzins für Kredite mit einer Laufzeit von fünf Jahren oder länger gesenkt hat. Die Senkung kam unerwartet und weckt die Hoffnung, der Zinserhöhungsdruck könnte weltweit bald wieder zuende gehen. Weil in China der Inflationsdruck nicht so stark ausgeprägt ist, haben die Geldpolitiker dort allerdings auch Spielraum für derlei konjunkturstützende Maßnahmen, während andernorts die Zinsen derzeit teils deutlich steigen.

Die Öl-Futures gaben in Asien aufgrund der Aussicht auf russische Lieferungen nach China nach, tendieren aktuell aber gut behauptet. Berichten zufolge führt China Gespräche mit Russland, um seine strategischen Rohölreserven aufzufüllen und dabei von verbilligtem russischen Öl zu profitieren, so die NAB. Dies wäre ein Zeichen für die Stärkung der Energiebeziehungen zwischen den beiden Ländern und dürfte umgekehrt aber den Sinn der europäischen Sanktionen gegen Russland konterkarieren.

Kleiner Verfall am Terminmarkt könnte für Vola sorgen

Für Bewegung könnte auch der kleine Verfalltag am Terminmarkt sorgen. Am Mittag verfallen die Optionen auf die Indizes und am Abend dann die auf die Einzelwerte. Auch dies könnte ein Grund für das Kursplus an Europas Börsen sein, heißt es im Handel. Am Montag könnte die Erholung dann schon wieder in sich zusammenfallen, befürchten einige Händler.

Im DAX geht es quer durch alle Branchen nach oben: Sowohl Porsche als auch RWE und Delivery Hero legen je mehr als 3 Prozent zu. Die Aktie der Deutschen Bank notiert nur optisch 0,4 Prozent im Minus, sie wird heute ex Dividende in Höhe von 0,20 Euro gehandelt.

Gesucht sind Metro mit 2,2 Prozent Plus. Hier wird positiv gewertet, dass sich Metro möglicherweise aus dem Geschäft in Indien zurückzieht. Wie die Economic Times berichtet, haben mehrere mögliche Interessenten ihr Interesse an Metros Cash-und-Carry-Geschäft in Indien bekundet, das in der Transaktion mit 1,5 bis 1,75 Milliarden US-Dollar bewertet werden könnte. Der kolportierte Transaktionspreis im Verhältnis zum Umsatz in Indien höre sich interessant an, heißt es im Handel.

Richemont enttäuscht und belastet Sektor

Ansonsten ist die Nachrichtenlage von Unternehmensseite recht dünn. Allerdings belastet ein Kurseinbruch von 12 Prozent bei Richemont auch andere Unternehmen der Luxusgüterbranche. "Die Rentabilität von Richemont für das Gesamtjahr war enttäuschend, aber die starke Nachfrage ist ermutigend", urteilt Jean-Philippe Bertschy von Vontobel.

Sämtliche Margen aller Geschäftsbereiche lägen unter den Erwartungen, da die Ausgaben für Marketing und Kommunikation gestiegen seien. Besonders enttäuschend waren das Online- und das "andere" Geschäft, zu dem Immobilien, Mode und Uhrenkomponenten gehörten. Das starke Umsatzwachstum in den Geschäftsbereichen Schmuck und Uhren sei jedoch ein Zeichen für die gute Nachfrage nach den Produkten der Gruppe. Auch Swatch fallen 2,4 Prozent.

Zurich Insurance Group (-0,1%) hat ihr Geschäft in Russland verkauft und steigt aus dem Markt aus. Wie die Schweizer mitteilten, sind die Käufer elf Mitglieder der Geschäftseinheit. Zurich Russland ist ein Schaden- und Unfallversicherer mit einem Anteil von rund 0,3 Prozent am russischen Nichtlebensversicherungsmarkt.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.705,34 +1,8% 64,79 -13,8%

Stoxx-50 3.594,35 +1,5% 54,66 -5,9%

DAX 14.154,49 +2,0% 272,19 -10,9%

MDAX 29.606,55 +2,0% 572,44 -15,7%

TecDAX 3.096,43 +1,7% 50,59 -21,0%

SDAX 13.342,89 +1,5% 197,45 -18,7%

FTSE 7.446,64 +2,0% 143,90 -1,1%

CAC 6.364,69 +1,5% 91,98 -11,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,99 +0,04 +1,17

US-Zehnjahresrendite 2,86 +0,02 +1,35

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:25 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0577 -0,1% 1,0582 1,0587 -7,0%

EUR/JPY 135,40 +0,1% 135,17 134,91 +3,5%

EUR/CHF 1,0275 -0,1% 1,0269 1,0296 -1,0%

EUR/GBP 0,8477 -0,1% 0,8482 0,8465 +0,9%

USD/JPY 127,98 +0,2% 127,91 127,43 +11,2%

GBP/USD 1,2474 -0,0% 1,2469 1,2507 -7,8%

USD/CNH (Offshore) 6,6835 -0,7% 6,6952 6,7209 +5,2%

Bitcoin

BTC/USD 30.456,98 +0,7% 30.083,11 30.133,37 -34,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 112,45 112,21 +0,2% 0,24 +53,3%

Brent/ICE 112,51 112,04 +0,4% 0,47 +48,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.844,94 1.841,94 +0,2% +3,00 +0,8%

Silber (Spot) 22,02 21,92 +0,5% +0,10 -5,5%

Platin (Spot) 966,00 964,90 +0,1% +1,10 -0,5%

Kupfer-Future 4,31 4,28 +0,8% +0,03 -3,1%

===

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2022 07:06 ET (11:06 GMT)