MÄRKTE EUROPA/Technologie-Werte wieder auf Talfahrt

FRANKFURT (Dow Jones)--Schwache Technologie-Aktien drücken am Dienstagnachmittag die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten. Der DAX fällt um 0,1Prozent auf 15.196unkte, und der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,1 Prozent auf 4.116 Punkte nach. Ein Aufschwung wird von den Technologie-Werten verhindert. Ihr Stoxx-Branchenindex fällt um 1,3 Prozent. Damit hat er in diesem Jahr schon rund 16 Prozent eingebüßt. Auch auf der Gewinnerseite liegen mit den Rohstoff-Aktien sowie den Banken die gleichen Branchen wie in den vergangenen Wochen, lediglich die Öl- und Gaswerte haben ihre Rally erst einmal beendet und notieren knapp behauptet.

Im DAX steigen Continental um 4,0 Prozent. Wie das Handelsblatt berichtet, will Conti das Geschäft mit dem automatisierten Fahren selbständiger aufstellen. Zu den Optionen gehöre auch ein Börsengang der Einheit, so die Zeitung unter Berufung auf Finanz- und Unternehmenskreise.

Ähnlich stark gefragt sind im DAX Deutsche Bank, die sogar 4,8 Prozent gewinnen. So wie die Technologietitel unter den steigenden Zinsen leiden, so profitieren die Banken von ihnen. Nun hat der Stoxx-Banken-Index mit einem Plus von gut 13 Prozent in diesem Jahr sogar die Öl- und Gaswerte hinter sich gelassen.

Im DAX fallen Hellofresh um 6,4 Prozent, Delivery Hero um 2,8 Prozent und Zalando um 4,6 Prozent. Wie es heißt, könnten die Geschäftsmodelle dieser Unternehmen unter dem Ende der Pandemie leiden.

Der TecDAX fällt um 1,6 Prozent. Das Einpreisen der globalen Zinswende werde noch viel Zeit brauchen, heißt es im Handel. Das Hochschießen der Inflation und extrem starke Wirtschaftsdaten wie der jüngste US-Arbeitsmarktbericht setzten die Notenbanken unter Druck, noch schneller das Ende der Nullzinspolitik einzuläuten. Mit Blick auf die Fed sind sich die Akteure sogar uneinig, ob sie die Zinsen im März um 25 oder gleich um 50 Basispunkte anheben werde. Die Bank of America geht mittlerweile sogar von sieben Zinserhöhungen im laufenden Jahr aus.

Inflation bestimmt die Kursrichtung

Der Blick auf Inflation und ihre Treiber bestimmt weiter das Geschäft. Die Rohstoffwerte sind mit 1,9 Prozent Plus klarer Tagesgewinner. Im Ölsektor steigen BP trotz leicht fallender Ölpreise um 0,8 Prozent. Der Ölkonzern hat einen massiven Gewinnsprung im Jahresgewinn vermeldet. Dank steigender Energiepreise war dies der höchste Gewinn in acht Jahren. Händler sehen dadurch jedoch politische Probleme auf den Konzern zukommen, denn besonders in Großbritannien führe die Preisexplosion schon zu einer Krise bei den Lebenshaltungskosten.

BNP Paribas drehen ins Plus und steigen nach anfänglicher Schwäche um 0,5 Prozent. nach Geschäftszahlen zum vierten Quartal. Hier lieferten die Details unterschiedliche Signale. Der Nettogewinn lag zwar über Erwartung, moniert werden von Analysten jedoch zu hohe Kosten. Allerdings nennt Jefferies die neuen Ziele bis 2025 wiederum über Erwarten. BNP will die eigene Profitabilität bis dahin deutlich steigern.

Hugo Boss erwartet bis 2025 mindestens eine Verdoppelung des Umsatzes. Boss hatte 2021 einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro erzielt, die Schätzung von Jefferies für 2025 liegt zunächst noch bei knapp 4 Milliarden Euro. Trotzdem gibt der Kurs um 0,4 Prozent nach.

Tui und Cancom nach Zahlen sehr schwach

Mit Tui geht es 1,8 Prozent abwärts nach Geschäftszahlen. Die Folgen der Corona-Krise werden immer mehr abgeschüttelt. Tui hat im ersten Geschäftsquartal seinen Umsatz verfünffacht und den Konzernverlust halbiert. Kritisiert wird jedoch das EBIT. Die Zahl der neuen Buchungen liegt aber über Vorkrisenniveau. Daher sollen Staatshilfen für rund 700 Millionen Euro zurückgezahlt werden.

Cancom verlieren 7,4 Prozent. Die Zahlen sind nach Einschätzung des Handels im erwarteten Rahmen ausgefallen. Beim EBIT hatten einige auf etwas mehr gehofft. Auftragsbestand und Cash seien jedoch stark.

Sartorius fallen um 5,4 Prozent, obwohl die Jahresprognose erhöht wurde. Das Umsatzwachstum 2022 soll nun bei 15 bis 19 nach zuvor 14 bis 18 Prozent liegen. Allerdings wurde die operative Marge nur bestätigt. Daten zum Jahresverlauf hat auch Immobilienkonzern Hamborner Reit vorgelegt. Hier wird vor allem der deutliche Anstieg des Nettoinventarwerts von 9,6 Prozent gelobt. Die Titel gewinnen 0,7 Prozent.

AMS-Osram steigen in Wien um 2,7 Prozent. Das Unternehmen zeigte sich beim Ausblick auf erste Quartal wie erwartet vorsichtig.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.116,01 -0,1% -4,55 -4,2%

Stoxx-50 3.728,32 -0,0% -0,65 -2,4%

DAX 15.196,14 -0,1% -10,50 -4,3%

MDAX 33.132,60 +0,0% 7,23 -5,7%

TecDAX 3.357,90 -1,6% -55,87 -14,3%

SDAX 14.761,10 -0,8% -123,70 -10,1%

FTSE 7.571,66 -0,0% -1,81 +2,6%

CAC 7.016,83 +0,1% 7,58 -1,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,26 +0,04 +0,44

US-Zehnjahresrendite 1,96 +0,04 +0,45

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:21 Uhr Mo, 17:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1419 -0,2% 1,1408 1,1450 +0,4%

EUR/JPY 131,81 +0,1% 131,76 131,71 +0,7%

EUR/CHF 1,0556 -0,1% 1,0561 1,0569 +1,8%

EUR/GBP 0,8427 -0,3% 0,8439 0,8459 +0,3%

USD/JPY 115,43 +0,3% 115,51 115,04 +0,3%

GBP/USD 1,3551 +0,1% 1,3521 1,3534 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 6,3718 +0,1% 6,3704 6,3642 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 43.793,45 -0,7% 44.897,59 43.930,10 -5,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,59 91,32 -1,9% -1,73 +19,6%

Brent/ICE 91,07 92,69 -1,7% -1,62 +17,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.822,68 1.820,49 +0,1% +2,19 -0,4%

Silber (Spot) 23,07 23,01 +0,3% +0,06 -1,0%

Platin (Spot) 1.034,43 1.024,55 +1,0% +9,88 +6,6%

Kupfer-Future 4,45 4,46 -0,4% -0,02 -0,4%

