MÄRKTE EUROPA/Vorsichtig aufwärts - Riskofreude hält an

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten ging es am Dienstag leicht nach oben. Unterstützung kam am Nachmittag von der Wall Street, dort handelte der Nasdaq-Composite erstmals über 15.000 Punkten und auch der S&P-500 setzte eine neue Rekordmarke. Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 15.906 Punkte, der Euro-Stoxx-50 schloss mit 4.178 Punkten minimal im Plus. Dabei verlief der Handel bei dünnen Umsätzen in ruhigen Bahnen. Ein Blick auf die Branchen-Indizes zeigt, dass die Investoren bei zyklischen Sektoren zugriffen.

Leicht positiv wurde an der Börse die Aufwärtsrevision des deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum zweiten Quartal gewertet. Dies hat aus Sicht von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski den Aufschwung im zweiten Quartal bestätigt, aber auch gezeigt, dass Spannungen in der Lieferkette zu einer größeren Bedrohung für die Wirtschaft geworden sind als Covid.

Der wichtigste Termin der Woche rückt derweil immer näher, ab Donnerstag treffen sich die Notenbanker in Jackson Hole. Das jährliche Sommersymposium dürfte wertvolle Anhaltspunkte für die geldpolitischen Maßnahmen der Fed in den folgenden zwölf Monaten liefern. So habe sie im Vorjahr ihren neuen Inflationsrahmen "Average Inflation over Time" (AIT) vorgestellt. Von einer Verzögerung des Taperings in den USA geht Mondher Bettaieb-Loriot von Vontobel Asset Management aus. Die Fed könnte zur Überraschung der Märkte die Anleihekäufe fortführen.

Zykliker gesucht

Gesucht war vor allem der Stoxx-Reisesektor (+2%). Als Kurstreiber machten Händler die finale Zulassung des Biontech/Pfizer-Corona-Impfstoffs durch die FDA in den USA am Vortag aus. Nun ließen sich dort in vielen Branchen verpflichtende Impfungen durchsetzen, was die Übertragung der Delta-Variante eindämmen sollte. Zudem sollten dann auch Reisewarnungen für beliebte Urlaubsgebiete fallen. So stiegen Tui um 4,7 Prozent und IAG um 1,9 Prozent, Carnival legten um 5,2 Prozent zu. Zudem wurden Positionen in konjunktur-zyklischen Aktien wie Auto- und Stahlwerten wieder hochgefahren. Thyssenkrupp und Arcelor stiegen um 3,9 bzw. 2,7 Prozent zu, BMW (+2,1%) und VW (+2,2%) waren ebenfalls gesucht.

Als "überraschend, aber passend" wurde im Handel die Lanxess-Ankündigung gewertet, einen Geschäftsbereich des Symrise-Konkurrenten International Flavors & Fragrances zu kaufen. Damit soll das Geschäft rund um Materialschutz-, Konservierungs- und Desinfektionsmittel weiter ausgebaut werden. Lanxess-Chef Matthias Zachert sieht den Konzern mit der Übernahme auf dem Weg zu einem der weltweit größten Anbieter antimikrobieller Schutzprodukte. Die Lanxess-Aktie gewann 2,3 Prozent. Die Aktie ist im MDAX notiert, der einmal mehr ein Rekordhoch markierte.

Marks & Spencer fest - Gewinner der Wiedereröffnung

Viel Bewegung ist derzeit in britischen Einzelhandelsaktien. Nach den Übernahmemeldungen der vergangenen Tage ging es für Marks & Spencer (M&S) um 4,1 Prozent auf 170,70 Pence nach oben. Die Credit Suisse ist optimistisch und hat das Kursziel auf 215 Pence erhöht. Für die Analysten ist das Unternehmen der Gewinner der Wiedereröffnungen. Im Rahmen der laufenden Konsolidierung der britischen Einzelhändler, in der Asda, Morrison's und eventuell Sainsbury den Besitzer wechseln, sehe M&S mit einem EV/Umsatz-Multiple auf Sicht von 12 Monaten von 0,33 und einem KGV von 10,4 sehr attraktiv aus. Die Marktanteilsgewinne durch die Konsolidierung der Wettbewerber sollten für starken Rückenwind sorgen.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 4.178,08 +1,66 +0,0% +17,6%

Stoxx-50 3.625,98 -9,29 -0,3% +16,7%

Stoxx-600 471,79 -0,09 -0,0% +18,2%

XETRA-DAX 15.905,85 +53,06 +0,3% +15,9%

FTSE-100 London 7.114,13 +5,11 +0,1% +10,0%

CAC-40 Paris 6.664,31 -18,79 -0,3% +20,1%

AEX Amsterdam 783,15 +2,87 +0,4% +25,4%

ATHEX-20 Athen 2.171,16 +25,43 +1,2% +12,2%

BEL-20 Brüssel 4.328,31 +11,94 +0,3% +19,5%

BUX Budapest 51.633,85 -389,34 -0,7% +22,6%

OMXH-25 Helsinki 5.667,10 +11,00 +0,2% +23,6%

ISE NAT. 30 Istanbul 1.584,78 +8,42 +0,5% -3,1%

OMXC-20 Kopenhagen 1.837,55 -22,59 -1,2% +25,4%

PSI 20 Lissabon 5.359,64 +2,13 +0,0% +9,5%

IBEX-35 Madrid 8.948,60 -19,50 -0,2% +10,8%

FTSE-MIB Mailand 26.027,91 -18,12 -0,1% +16,6%

RTS Moskau 1.659,60 +9,66 +0,6% +19,6%

OBX Oslo 1.015,09 +2,76 +0,3% +18,2%

PX Prag 1.286,18 +3,08 +0,2% +25,2%

OMXS-30 Stockholm 2.367,05 -4,50 -0,2% +26,3%

WIG-20 Warschau 2.300,90 +13,38 +0,6% +16,0%

ATX Wien 3.596,37 +8,40 +0,2% +28,5%

SMI Zürich 12.436,66 -40,21 -0,3% +16,2%

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:27 Uhr Mo, 17:07 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1745 -0,0% 1,1745 1,1737 -3,8%

EUR/JPY 128,85 +0,0% 128,94 128,88 +2,2%

EUR/CHF 1,0726 +0,0% 1,0721 1,0724 -0,8%

EUR/GBP 0,8564 +0,1% 0,8544 0,8555 -4,1%

USD/JPY 109,70 +0,0% 109,79 109,80 +6,2%

GBP/USD 1,3714 -0,1% 1,3746 1,3718 +0,4%

USD/CNH (Offshore) 6,4719 -0,1% 6,4780 6,4826 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 48.350,01 -2,4% 49.688,26 49.835,51 +66,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,27 65,64 +2,5% 1,63 +40,1%

Brent/ICE 70,53 68,75 +2,6% 1,78 +38,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.806,70 1.805,45 +0,1% +1,25 -4,8%

Silber (Spot) 23,85 23,68 +0,7% +0,17 -9,7%

Platin (Spot) 1.014,08 1.017,75 -0,4% -3,68 -5,3%

Kupfer-Future 4,27 4,24 +0,8% +0,04 +21,1%

===

