MÄRKTE EUROPA/Starke Berichtsaison vor US-Inflationsdaten

FRANKFURT (Dow Jones)--Gut behauptet zeigen sich Europas Börsen am Mittwochmittag. Der Markt wartet mit Spannung auf die Vorlage der frischen US-Inflationsdaten. Außer in den Aktien mit Geschäftszahlen bewegt sich daher wenig. Der DAX notiert 0,2 Prozent höher bei 13.560 Punkten, der Euro-Stoxx-50 notiert unbewegt bei 3.714 Zählern. Gesucht sind Aktien aus den Branchen Reise und Versicherung, auf der Verliererseite finden sich die klassischen defensiven Titel von Gesundheit, Nahrungsmittel- und Haushaltsgüterherstellern.

US-Inflation im Fokus

Die US-Verbraucherpreise (CPI) am Nachmittag werden als wichtigstes Datum der Woche gesehen. Immerhin sind sie eine Leitlinie für den weiteren Zinserhöhungskurs der US-Notenbank. Allerdings könnten die Daten auch für mehr Verwirrung als Klärung sorgen, fürchten einige Markbeobachter: Denn während bei der Inflationsrate wegen fallender Benzinpreise eine Abschwächung des Preisanstiegs auf 8,7 Prozent zum Vorjahr nach 9,1 Prozent erwartet wird, könnte ihre Kernrate steigen. Neue Nahrung erhielt die Befürchtung durch den deutlich höheren US-Lohnsanstieg, der am Vortag gemeldet wurde.

Bei Abweichungen in die eine oder andere Richtung sind stärkere Reaktionen an den Börsen zu erwarten. Vor allem die Steigung der US-Zinskurve, also das Verhältnis langer zu kurzer Zinsen, steht dabei im Blick. Derzeit wird an den Märkten eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank von 75 Basispunkten im September eingepreist.

Starke positive Überraschungen bei Quartalsberichten

Die Berichtsaison tobt dazu auf Hochtouren: Bei Vestas geht es 8,7 Prozent nach oben. Die Zahlen an sich seien zwar schlecht, aber Aussagen zur Profitabilität treiben. Alle Windanlagenhersteller waren in den letzten Quartals schrittweise in den negativen Margenbereich gerutscht.

Mit der bestätigten Prognose und einer besser als erwarteten Preismacht bei neuen Onshore-Aufträgen sehen die Analysten der Citi nun Besserungszeichen. So lag der durchschnittliche Verkaufspreis um 5 Prozent über Erwartung, was für eine künftige Margenverbesserung stehe. Im Windschatten legen Nordex um 5,3 Prozent und Siemens Energy um 4 Prozent zu.

Für eine Hausse bei Heidelberger Druck mit fast 18 Prozent Plus sorgen starke Zahlen, vor allem im Druckgeschäft. Der Bereich Packaging Solutions wuchs mit rund 28 Prozent besonders stark. Das Unternehmen habe die Kosten im Griff und die EBITDA-Marge habe sich in der Folge nahezu verdoppelt. Der Auftragseingang erfülle dazu alle Erwartungen.

Auch der britische Lieferdienst Deliveroo (+3,8%) hat nach Einschätzung der Citigroup starke Quartalszahlen geliefert. Das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr habe 11 Prozent über dem Konsens gelegen.

Bei der Supermarktkette Ahold Delhaize geht es nach Zweitquartalszahlen um 7,8 Prozent nach oben. Die Umsätze liegen laut Bryan Garnier leicht über den Schätzungen, das EBIT aber sogar 8 Prozent. Als überraschend stark entpuppte sich hier das US-Geschäft. Lebensmittelhändler leiden weniger unter dem Einbruch im Einzelhandel.

In Österreicht haben Wienerberger (+5%) ein starkes erstes Halbjahr hingelegt. Die Marge habe sich deutlich auf 21,2 Prozent verbessert, während es auf Auftragsseite brummt. Entsprechend wurde die Gewinnerwartung deutlich übertroffen.

Viele gemischte Datenvorlagen

Bei Autozulieferer Vitesco (+0,2%) werden die Zahlen zum zweiten Quartal als uneinheitlich eingestuft. Den Ausblick für 2022 bestätigte das Unternehmen, was für Beruhigung sorgt.

Eon (+0,2%) hat solide Quartalszahlen vorgelegt. Diese sind auf der Ergebnisseite zum Teil deutlich über den Prognosen ausgefallen, gehen allerdings teils auf Sondereffekte zurück. Der Ausblick wurde bestätigt.

Die Geschäftszahlen der niederländischen Bank ABN (-0,3%) sind nach Einschätzung von RBC Capital Markets gemischt ausgefallen. Der Nettogewinn übertreffe mit 475 Millionen Euro die Schätzung von 335 Millionen Euro. Moniert werden die Zinserträge.

Bei Chemikalienhändler Brenntag (+0,3%) sind die Zweitquartalszahlen sowohl auf der Umsatz- wie auch der Ergebnisseite über den Schätzungen ausgefallen. Der zuvor angehobene Ausblick wurde bestätigt.

Auch bei Gea (+2%) sind Ordereingang, Umsatz und das bereinigte EBITDA leicht oberhalb der Markterwartung ausgefallen. Der Ausblick wurde bestätigt.

Für den britischen Versicherer Prudential geht es nach Halbjahreszahlen an der Londoner Börse um 0,2 Prozent nach unten. Die Prämieneinnahmen haben sich laut Jefferies besser entwickelt, allerdings enttäusche die Gewinnmarge.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.712,54 -0,1% -2,83 -13,6%

Stoxx-50 3.642,25 -0,2% -8,97 -4,6%

DAX 13.549,67 +0,1% 14,70 -14,7%

MDAX 27.238,78 -0,1% -32,04 -22,5%

TecDAX 3.088,10 -0,6% -18,08 -21,2%

SDAX 12.812,69 +0,0% 3,69 -21,9%

FTSE 7.490,79 +0,0% 2,64 +1,4%

CAC 6.485,27 -0,1% -4,73 -9,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,90 -0,02 +1,08

US-Zehnjahresrendite 2,79 +0,01 +1,28

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:00 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0235 +0,2% 1,0211 1,0223 -10,0%

EUR/JPY 138,16 +0,1% 137,89 137,98 +5,6%

EUR/CHF 0,9718 -0,3% 0,9726 1,0492 -6,3%

EUR/GBP 0,8465 +0,1% 0,8456 0,8458 +0,8%

USD/JPY 134,98 -0,1% 135,03 134,96 +17,3%

GBP/USD 1,2091 +0,1% 1,2077 1,2087 -10,7%

USD/CNH (Offshore) 6,7589 +0,1% 6,7614 6,7558 +6,4%

Bitcoin

BTC/USD 23.062,05 -0,6% 22.941,23 23.125,37 -50,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,32 90,50 -1,3% -1,18 +24,8%

Brent/ICE 95,14 96,31 -1,2% -1,17 +27,7%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 202,17 195,53 +5,2% 9,99 +222,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.791,21 1.794,22 -0,2% -3,01 -2,1%

Silber (Spot) 20,45 20,53 -0,4% -0,08 -12,3%

Platin (Spot) 936,18 937,12 -0,1% -0,94 -3,5%

Kupfer-Future 3,60 3,59 +0,3% +0,01 -18,9%

YTD zu Vortagsschluss

