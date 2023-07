MÄRKTE EUROPA/US-Daten stützen Erwartung eines baldigen Zinsgipfels in den USA

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Dienstag mit Aufschlägen geschlossen. Bei einem ruhigen Geschäft gewann der DAX 0,4 Prozent auf 16.125 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,3 Prozent auf 4.370 nach oben. Schwächere US-Konjunkturdaten am Nachmittag wirkten tendenziell stützend, da sie die Erwartung eines baldigen Zinsgipfels in den USA unterstrichen. Sowohl die wichtigen US-Einzelhandelsdaten wie auch Zahlen zur Industrieproduktion blieben hinter den Erwartungen zurück. Daneben nimmt die Berichtssaison langsam Fahrt auf. Die Anleger warten nun auf die beiden Sitzungen der US-Notenbank und der EZB in der kommenden Woche.

Telekommunikation stellte den mit Abstand schwächsten Sektor in Europa, er fiel um 0,9 Prozent. Hier belasteten schwache US-Vorgaben. Vodafone und Orange gaben bis zu 0,7 Prozent nach, Deutsche Telekom sogar 1,8 Prozent. "Hier zeigt sich die vorher schon latente Verkaufsbereitschaft in defensiven Branchen", kommentierte ein Händler. Denn der Grund für den US-Einbruch betreffe Europäer gar nicht, er gehe auf Sorgen um Altlasten aus bleiummantelten Kabeln in den USA zurück. Die Telekom-Tochter T-Mobile US dürfte als Anbieter von Mobilfunk kaum über entsprechende Kabel verfügen.

Novartis hebt die Prognose an

Novartis (+4,6%) hob nach einem starken ersten Halbjahr die Unternehmensprognosen für das Gesamtjahr an und will zudem eigene Aktien im Wert bis zu 15 Milliarden US-Dollar bis Ende 2025 zurückkaufen. Für das laufende Jahr rechnet Novartis nun mit Umsatzwachstum im hohen anstatt mittleren einstelligen Prozentbereich. Beim operativen Gewinn des Kerngeschäfts rechnet der Konzern mit niedrigen zweistelligen Prozentwachstumsraten anstatt hohen einstelligen. Novartis übertraf im zweiten Quartal mit dem Konzernumsatz und dem Kerngewinn je Aktie die Erwartungen um 3 bzw. 8 Prozent, wie Citi-Analyst Andrew Baum feststellte.

Atoss Software (+8,4%) wurde nach einem starken ersten Halbjahr zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Atoss geht nun für das Gesamtjahr von einem Gesamtumsatz von mindestens 142 Millionen Euro und einer EBIT-Marge von um die 30 Prozent aus. Die bisherige Prognose hatte auf Erlöse von 135 Millionen und eine Marge von 27 Prozent gelautet.

Die Langfristziele von Knorr-Bremse (-2,5%) überzeugten die Anleger nicht. Das Unternehmen strebt bis 2026 einen Umsatzanstieg auf 8 bis 9 Milliarden Euro an, die operative Marge soll auf mehr als 14 Prozent steigen. Die Ziele entsprechen den Markterwartungen, hieß es im Handel, einige Anleger dürften sich allerdings mehr erhofft haben.

Unter Druck standen die Aktien von Befesa (-0,3%). Am Markt kam der überraschende Weggang von CFO Wolf Lehmann schlecht an. Dieser war bereits seit 2014 und damit vor dem Börsengang bei dem Recycling-Unternehmen tätig. Ersetzt wird er durch Rafael Perez, der ebenfalls schon lange im Unternehmen ist.

Covestro machten kurz vor Handelsschluss einen Satz nach oben und gingen mit Aufschlägen von 5,6 Prozent auf 50,30 Euro aus dem Handel. Im Handel wurde auf Spekulationen verwiesen, der Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi könnte etwa 57 Euro je Covestro-Aktie bieten. Auch andere Chemiewerte waren im Windschatten gesucht - BASF rückten 3,2 Prozent vor und Lanxess 4,1 Prozent. Evonik schlossen 1,7 Prozent fester.

Casino mit Kursabrutsch nach Wiederaufnahme des Handels

Für Casino ging es nach eintägiger Handelsunterbrechung nach Wiederaufnahme um 10 Prozent nach unten. Am Vortag wurde bekannt, dass der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky Casino ein überarbeitetes Angebot im Rahmen der freiwilligen Umschuldungsverhandlungen mit den Gläubigern vorgelegt hat. Zugleich hat ein Investorentrio unter der Führung von Xavier Niel das Rennen um den angeschlagenen Einzelhändler aufgegeben. Nach Einschätzung aus dem Handel bleibt die Casino-Aktie bis auf Weiteres nur für Zocker interessant. Eine Kontrollübernahme durch Kretinsky werde mit einer massiven Verwässerung der Altaktionäre einhergehen.

Die Aktien von Ocado sprangen in London um 19 Prozent nach oben dank besserer Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr. Der Anbieter von Technologie und Online-Lebensmittelhändler konnte sowohl die EBITDA- als auch die Cashflow-Prognosen schlagen, wie es von den Analysten bei RBC Capital Markets hieß. Zudem sei auch das "übermäßig ambitionierte" Mittelfristziel bekräftigt worden.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.369,73 +12,94 +0,3% +15,2%

Stoxx-50 3.945,31 +20,40 +0,5% +8,0%

Stoxx-600 460,76 +2,84 +0,6% +8,4%

XETRA-DAX 16.125,49 +56,84 +0,4% +15,8%

FTSE-100 London 7.457,70 +47,27 +0,7% -0,6%

CAC-40 Paris 7.319,18 +27,52 +0,4% +13,1%

AEX Amsterdam 774,48 +1,03 +0,1% +12,4%

ATHEX-20 Athen 3.192,49 +34,75 +1,1% +41,8%

BEL-20 Bruessel 3.694,40 +9,16 +0,2% -0,2%

BUX Budapest 52.391,65 +420,34 +0,8% +19,6%

OMXH-25 Helsinki 4.410,34 +33,20 +0,8% -9,3%

ISE NAT. 30 Istanbul 6.986,53 -269,44 -3,7% +17,5%

OMXC-20 Kopenhagen 2.016,80 +1,31 +0,1% +9,9%

PSI 20 Lissabon 6.016,69 +36,97 +0,6% +5,7%

IBEX-35 Madrid 9.455,70 +17,70 +0,2% +14,9%

FTSE-MIB Mailand 28.706,76 +98,22 +0,3% +20,7%

OBX Oslo 1.106,18 +14,55 +1,3% +1,5%

PX Prag 1.317,73 +8,04 +0,6% +9,7%

OMXS-30 Stockholm 2.258,83 +15,70 +0,7% +10,5%

WIG-20 Warschau 2.161,24 +24,37 +1,1% +20,6%

ATX Wien 3.167,59 +11,29 +0,4% +2,2%

SMI Zuerich 11.103,55 +127,35 +1,2% +3,5%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:28 Uhr Mo, 18:21 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1224 -0,1% 1,1247 1,1233 +4,9%

EUR/JPY 155,87 -0,0% 155,76 156,13 +11,1%

EUR/CHF 0,9634 -0,4% 0,9660 0,9666 -2,7%

EUR/GBP 0,8607 +0,1% 0,8594 0,8591 -2,8%

USD/JPY 138,90 +0,1% 138,48 138,98 +5,9%

GBP/USD 1,3041 -0,3% 1,3086 1,3076 +7,8%

USD/CNH (Offshore) 7,1924 +0,2% 7,1786 7,1806 +3,8%

Bitcoin

BTC/USD 29.938,77 -1,0% 30.066,25 30.206,75 +80,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,49 74,15 +1,8% +1,34 -4,9%

Brent/ICE 79,57 78,50 +1,4% +1,07 -4,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 27,65 25,10 +10,2% +2,55 -68,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.980,35 1.955,13 +1,3% +25,23 +8,6%

Silber (Spot) 25,14 24,88 +1,0% +0,26 +4,9%

Platin (Spot) 990,98 980,50 +1,1% +10,48 -7,2%

Kupfer-Future 3,82 3,84 -0,3% -0,01 -0,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2023 12:20 ET (16:20 GMT)