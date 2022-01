MÄRKTE EUROPA/Sehr volatil - Richemont und Burberry überzeugen

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem sehr volatilen Handel haben Europas Börsen am Mittwoch etwas fester geschlossen. Steigende Renditen an den Anleihemärkten hatten die Stimmung zunächst stärker belastet. Am deutschen Anleihemarkt stieg die Zehnjahresrendite erstmals seit April 2019 kurzzeitig wieder in den positiven Bereich. Zu Börsenschluss lag sie aber wieder knapp unter der Nulllinie. Überwiegend gute Geschäftszahlen stützten die Stimmung.

Der DAX schloss 0,2 Prozent höher bei 15.810 Punkten, im Tagestief stand er bei 15.630 Punkte. Für den Euro-Stoxx ging es um 0,2 Prozent auf 4.268 Punkte nach oben.

Die Ölpreise stiegen erneut und schürten damit die Inflationssorgen weiter. Brent legte auf gut 89 Dollar je Barrel zu, den höchsten Stand seit sieben Jahren. "Je nach Entwicklung kann der Ölpreis schnell die Marke von 100 Dollar erreichen", sagte ein Marktteilnehmer. Allerdings sei bei einer Beruhigung zum Beispiel der Ukraine-Krise auch ein kräftiger Rückgang möglich. Ölaktien gewannen weitere 0,2 Prozent. Der Rohstoffsektor legte kräftig um 2,7 Prozent zu.

Von sehr starken Zahlen sprachen Marktteilnehmer mit Blick auf Richemont, die Aktie stieg um 5,1 Prozent. Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Dezember hat der Luxusgüterkonzern die Umsatzerwartung um gut 10 Prozent übertroffen. Burberry gewannen 6,3 Prozent, nachdem auch das britische Branchenunternehmen die Erwartungen übertraf. Im Sog kletterten LVMH und Kering um bis zu 3,7 Prozent.

Bundeskartellamt ermittelt gegen Leoni

Dagegen knickte der Kurs von Leoni um 10,6 Prozent ein. Hier belastete, dass das Bundeskartellamt gegen verschiedene Kabelhersteller und weitere branchennahe Gesellschaften Ermittlungen aufgenommen hat. Grund ist der Verdacht der Koordination bei der Berechnung branchenüblicher Metallzuschläge in Deutschland. Auch wenn dies nicht bedeute, dass Leoni gegen das deutsche Kartellrecht verstoßen habe, deuteten die Durchsuchungen jedoch auf einen begründeten Anfangsverdacht hin, so Warburg.

Pearson erhöhten sich um 4,4 Prozent. Das Verlagshaus hat einen Zwischenbericht gegeben, der laut Händlern auf einen unerwartet starken Gewinn- und Umsatzanstieg im abgelaufenen Jahr hindeutet. Das Umsatzplus von 8 Prozent habe den Konsens von plus 6,7 Prozent übertroffen. Auch das EBIT liege über den Erwartungen. Citi sprach von Stärke quer durch das Portfolio und empfiehlt die Aktie zum Kauf.

Nach guten Geschäftszahlen und einem angehobenen Ausblick gewannen Aurubis 7,8 Prozent. Der operative Vorsteuergewinn nach vorläufigen Zahlen für das erste Quartal liegt bei 152 Millionen Euro und damit deutlich etwa über der Warburg-Schätzung von 95 Millionen Euro. Aurubis rechnet nun für das Geschäftsjahr 2021/22 per Ende September mit einem operativen Vorsteuergewinn (EBT) von 400 bis 500 Millionen Euro nach zuvor 320 bis 380 Millionen Euro.

Hauptsächlich Short-Eindeckungen sahen Händler hinter teils deutlichen Kursgewinnen bei Aktien der Lieferdienste und Onlinehändler: Für Zalando ging es 3,4 Prozent nach oben, Delivery Hero und Hellofresh gewannen jeweils 2,1 Prozent. Qiagen stiegen um 2,0 Prozent - hier stützten wieder aufkommende vage Übernahmespekulationen.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 4.268,28 +10,46 +0,2% -0,7%

Stoxx-50 3.814,32 +11,83 +0,3% -0,1%

Stoxx-600 480,90 +1,11 +0,2% -1,4%

XETRA-DAX 15.809,72 +37,16 +0,2% -0,5%

FTSE-100 London 7.586,39 +22,84 +0,3% +2,4%

CAC-40 Paris 7.172,98 +39,15 +0,5% +0,3%

AEX Amsterdam 772,56 +2,86 +0,4% -3,2%

ATHEX-20 Athen 2.296,20 +15,47 +0,7% +7,2%

BEL-20 Bruessel 4.210,74 -9,11 -0,2% -2,3%

BUX Budapest 53.121,90 +576,26 +1,1% +4,7%

OMXH-25 Helsinki 5.494,21 -12,99 -0,2% -1,2%

ISE NAT. 30 Istanbul 2.263,96 +74,27 +3,4% +11,8%

OMXC-20 Kopenhagen 1.686,56 +15,74 +0,9% -9,5%

PSI 20 Lissabon 5.618,04 +42,39 +0,8% +1,6%

IBEX-35 Madrid 8.774,90 -6,70 -0,1% +0,7%

FTSE-MIB Mailand 27.370,85 -112,43 -0,4% +0,5%

RTS Moskau 1.414,68 +47,23 +3,5% -11,4%

OBX Oslo 1.077,57 -11,00 -1,0% +0,8%

PX Prag 1.437,70 -14,05 -1,0% +0,8%

OMXS-30 Stockholm 2.332,96 +10,16 +0,4% -3,6%

WIG-20 Warschau 2.316,94 -0,42 -0,0% +2,2%

ATX Wien 3.979,94 -16,79 -0,4% +3,4%

SMI Zuerich 12.525,69 -3,87 -0,0% -2,7%

DEVISEN zuletzt +/- % Mi,12:20 Di, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1343 +0,1% 1,1345 1,1332 -0,2%

EUR/JPY 129,64 -0,1% 129,92 129,83 -1,0%

EUR/CHF 1,0387 -0,0% 1,0387 1,0392 +0,1%

EUR/GBP 0,8327 -0,1% 0,8317 0,8345 -0,9%

USD/JPY 114,29 -0,3% 114,51 114,58 -0,7%

GBP/USD 1,3624 +0,2% 1,3643 1,3577 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 6,3483 -0,2% 6,3503 6,3600 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 42.161,32 -0,8% 42.047,72 41.453,02 -8,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,55 85,43 +2,5% 2,12 +16,4%

Brent/ICE 89,16 87,51 +1,9% 1,65 +14,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.840,50 1.813,79 +1,5% +26,71 +0,6%

Silber (Spot) 24,14 23,46 +2,9% +0,68 +3,5%

Platin (Spot) 1.035,02 983,84 +5,2% +51,18 +6,7%

Kupfer-Future 4,48 4,38 +2,2% +0,10 +0,4%

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2022 12:12 ET (17:12 GMT)