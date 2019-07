MÄRKTE EUROPA/Telekom dank US-Fusion gesucht - Börsen gedrückt

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert sind Europas Aktienindizes in die Woche gestartet. Die Musik spielt aber wieder bei Einzelwerten. So führen Deutsche Telekom mit über 2 Prozent Plus den DAX an. Der Index notiert dagegen mit 12.423 Punkten wenig verändert zum Freitagsniveau. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,1 Prozent zu auf 3.527 Punkte. Anleger halten sich vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch bedeckt. Die meisten Analysten erwarten, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird. Einige Beobachter setzen aber gleich auf einen großen Schritt von 50 Punkten. Die Entscheidung hat also, ähnlich wie die EZB-Sitzung in der vergangenen Woche, das Potenzial größere Schwankungen an den Märkten auszulösen.

Daneben sollen in der laufenden Woche die Handelsgespräche zwischen den USA und China wieder aufgenommen werden. Finanzminister Steven Mnuchin und Handelsbeauftragter Robert Lighthizer treffen sich mit Vize-Premier Liu He in Schanghai. Präsident Donald Trump sowie der chinesische Präsident Xi Jinping hatten sich auf dem G20-Gipfel in Osaka darauf geeinigt, zunächst von weiteren Zollerhöhungen abzusehen. Allerdings zeichnet sich eine Lösung nicht ab, nachdem die USA gezeigt haben, dass sie es nicht nur auf Zölle, sondern einschneidende Änderungen des chinesischen Wirtschaftssystems abgesehen haben.

Deutsche Telekom profitieren von US-Fusion

Klarer Tagessieger im DAX zum Handelsstart sind Deutsche Telekom mit 2,3 Prozent Plus. Die Genehmigung der Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint durch das US-Justizministerium (DoJ) treibt hier. Allerdings wollen einige US-Bundesstaaten gegen den Zusammenschluss klagen, die Fusion ist also noch nicht in trockenen Tüchern. Auch ist die Genehmigung nur unter erheblichen Zugeständnissen zustandegekommen. Beide Konzerne müssen umfangreiche Aktiva an den Satellitenfernsehanbieter Dish abgeben, der in den US-Mobilfunkmarkt einsteigt.

Deutsche Börse fallen um 1,9 Prozent. Wie die Eschborner mitteilten, gehen sie nicht mehr von einem erfolgreichen Abschluss der Gespräche zum Erwerb der US-Devisenplattform FXall aus. Sie ist Teil von Refinitiv, die nun über eine Übernahme durch die Londoner Börse LSE verhandelt. Der Kauf wurde von Analysten als wichtiger Bestandteil der Strategie der Deutschen Börse gesehen. Aktien der LSE springen dank der freudigen Überraschung um 13 Prozent nach oben.

Ryanair steigen um 3,2 Prozent nach besseren Zahlen. Die Analysten von Davy sehen sie angesichts eines schwierigen Marktumfelds im ersten Quartal als etwas besser als erwartet an. Der Gewinn sank zwar auf 243 Millionen Euro, lag damit aber über der Konsensschätzung. Für Erleichterung sorgt auch der bestätigte Ausblick. Der französische Pharmakonzern Sanofi hat seinen Ausblick angehoben. Für die Aktie geht es um 2,7 Prozent aufwärts.

Bei Siemens Healthineers liegen die Zahlen im erwarteten Rahmen, die Aktien legen 3,7 Prozent zu. Nach einer neuerlichen Gewinnwarnung brechen SLM Solutions um 19 Prozent ein.

Delivery Hero legen kräftig um 7 Prozent zu. Die Aktie profitiert nach Einschätzung aus dem Handel von der steigenden Konsolidierungsfantasie im Sektor. Takeaway und Just Eat verhandeln über eine Fusion. Von der Entwicklung profitiert Delivery Hero auch direkt - das Unternehmen ist an Takeaway mit rund 15 Prozent beteiligt. Takeaway gewinnen 3,5 Prozent und Just Eat fast 25 Prozent.

