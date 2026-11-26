DOW JONES--Eine deutliche Erholung bei den Technologie-Werten hat am Donnerstag für Gewinne an den europäischen Aktienmärkten gesorgt. Hinter den Kursaufschlägen stand eine massive Erholung im Technologiesektor an der Wall Street im späten Handel am Mittwoch. In Europa kletterte der Subindex der Technologieaktien um 2,8 Prozent. Für "KI-Aktien" wie Infineon, Suss Microtec, Aixtron, ASML, Siemens Energy oder ABB ging es um bis zu 4,0 Prozent nach oben. Der DAX gewann 2,1 Prozent auf 25.216 Punkte und der Euro-Stoxx-50 schloss mit einem Plus von 2,0 Prozent bei 6.015 Punkten.

Keinen Einfluss hatte die Entscheidung, wonach Pablo Hernández de Cos neuer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) wird. Er wird die Nachfolge der scheidenden Präsidentin Christine Lagarde antreten, die im Februar ihr Amt niederlegt. EU-Vertreter einigten sich am Donnerstag darauf, Hernández de Cos den Staats- und Regierungschefs des Staatenbundes formell zur Ernennung vorzuschlagen. Das Europäische Parlament und der EZB-Rat müssen seine Kandidatur noch billigen. Der Euro zeigte sich wenig verändert bei 1,0969 Dollar.

Die Phase hoher Börsenvolatilität könnte sich noch eine Weile fortsetzen, hieß es. Auch die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze räumte die grundsätzlichen Zweifel am Umfang und an der Rentabilität der KI-Investitionen nicht aus. Zusätzlichen Druck brachte der problematische Chiphandel: Nach Informationen der Financial Times hat Nvidia Abnehmer aufgefordert, keine Server mehr nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien zu liefern. Damit reagierte der Konzern auf verschärfte US-Exportkontrollen. Washington befürchtet, dass China über Südostasien Zugang zu modernen Nvidia-Chips erhält, die eigentlich von den Exportbeschränkungen erfasst sind.

Teilnehmer sprachen von einem insgesamt recht ruhigen Handel. Denn aufgrund des Thanksgiving-Feiertags waren die US-Börsen geschlossen. Am Freitag wird dort nur verkürzt gehandelt, weshalb sich einige US-Akteure schon in ein verlängertes Wochenende verabschiedet haben dürften.

Für etwas Entspannung sorgten Äußerungen der US-Regierung zu den geplanten neuen Zöllen. Diese sollen nicht zusätzlich zu den früheren Zöllen erhoben werden, sondern diese ersetzen. Und sie sollen frühestens im Januar nach Ablauf einer Stellungnahmefrist für die betroffenen Branchen in Kraft treten.

Unter den Einzelwerten zeigten sich Rüstungsaktien mit Gewinnen. Rheinmetall standen mit dem Kapitalmarkttag im Fokus. Die RBC-Analysten erwarten, dass das Unternehmen diesen nutzen wird, um die Langfristziele bis 2030 neu auszurichten, auch mit leichtem Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Konsens. Rheinmetall gewannen 4,1 Prozent. Andere Aktien aus dem Sektor zogen ebenfalls an, so Hensoldt um 2,8 Prozent, TKMS um 2,6 Prozent und Renk um 4,0 Prozent. In Mailand verteuerten sich Leonardo um 3,5 Prozent und in Paris Thales um 2,7 Prozent.

Die Unicredit-Aktie stieg um 1,0 Prozent, während das Commerzbank-Papier 2,6 Prozent einbüßte. Die Italiener haben nun für die Übernahme der Commerzbank von Polen auch die letzte noch benötigte Genehmigung erhalten. Unicredit fordert nun die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung, auf der neun von zehn Vertreter der Kapitalseite im Aufsichtsrat neu gewählt werden sollen. Vorsitzender des Kontrollgremiums soll Unicredit-Chef Andrea Orcel werden.

Die Auto-Werte bauten ihre Gewinne aus. "Nach den schwierigen vergangenen Monaten scheint bei den Investoren die Überzeugung zu wachsen, dass ein Großteil der branchenspezifischen Risiken bereits in den Aktienkursen berücksichtigt ist", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Mercedes-Benz gewannen 3,1 Prozent, BMW 4,5 Prozent und VW rückten um 4,6 Prozent vor.

Für die Aktie von Imperial Brands ging es in London um 13,3 Prozent nach oben. Der US-Zigarettenkonzern Altria erwägt nach eigenen Angaben ein Übernahmeangebot für den kleineren Branchenkollegen. Bei einem Zustandekommen der Transaktion würde ein Unternehmen mit einem Wert von rund 157 Milliarden US-Dollar entstehen.

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Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.015 +2,0 +1,8

Stoxx-50 5.278 +1,6 +5,7

DAX 25.216 +2,1 +0,9

FTSE-100 London 10.609 +1,8 +5,0

CAC-40 Paris 8.109 +1,6 -2,1

AEX Amsterdam 1.083 +1,9 +11,8

BEL-20 Brüssel 5.929 +1,6 +15,0

SMI Zürich 14.818 +1,0 +10,5

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 19:05

EUR/USD 1,0969 -0,0 -0,0002 1,0971 1,0984

EUR/JPY 174,75 +0,1 0,0900 174,66 174,5600

EUR/CHF 0,9151 +0,3 0,0031 0,9120 0,9110

EUR/GBP 0,837 +0,0 0,0002 0,8368 0,8372

USD/JPY 159,28 +0,1 0,1100 159,17 158,9200

GBP/USD 1,3102 -0,1 -0,0010 1,3112 1,3119

USD/CNY 6,6597 -0,2 -0,0155 6,6752 6,6752

USD/CNH 6,6616 -0,1 -0,0062 6,6678 6,6656

AUS/USD 0,663 +0,1 0,0005 0,6625 0,6624

Bitcoin/USD 60.579,13 +0,6 384,83 60.194,30 59.589,01

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,49 +1,0 0,81 83,68

Brent/ICE 95,8 +1,3 1,19 94,61

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.571,31 -0,3 -9,69 3.581,00

Silber 41,58 +0,9 0,36 41,22

Platin 1.294,92 +1,1 13,95 1.280,97

(Angaben ohne Gewähr)

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November 26, 2026 12:08 ET (17:08 GMT)