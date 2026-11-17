DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich Europas Börsen am Dienstagmittag. Negative Vorgaben aus dem Technologiesektor belasten weiter. Der Nasdaq-Composite büßte mit den neuen KI-Unsicherheiten nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang 2,5 Prozent ein. In Europa ist der Sektor mit 1,8 Prozent Minus ebenfalls mit Abstand die schwächste Branche. Der DAX fällt um 0,9 Prozent auf 26.361 Punkte, der Euro-Stoxx-50 bßt ebenfalls um 0,9 Prozent ein - auf 6.290 Zähler. Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen leicht nach unten, Händler vermuten aber nur Umschichtungen aus Aktien in Anleihen dahinter, aber keine Zinsspekulation.

Anleger warten auf die Nvidia-Geschäftszahlen am Abend. Diese sind aber noch völlig unbeeinflusst von den Querelen rund um den Ex-CEO, gelten daher als nicht so wichtig wie sonst. Allerdings wird besonders auf Strategieaussagen von Interims-CEO Colette Kress geblickt. Denn "Nvidia war auch das Rückgrat der Finanzierung des gesamten KI-Ökosystems", sagt ein Händler: "Nvidia galt als 'Zentralbank der KI'". Da Kress aber umgekehrt nachgesagt wurde, sie habe vielen Entscheidungen Huangs skeptisch gegenüber gestanden, hat der Markt Sorgen um die künftige Finanzierung vor allem von Neoclouds.

"Investoren wollen zudem wissen, wie lange der Superzyklus bei den Investitionsausgaben der Hyperscaler das Umsatzwachstum von Nvidia noch stützen wird und ob das Unternehmen auf Kurs ist, in den kommenden Jahren einen Umsatz von 1 Billion US-Dollar zu erreichen", merkt Analystin Kathleen Brooks von XTB an. Dass der abgesetzte Ex-CEO Jensen Huang an die Spitze von Nvidia zurückkehrt, scheint indes ausgeschlossen. Das Board erwägt laut Kreisen nicht, den Mitgründer wieder als CEO einzusetzen.

Wie am Vortag bremsen auch neue US-Vorschriften den Markt den Technologiesektor. Diese sollen Chinas Zugriff auf fortschrittliche KI-Rechenleistung, einschließlich der KI-Chips von Nvidia, über Remote-Rechenzentren eindämmen. "Dies ist eine bedeutsame Eskalation, da die Beschränkungen über die Frage hinausgehen, wer fortschrittliche Chips kaufen kann, hin zu der Frage, wer aus der Ferne auf deren Rechenleistung zugreifen kann", sagt Chef-Anlagestrategin Charu Chanana von Saxo Markets. Bei Europas Chip-Aktien wie ASML und BE Semiconductior geht es bis zu 1,3 Prozent tiefer.

Auf der Zinsseite wird auf die Rede von Beth Hammack am Nachmittag geachtet. Die Präsidentin der Fed-Cleveland ist eine der schärfsten Falken im Offenmarktausschuss mit dem absolut vorrangigen Ziel der Inflationsbekämpfung. Aktuell sind in den 2-jährigen US-Bonds mehr als 3 Zinserhöhungen der Fed um jeweils 25 Basispunkte bis Mitte nächsten Jahres eingepreist. Auch die US-Einzelhandelsumsätze und Importpreise für Oktober dürften die Zinsdebatte befeuern.

In Deutschland spielt der bessere ZEW-Index keine Rolle. Dennoch sendet er ein positives Wachstumssignal. Sowohl die Lagebeurteilung, insbesondere aber die Erwartungskomponente zogen kräftig an und sind klar über den Erwartungen ausgefallen. Auch der auf rund 93 Dollar gesunkene Ölpreis stützt nicht.

Deutsche Bank reduzieren ihr Minus auf 3,6 Prozent. Laut Medienberichten haben Whistleblower mehr als 15 Millionen interne Dokumente verschiedenen Medienorganisationen zugespielt. Der Spiegel und andere Medien, die die Dokumente ausgewertet haben, berichten, die Bank habe um russische Oligarchen geworben, und langjährige Geschäftsbeziehungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sowie dem aktuellen US-Präsidenten Donald Trump gehabt.

Ebenfalls im DAX geht es für Gea um 1,6 Prozent nach unten, nachdem der Anlagenbauer eine potenziell gewinnverwässernde Begebung einer Wandelanleihe angekündigt hat. Der sich weiter abschwächende TV-Werbemarkt macht der RTL Group zu schaffen. Die Bertelsmann-Tochter geht deswegen nur noch davon aus, das untere Ende der Prognosespannen für Umsatz und operatives Ergebnis im Gesamtjahr zu erreichen. Im Streaming-Geschäft läuft es dafür besser. Hier wurden die für 2026 angestrebte Abonnentenzahl von RTL+ und M6+ schon nach neun Monaten erreicht. Die Aktie legt 1,6 Prozent zu.

Springer Nature hat ihr organisches Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten dank ihrer Sparte Research leicht beschleunigt. Der Wissenschaftsverlag rechnet nun mit einem etwas höheren organischen Umsatzwachstum im Gesamtjahr als zuvor. Der Kurs legt 0,2 Prozent zu.

Zurich Insurance rechnet nach der Übernahme des Digitalversicherers Beazley nun mit 1,8 statt 1,0 Milliarden Dollar Kapitalsynergien. Die Aktie bewegt das aber kaum. Auch bei Imperial Brands tut sich nach Neuigkeiten beim Kurs (-0,2%) wenig. Das Tabakunternehmen streicht in den kommenden Jahren bis zu 4.600 Arbeitsplätze. Zuvor hatte der Konzern einen Umsatzrückgang infolge sinkender Absatzmengen gemeldet.

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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.290,41 -0,9 -57,94 6.348,35 8,6

Stoxx-50 5.462,66 -0,9 -47,21 5.509,87 11,1

DAX 26.360,86 -0,9 -237,78 26.598,64 7,7

MDAX 30.369,78 -0,5 -158,48 27.039,42 -0,8

TecDAX 4.031,20 -0,9 -36,82 3.091,28 11,3

SDAX 17.676,14 -0,5 -82,35 13.062,07 2,9

FTSE 10.780,73 -0,9 -100,82 10.881,55 8,6

CAC 8.277,64 -0,9 -74,36 8.352,00 2,7

SMI 15.053,35 -0,9 -139,23 15.192,58 13,5

ATX 6.583,71 -0,7 -47,38 6.631,09 23,6

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:19

EUR/USD 1,0990 -0,1 -0,0006 1,0996 1,1005

EUR/JPY 175,06 -0,2 -0,2700 175,33 175,6000

EUR/CHF 0,9232 -0,0 -0,0002 0,9234 0,9237

EUR/GBP 0,8329 -0,1 -0,0010 0,8339 0,8344

USD/JPY 159,28 -0,1 -0,1300 159,41 159,5400

GBP/USD 1,3193 +0,1 0,0011 1,3182 1,3184

USD/CNY 6,6659 +0,0 0,0017 6,6642 6,6642

USD/CNH 6,6659 +0,0 0,0013 6,6646 6,6646

AUS/USD 0,6732 -0,1 -0,0004 0,6736 0,6749

Bitcoin/USD 64.942,14 -0,5 -345,14 65.287,28 64.522,35

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,32 +0,7 0,60 85,72

Brent/ICE 93,05 +0,7 0,61 92,44

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.859,07 +0,1 2,82 3.856,25

Silber 47,77 +1,6 0,76 47,01

Platin 1.445,65 -0,3 -3,80 1.449,45

(Angaben ohne Gewähr)

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November 17, 2026 07:58 ET (12:58 GMT)