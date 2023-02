MÄRKTE EUROPA/Seitwärtsbewegung vor US-Einzelhandelsdaten intakt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die seit bereits zwei Wochen zu beobachtende Seitwärtsbewegung an den europäischen Aktienmärkten dauert auch am Mittwoch an. Der DAX legt um 0,4 Prozent zu auf 15.444 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verbessert sich um 0,7 Prozent auf 4.267 Punkte. Auch die Anleihen präsentieren sich gut behauptet, während der Euro weiter stabil oberhalb der Marke von 1,07 Dollar notiert. Mehr Bewegung als in den Indizes ist in den Einzelwerten zu beobachten, hier liefert die Berichtssaison die Impulse. Auffällig hier das Minus von knapp 10 Prozent bei Barclays nach enttäuschenden Zahlen. Die Analysten von Jefferies bemängeln zudem das gegenüber den Wettbewerbern kleinere Aktienrückkaufprogramm. Der europäische Sektorindex der Banken stellt mit einem Abschlag von 1,5 Prozent den Verlierer.

In den Fokus rücken nun die US-Einzelhandelsumsätze am Nachmittag. Sollten sie stärker als erwartet ausfallen, dürfte die Fed die Zinsen bis auf 5,5 Prozent erhöhen müssen, um die Inflation zu zähmen, heißt es von Goldman Sachs Asset Management. Erwartet wird bislang ein Umsatzanstieg im Januar von 1,9 Prozent zum Vormonat.

Berichtssaison läuft - Einzelhandel überrascht europaweit

Im Rahmen der laufenden Berichtssaison in Europa stehen am Mittwoch die Einzelhandelskonzerne im Rampenlicht. Beim niederländisch-belgischen Lebensmittel-Handelskonzern Ahold Delhaize geht es um 5,9 Prozent nach oben, nachdem der Nettogewinn im vierten Quartal gleich um 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert wurde und damit die Markterwartungen übertraf. Die EBIT-Marge habe mit 4,4 Prozent die Erwartung von 3,8 Prozent deutlich geschlagen, heißt es derweil am Markt. Die Dividende für 2022 soll auf 1,05 Euro je Aktie steigen, 95 Cent hatten die Anleger für 2021 bekommen.

Von "überraschend starken Zahlen" spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf Carrefour. Der Handelskonzern hat den Gewinn entgegen den Erwartungen gesteigert, erhöht die Dividende und hat ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. "Offensichtlich gewinnt Carrefour Marktanteile in seinen Hauptmärkten, einschließlich Frankreich und Spanien, "so die Analysten der Citi. Der Markt honoriert dies mit 8,1 Prozent Aufschlag.

Die Titel des Luxuskonzerns Kering legen nach anfänglichen Verlusten nun um 4 Prozent zu. Die Citi-Analysten bemerken zu den Viertquartalszahlen von Kering, dass die unter Erwarten ausgefallenen Ergebnisse der Marken Gucci und Balenciaga im zweiten Halbjahr 2022 sehr rückwärtsgerichtet seien. Der Fokus habe sich auf den Designerwechsel bei Gucci verlagert und das starke Verjüngungspotenzial der Marke unter Sabato De Sarno, dessen erste Kollektion für 2024 im September vorgestellt werde. Kering habe bewiesen, dass man in der Lage sei, relativ unbekannte kreative Talente zu fördern, weshalb man die Ernennung von De Sarno positiv sehe.

Heineken wird nachgefragt

Heineken steigen um 1,7 Prozent nach gut aufgenommenen Daten. Der niederländische Brauereikonzern hat im vergangenen Jahr unterm Strich zwar weniger verdient, die Erwartungen der Analysten aber dennoch übertroffen. Der bereinigte operative Gewinn - die bevorzugte Gewinnkennziffer des Konzerns - stieg auf 4,50 von 3,41 Milliarden Euro. Hier hatte die Konsensschätzung auf 4,43 Milliarden gelautet.

Lufthansa geben gegen den Gesamtmarkt 1,8 Prozent ab. Die Lufthansa hat mit einem gravierenden Ausfall ihrer IT-Systeme zu kämpfen, die zu Flugausfällen und Verspätungen führen. Betroffen sind seit dem frühen Vormittag die Systeme für den Check-In sowie das Boarding bei allen Konzernairlines.

United Internet erhöhen sich um 4,7 Prozent dank eines Aktienrückkaufs. Das Unternehmen will für gut 290 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen, zudem werden 2 Prozent des Grundkapitals eingestampft. Die Telekommunikations-Branche war bereits am Dienstag mit dem Einstieg von Liberty Global bei Vodafone in den Blick geraten.

Encavis legen 1,2 Prozent zu. Der Wind- und Solarparkbetreiber hat den Umsatz stärker gesteigert als erwartet. Auch die Gewinnkennziffern liegen über der hauseigenen Prognose.

Bei SAF-Holland geht es 2,8 Prozent höher nach besseren vorläufigen Gesamtjahreszahlen. Ein Ausblick auf das laufende Jahr wurde jedoch noch nicht gegeben.

Bei Elmos Semiconductor treiben starke Geschäftsdaten sowie ein deutlich optimistischerer Ausblick auf 2023. Die Aktien legen um 7,7 Prozent zu.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.266,77 +0,7% 28,01 +12,5%

Stoxx-50 3.942,22 +0,2% 6,41 +8,0%

DAX 15.443,57 +0,4% 63,01 +10,9%

MDAX 28.518,76 +0,7% 187,40 +13,5%

TecDAX 3.281,95 +0,5% 16,01 +12,4%

SDAX 13.461,22 +0,8% 106,94 +12,9%

FTSE 7.957,50 +0,0% 3,65 +6,7%

CAC 7.291,77 +1,1% 77,96 +12,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,43 -0,01 -0,14

US-Zehnjahresrendite 3,74 -0,01 -0,14

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:05 Di, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0714 -0,2% 1,0710 1,0731 +0,1%

EUR/JPY 142,94 +0,0% 142,86 142,49 +1,8%

EUR/CHF 0,9882 -0,1% 0,9896 0,9886 -0,2%

EUR/GBP 0,8875 +0,6% 0,8846 0,8816 +0,3%

USD/JPY 133,41 +0,2% 133,39 132,80 +1,8%

GBP/USD 1,2070 -0,8% 1,2106 1,2172 -0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,8473 +0,2% 6,8521 6,8322 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 22.437,86 +1,1% 22.135,61 22.080,73 +35,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,33 79,06 -0,9% -0,73 -2,6%

Brent/ICE 84,93 85,58 -0,8% -0,65 -0,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 53,78 52,39 +2,7% +1,39 -29,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.835,13 1.855,70 -1,1% -20,58 +0,6%

Silber (Spot) 21,49 21,83 -1,6% -0,34 -10,4%

Platin (Spot) 929,10 935,45 -0,7% -6,35 -13,0%

Kupfer-Future 4,02 4,08 -1,3% -0,06 +5,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

