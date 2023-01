MÄRKTE EUROPA/Verschnaufpause nach Rally - Ryanair gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der jüngsten Rally sind Europas Börsen am Donnerstag mit Verlusten in den Handel gestartet. Ob die Rally mit dem bisherigen Schwung weitergehen könne, sei fraglich, so Teilnehmer. Denn im Tagesverlauf habe man eine Fülle von Konjunkturdaten zu verdauen, die jederzeit für eine Richtungsänderung sorgen könnten. Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 14.444, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,5 Prozent auf 3.956 Stellen nach unten.

US-Notenbank bleibt entschlossen im Kampf gegen Inflation

Im Fokus steht aber zunächst das Fed-Protokoll vom Vorabend. Es unterstreiche erneut, dass der Markt die Entschlossenheit der US-Notenbank bei der Inflationsbekämpfung nicht ernstzunehmen scheine, stellen einige Händler mit Besorgnis fest. Denn die Markterwartungen an den finalen Zinshöhepunkt und die Aussagen von Fed-Vertretern dazu lägen weit auseinander. Unter anderem hatte auch Neel Kashkari am Vortag schon einen konkreten Wert von 5,4 Prozent als Zielgröße genannt.

Sehr starke Daten vom US-Arbeitsmarkt wie Jolts-Report und die ISM-Job-Komponente unterstrichen dabei, dass die Fed freie Hand bei Zinserhöhungen hat. Stärker als sonst dürften daher am Nachmittag der ADP-Bericht und die wöchentlichen Erstanträge im Fokus stehen, bevor am Freitag der große monatliche Arbeitsmarktbericht in den USA ansteht.

In Europa wird derweil weiter mit Argusaugen auf Inflationsdaten geblickt. So vor allem auf die Erzeugerpreise (PPI) der Eurozone . Sie sollten deutlich unter der Kostenexplosion des Vormonats von plus 30,8 Prozent liegen, um die Märkte weiter zu treiben. Dazu werden auch neue Verbraucherpreise (CPI) aus Italien erwartet. Sie waren zuletzt um 11,8 Prozent angesprungen.

Zuversichtlich für die Weltwirtschaft stimmen indes zwei Einkaufsmanager-Indizes aus China und Hongkong. Beide deuten eine Bodenbildung nach den Belastungen durch die Corona-Ausbreitung an. In Deutschland wurden am Morgen schon die Daten zur Handelsbilanz vorgelegt. Hier fiel der Überschuss zwar höher aus als erwartet, was aber hauptsächlich auf einen deutlicheren Rückgang der Importe zurückging. Die US-Handelsbilanz folgt am Nachmittag.

Wie vom Handel erwartet kommt es am Donnerstagmorgen zu Gewinnmitnahmen am Markt. Vor allem in den Hauptgewinnern des Vortages fallen sie deutlich aus. So geben Online-Apotheke Zur Rose 2,3 Prozent ab, Deutsche Bank 1,6 Prozent und Delivery Hero 1,2 Prozent.

Ryanair erhöht Gewinnprognose

Für Ryanair geht es im frühen Handel um 4,6 Prozent nach oben. "Eine erhöhte Gewinnprognose hat man ja wie bei anderen Airlines erwartet, aber nicht gleich um 25 Prozent", kommentierte ein Händler. Der Billigflieger hatte bisher 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr in Aussicht gestellt. Nun aber sieht er 1,325 bis 1,425 Milliarden Euro, also rund ein Viertel mehr.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.956,02 -0,5% -17,95 +4,3%

Stoxx-50 3.762,14 -0,5% -17,93 +3,0%

DAX 14.443,76 -0,3% -47,02 +3,7%

MDAX 26.483,04 +0,1% 35,19 +5,4%

TecDAX 2.994,00 -0,1% -2,66 +2,5%

SDAX 12.402,38 -0,0% -5,62 +4,0%

FTSE 7.598,36 +0,2% 13,17 +1,8%

CAC 6.739,67 -0,5% -36,76 +4,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,32 +0,06 -0,25

US-Zehnjahresrendite 3,72 +0,03 -0,16

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0618 +0,1% 1,0608 1,0607 -0,8%

EUR/JPY 140,98 +0,4% 140,46 140,12 +0,5%

EUR/CHF 1,0773 -0,1% 1,0755 1,0769 -0,4%

EUR/GBP 0,8843 +0,5% 0,8797 0,8815 -0,1%

USD/JPY 132,81 +0,3% 132,41 132,12 +1,3%

GBP/USD 1,2006 -0,5% 1,2060 1,2032 -0,7%

USD/CNH 6,8815 -0,2% 6,8986 6,9014 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 16.797,45 -0,1% 16.821,54 16.868,25 +1,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,52 72,84 +0,9% +0,68 -8,4%

Brent/ICE 78,55 77,84 +0,9% +0,71 -8,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 64,43 65,02 -0,9% -0,60 -12,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.844,16 1.855,65 -0,6% -11,50 +1,1%

Silber (Spot) 23,26 23,83 -2,4% -0,56 -2,9%

Platin (Spot) 1.073,90 1.081,50 -0,7% -7,60 +0,6%

Kupfer-Future 3,74 3,74 +0,0% +0,00 -1,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

