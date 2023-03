MÄRKTE EUROPA/Steigende Renditen belasten Sentiment für Aktien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Donnerstag leichter in den Handel gestartet. So notiert der DAX 0,8 Prozent tiefer bei 15.182 Punkten, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,7 Prozent im Minus. Es ist Donnerstag, damit zieht einmal mehr die Berichtssaison die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich. Wenn sich aktuell etwas im Steigen befindet, dann die Zinsen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen liegt bei 2,75 Prozent. Wer mehr für sein Geld haben will, schaut bei den Bundesanleihen mit zweijähriger Laufzeit vorbei. Hier gibt es dank der inversen Zinskurve momentan 3,23 Prozent. In den USA gibt es in dem Laufzeitenbereich bereits knapp 5 Prozent.

Mit Blick auf die jüngsten Inflationsraten sind die Erwartungen an den Zinserhöhungspfad der Notenbanken jüngst gestiegen. An den Märkten wird laut Stephen Innes, Marktstratege bei Spi-Assetmanagement, erneut die Meinung vertreten, dass sich die Fed hinter der Kurve befinde, was von Fed-Präsident Neel Kashkari aufgegriffen wird, der nun offen die Frage stellt, ob die Fed die Zinsen auf der nächsten Sitzung im März um 25 oder 50 Basispunkte anheben sollte. Und da es nicht ungewöhnlich sei, dass die Fed der Marktstimmung nachgebe, sei eine Anhebung um 50 Basispunkte bei der März-Sitzung mit Sicherheit eine Option.

Um 11.00 Uhr steht die Schnellschätzung der Teuerung in der Eurozone zur Veröffentlichung an. Nach den nationalen Ergebnissen ist nach Aussage der Zinsstrategen der Helaba fraglich ist, ob es zu einer weiteren Entspannung kommen wird. Der disinflationäre Trend gehe nur langsam voran. Dies gelte auch für die Kernteuerung, die mit einer Jahresrate von über fünf Prozent deutlich zu hoch sei.

Daher gebe es für die Währungshüter auch keinen Grund, von ihrem Zinserhöhungsplan abzurücken. Bundesbankpräsident Nagel habe unlängst seine Befürchtung zum Ausdruck gebracht, dass die Kernteuerung auf einem sehr hohen Niveau verharren und nur langsam zurückgehen könnte. Daher könne es ratsam sein, auch über den März hinaus die Zinsen weiter und deutlich zu erhöhen.

Covestro streicht die Dividende - Aktie schwach

Für die Aktie von Covestro geht es um 5,4 Prozent nach unten. Der Kunststoffkonzern rechnet angesichts wirtschaftlicher sowie geopolitischer Unwägbarkeiten in diesem Jahr mit einem geringeren operativen Gewinn als 2022. Auf eine Dividende müssen die Aktionäre verzichten, nachdem Covestro 2022, wie schon im Januar gemeldet, einen Nettoverlust geschrieben hat. Der belief sich auf 272 Millionen Euro. Analysten hatten zwar mit einem Minus bei der Dividende für 2022 gerechnet, allerdings nicht, dass sie komplett gestrichen wird, wie es an der Börse heißt.

Unter dem Strich als "ok" werden die Geschäftszahlen der Merck KGaA in ersten Einschätzungen im Handel gesehen. Die Wachstumserwartungen seien erfüllt worden, beim Gewinn (EBITDA bereinigt) ging es um 12 Prozent nach oben. "Alle Zahlen pendeln um die Erwartungen", kommentiert ein Händler. Der Ausblick sei konservativ-vorsichtig, besonders beim Blick auf die Wechselkurse, der Dividendenvorschlag sei in Ordnung. Mit Blick auf den Ausblick geht es für die Aktie zunächst um 2 Prozent nach unten.

Für die Aktie von Evonik geht es um 1,6 Prozent nach unten. Die Marge ist gegenüber dem Vorjahr zurückgekommen, das EBITDA im vierten Quartal mit 413 Millionen rund 8 Prozent unterhalb der Markterwartung ausgefallen, wie es bei Jefferies heißt. Das EBITDA-Wachstum im ersten Quartal dürfte weitgehend dem des vierten entsprechen - bei anhaltend schwacher Nachfrage. Das für das laufende Jahr erwartete EBITDA in der Spanne zwischen 2,1 Milliarden und 2,4 Milliarden Euro decke sich mit dem Konsens von 2,26 Milliarden, der freie Cashflow liefere eine kleine positive Überraschung.

Kostendruck und Auftragseingänge bremsen Kion, für die Aktie geht es um 1,6 Prozent nach unten. Vor allem der dynamische Rückgang der Auftragseingänge im vierten Quartal stimme negativ für die Zukunft und das Umsatzwachstum, so ein Marktteilnehmer. Dazu sei wegen des Kostendrucks nicht ersichtlich, wie die deutlich gefallene Marge wieder gesteigert werden solle. Die etwas geringere Dividende sei demgegenüber nur eine Randnotiz.

Nach Vorlage der Geschäftszahlen für 2022 und dem Ausblick auf 2023 geht es für die Aktie von Clariant um 3,6 Prozent nach unten. An der Börse wird auf das EBITDA im Schlussquartal 2022 verwiesen, dass rund 5 Prozent unterhalb des Konsens ausgefallen sei. Der Umsatz habe die Markterwartung dagegen leicht übertroffen. Die vorgeschlagenen Dividende in Höhe von 0,42 Franken liege im Rahmen des erwarteten.

