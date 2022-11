MÄRKTE EUROPA/Vorsichtig aufwärts vor kleinem Verfall

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Freitag etwas höher in den Handel gestartet. Der DAX legt 0,3 Prozent auf 14.312 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,5 Prozent auf 3.898 Zähler. Die geopolitische Nachrichtenlage ist kaum verändert und auch von Unternehmensseite gibt es kaum Impulse. Der Euro handelt mit 1,0352 Dollar wenig verändert.

Nach der Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen hat der DAX den Drang nach oben verloren. Während die Schwankungen in den Tagesverläufen teils recht hoch sind, kommt er insgesamt kaum noch vom Fleck. In die Woche startete er bei 14.295 Zählern, nun liegt er 17 Punkte darüber. Sichtbar ist für Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, das aktuelle Abwarten auch an den gesunkenen Handelsumsätzen. Im Moment hätten viele Investoren offensichtlich Angst, auf zu hohem Niveau nachzukaufen. Die Befürchtung, Gewinne zu früh zu realisieren, sei aber genau so groß.

Die Anleihekurse geben etwas nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen steigt von 2,02 auf 2,04 Prozent. Zweijährigen Papiere rentieren mit 2,13 Prozent, die Zinskurve ist also weiter invers, was als Warnzeichen einer drohenden Rezession gilt. Die Zinsstrategen der Helaba weisen darauf hin, dass es vermehrt Hinweise aus dem Kreise der EZB-Ratsmitglieder gebe, dass sich die bis zuletzt schnelle Erhöhung der Leitzinsen verlangsamen könnte. Reden der Notenbanker von Lagarde, Nagel und Knot seien diesbezüglich im Tagesverlauf zu beachten.

Für etwas Bewegung könnte der kleine Verfall am Terminmarkt am Mittag sorgen. Dann verfallen die Optionen auf den Euro-Stoxx-50 und den DAX. Seit Tagen ist beim DAX-Basispreis 14.100 ein gutes Handelsvolumen zu beobachten. Allerdings deutet am Morgen nichts darauf hin, dass dieses Niveau zur Abrechnung am Mittag angelaufen wird. Am Abend verfallen dann die Optionen auf die Einzelwerte. Hier könnte bunter anderen die Aktie der Commerzbank ein Kandidat sein, bei dem in den letzten Handelsminuten Interesse vom Terminmarkt die Kursfindung bewegen könnte, so Börsianer.

Analysten machen Kurse

Bei der am Vortag nach den starken Geschäftszahlen und dem zuversichtlichen Ausblick 7 Prozent festeren Siemens-Aktie werden kleine Gewinne mitgenommen. Der Kurs gibt um 0,7 Prozent nach.

Für die SAP-Aktie geht es gegen die positive Gesamttendenz um 2,3 Prozent nach unten auf 105,20 Euro. Die Analysten von Jefferies habe die Aktie auf "Underperform" von "Buy" gleich um zwei Stufen gesenkt. Das Kursziel sinkt auf 90 von zuvor 115 Euro. Das Management von SAP reagiere mit strikter Kostenkontrolle auf die schwächere Konjunkturentwicklung, um die Ziele für 2022 zu erreichen. Dies sei auch 2023 erforderlich. Eine solche Steuerung im Interesse kurzfristiger Gewinne stelle mittelfristig aber eine Gefährdung der mittelfristigen Ziele dar.

Ausreißer nach oben sind Verbund mit einem Plus von 10,9 Prozent. Die Societe Generale hat die Aktie des Stromerzeugers auf "Buy" erhöht. Das treibt den Stoxx-Versorger-Subindex. Er ist mit einem Plus von 1,3 Prozent der größte Branchengewinner. Im DAX legen Eon um 2,3 Prozent zu, nachdem die Societe Generale die Aktie mit "Buy" gestartet haben soll. RWE (+2,2%) liegen ebenfalls fest im Markt

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.897,57 +0,5% 19,15 -9,3%

Stoxx-50 3.689,88 +0,6% 22,92 -3,4%

DAX 14.311,67 +0,3% 45,29 -9,9%

MDAX 25.408,49 -0,4% -101,07 -27,7%

TecDAX 3.062,41 -0,6% -18,63 -21,9%

SDAX 12.241,88 -0,5% -61,82 -25,4%

FTSE 7.369,08 +0,3% 22,54 -0,5%

CAC 6.610,44 +0,5% 34,32 -7,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,06 +0,04 +2,24

US-Zehnjahresrendite 3,79 +0,02 +2,28

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:26 Do, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0351 -0,2% 1,0375 1,0323 -9,0%

EUR/JPY 145,00 -0,3% 145,05 145,27 +10,8%

EUR/CHF 0,9857 -0,1% 0,9885 1,0466 -5,0%

EUR/GBP 0,8701 -0,4% 0,8718 0,8770 +3,6%

USD/JPY 140,12 -0,1% 139,81 140,70 +21,7%

GBP/USD 1,1894 +0,2% 1,1902 1,1772 -12,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1303 -0,3% 7,1329 7,1704 +12,2%

Bitcoin

BTC/USD 16.706,75 -0,0% 16.756,63 16.563,56 -63,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,96 81,64 +0,4% +0,32 +17,4%

Brent/ICE 90,01 89,78 +0,3% +0,23 +22,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 115,00 112,56 +2,2% +2,44 +76,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.763,29 1.758,85 +0,3% +4,44 -3,6%

Silber (Spot) 21,13 21,03 +0,5% +0,11 -9,4%

Platin (Spot) 984,50 987,18 -0,3% -2,68 +1,4%

Kupfer-Future 3,69 3,69 -0,1% -0,00 -16,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2022 03:45 ET (08:45 GMT)