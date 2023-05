MÄRKTE EUROPA/Versöhnlicher Wochenausklang zeichnet sich ab

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Freitagnachmittag nach oben. Der DAX steigt um 1,1 Prozent auf 15.909 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,8 Prozent auf 4.323 Punkte an. Im DAX ragen Adidas nach ihren Zahlen mit einem Plus von 9 Prozent heraus. Nach den Sitzungen der Notenbanken in den USA und in der Eurozone sind kurzfristige Unwägbarkeiten zunächst aus dem Weg. Die Handelswoche endete mit einem weiteren Highlight, dem US-Arbeitsmarktbericht für den April. Auf den ersten Blick überraschend stark sind die Payrolls ausgefallen. Zum einen ist die Beschäftigung mit 253.000 Stellen deutlich stärker gewachsen als erwartet, zudem sind die durchschnittlichen Stundenlöhne mit 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat stärker gestiegen. Mit Blick auf die Datenabhängigkeit der Fed stiegen damit an der Börse zunächst die Zinserwartungen leicht an.

Die Commerzbank-Volkswirte finden den US-Arbeitsmarktbericht für April auf den zweiten Blick schwächer, als er auf den ersten Blick gewirkt habe. "Im Großen und Ganzen bestätigt der April-Bericht das Bild eines sich langsam abschwächenden Arbeitsmarktes", schreiben sie in einem Kommentar. So werde der auf den ersten Blick starke Jobzuwachs durch die Revisionen für Februar und März relativiert. Auch arbeiteten diejenigen, die über einen Job verfügten, tendenziell kürzer als vorher. Deutlich nach unten zeigt laut den Analysten Balz und Weidensteiner auch die Beschäftigung von Zeitarbeitern, die als Frühindikator gilt, da diese Stellen im Abschwung oft als erstes wegfallen. Die Anleihen neigen zur Schwäche, die Rendite der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren steigt im Gegenzug auf 2,28 Prozent. Davon profitieren die Banken, deren europäischer Sub-Index um 2,8 Prozent zulegt, Commerzbank gewinnen 5,5 Prozent und Deutsche Bank 4,6 Prozent.

Adidas nach Zahlen stark erholt

Im Blick bei Einzelwerten steht weiter die Berichtssaison. Gewinner Nummer eins im DAX sind Adidas nach Zahlen. Um den Wegfall der Yeezy-Produkte bereinigt hat Adidas laut der DZ Bank im Auftaktquartal ein Umsatzwachstum von rund 9 Prozent generiert. Der Kapitalmarkt dürfte sich erfreut zeigen, dass der Umsatz in China nur um 9 Prozent und damit weniger stark als befürchtet gesunken ist und Adidas in der Mitteilung zum ersten Quartal auf einen starken Sell-out verwiesen hat.

Bei Air France KLM hat der Umsatz im ersten Quartal mit über 42 Prozent Plus zum Vorjahr die Erwartungen übertroffen, auch das Sommergeschäft scheine sehr stark anzulaufen, heißt es. Trotzdem verliert der Kurs 4,5 Prozent. Händler sprechen von Umschichtungen in IAG (+0,8%), die ebenfalls gute Zahlen vorgelegt habe.

Die Aktien von Allianz, RWE und Deutsche Post werden am Freitag ex Dividende gehandelt, sie liegen daher rein optisch im Minus.

Kräftige Erholung bei Chemiewerten

Zu den großen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählen die Aktien der Chemieunternehmen, so legen Wacker Chemie um 9,5 Prozent zu, BASF um 3,6 und Covestro um 4,9 Prozent. Positiv wird zum einen gesehen, dass sich laut einer Umfrage des Ifo-Instituts das Geschäftsklima in der chemischen Industrie im April aufgehellt hat. "Die chemische Industrie schöpft Zuversicht aus dem Abflauen der Lieferengpässe und der günstigeren Energie. Die aktuelle Auftragslage in der Chemie ist allerdings nach wie vor schwach", sagte Branchenexpertin Anna Wolf vom Ifo-Institut. Zudem will das Bundeswirtschaftsministerium einen preisgünstigen Industriestrompreis einführen, der der energieintensiven Chemie helfen dürfte.

Beim Maschinenbauer Gea verpufft ein als stark bezeichneter Jahresstart, ebenso wie eine erhöhte Jahresprognose. Die guten Nachrichten würden zum Ausstieg genutzt, heißt es im Handel zum Kursminus von 5,1 Prozent. Die Analysten von RBC sprechen zwar ebenfalls von über Erwarten guten Zahlen, bleiben aber skeptisch für den Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte.

Daneben steht das überraschende Index-Revirement in der zweiten Reihe im Blick. Mit dem am Vorabend bekanntgewordenen Rauswurf aus MDAX und TecDAX zum kommenden Dienstag verlieren Evotec 2,5 Prozent. Evotec - das Unternehmen wurde jüngst von einer Cyberattacke heimgesucht - hat den testierten Abschluss nicht fristgerecht vorgelegt, worauf die Deutsche Börse nun entsprechend reagierte. Kontron (+5%) folgen für Evotec in den TecDAX, SMA Solar (+3,2%) in den MDAX und Süss Micro (+1,0%) diesen in den SDAX.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.325,20 +0,9% 38,17 +14,0%

Stoxx-50 4.021,18 +0,6% 23,11 +10,1%

DAX 15.903,37 +1,1% 169,13 +14,2%

MDAX 27.523,60 +0,8% 209,51 +9,6%

TecDAX 3.273,75 -0,0% -1,42 +12,1%

SDAX 13.739,44 +0,5% 71,08 +15,2%

FTSE 7.766,70 +0,8% 64,06 +3,4%

CAC 7.415,25 +1,0% 74,48 +14,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,28 +0,10 -0,29

US-Zehnjahresrendite 3,45 +0,06 -0,43

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:51 Do, 17:28 % YTD

EUR/USD 1,0989 -0,2% 1,1043 1,1006 +2,7%

EUR/JPY 148,12 +0,2% 148,09 147,50 +5,5%

EUR/CHF 0,9830 +0,8% 0,9786 0,9755 -0,7%

EUR/GBP 0,8722 -0,4% 0,8745 0,8756 -1,4%

USD/JPY 134,83 +0,4% 134,08 134,05 +2,8%

GBP/USD 1,2598 +0,2% 1,2630 1,2570 +4,2%

USD/CNH (Offshore) 6,9268 +0,1% 6,9139 6,9208 -0,0%

Bitcoin

BTC/USD 29.213,67 +1,3% 29.203,16 28.931,65 +76,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,48 68,56 +4,3% +2,92 -10,9%

Brent/ICE 75,31 72,50 +3,9% +2,81 -10,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,99 35,65 +0,9% +0,34 -54,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.999,98 2.051,63 -2,5% -51,65 +9,7%

Silber (Spot) 25,20 26,08 -3,4% -0,88 +5,1%

Platin (Spot) 1.052,35 1.044,00 +0,8% +8,35 -1,5%

Kupfer-Future 3,88 3,86 +0,6% +0,02 +1,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

