MÄRKTE EUROPA/Wachstumssorgen lassen Aktienmärkte einbrechen

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Montagmittag deutlich nach unten. Nachdem die Anleger lange davon ausgegangen waren, dass eine örtliche Begrenzung des Coronavirus keine allzu große Auswirkung auf das globale Wirtschaftswachstum haben sollte, hat sich die Sichtweise mit den jüngsten Nachrichten über das Wochenende geändert.

Nach einem starken Anstieg der Zahl der Corona-Infizierten in Korea, dem Iran und Italien geht nun die Angst vor einer Pandemie an den Märkten um. "Investoren nehmen den Virusausbruch nun wesentlich ernster", sagen die Analysten von Peel Hunt. Berenberg-Volkswirt Volker Schmieding hat nicht nur die Wachstumsraten für China und Japan für 2020 gesenkt, sondern auch für die Eurozone im ersten Quartal. Die deutsche Wirtschaft könnte seiner Einschätzung nach im ersten Quartal sogar leicht schrumpfen.

Die Anleger nehmen erst einmal Risiko raus und verkaufen Aktien. So bricht der DAX um 3,5 Prozent auf 13.104 ein. Der Euro-Stoxx-50 verliert 3,4 Prozent auf 3.670 Punkte. Sicherheit ist dagegen gesucht. Der Goldpreis in Dollar ist erneut auf ein Siebenjahreshoch gestiegen, in Euro kostet es mittlerweile fast 1.556 Euro. Auch die Staatsanleihen befinden sich weiter im Rally-Modus und zeigen damit die fortdauernde Flucht in "sichere Häfen".

Mit Italien ist das Virus nun auch in Europa angekommen. Das Land hat aus Furcht vor einer weiteren Ausbreitung die Isolation von etwa einem Dutzend Städte angekündigt. In den als Epidemie-Zentren geltenden Gebieten werde den Bewohnern weder die Einreise noch die Ausreise gestattet, so Ministerpräsident Giuseppe Conte. Der Mailänder Börsenindex MIB30 bricht um knapp 5 Prozent ein.

DAX-Kurseinbruch von 30 Prozent bei Rezession möglich

Die DZ Bank schließt einen DAX-Einbruch von 30 Prozent und mehr nicht aus, sollte die Weltwirtschaft wegen des Coronavirus in eine Rezession rutschen. Nach den ersten Virus-Todesfällen in Italien seien nun ganze Ortschaften abgeriegelt worden. Sorge bereite den Behörden, dass es seit Bekanntwerden der ersten Infektionen am Freitag nicht gelungen sei, die Ansteckungen bis zu einer Ausgangsperson zurückzuverfolgen.

Leider sei auch nicht auszuschließen, dass sich die Infektion über die Grenzen Chinas hinaus weiter ausbreiten und in eine Pandemie münden werde. Die wirtschaftlichen Schäden durch den Produktionsausfall in Fabriken, durch die Störung von Lieferketten, durch eingeschränkte Konsummöglichkeiten und durch die Ausfälle im Reiseverkehr seien vor allem für China und die asiatischen Anrainerstaaten schon jetzt beträchtlich.

Für den Fall einer Pandemie sei eine weltweite Rezession zu befürchten. In ihrem Krisenszenario geht die DZ Bank davon aus, dass die Investoren in einen "Risk-off"-Modus schalten und massiv Aktien verkaufen werden. Während der letzten Rezessionen 2003, 2009 und 2011 sei die Kurs-/Buchwert-Bewertung des DAX immer unter die erste untere Standardabweichung (KBV 1,27) gesunken. Für den DAX bedeute dies ein Kursniveau von rund 9.700 Punkten, beziehungsweise einen Einbruch um rund 30 Prozent.

Wachstumssorgen belasten

Unter Druck stehen sämtliche europäischen Sektoren. Vor allem die Fluggesellschaften brechen ein, so Lufthansa um 6,9 Prozent, Air France-KLM um 10 Prozent und IAG um 7,1 Prozent. Easyjet führen die Verliererliste mit einem Abschlag von fast 13 Prozent an. Die Aktien des Tourismuskonzerns TUI fallen um 8,7 Prozent, der Reisesektor im Stoxx-600 ist mit 5,8 Prozent Minus der schwächste Sektor.

Auch die chinaabhängigen Luxusgüteraktien wie Kering, LVMH oder Richemont fallen zwischen 4,5 und 6 Prozent. Adidas im DAX geben 5,2 Prozent ab.

Auch Autowerte verlieren deutlich, hier gab es in der Vorwoche bereits Nachrichten, dass die Absatzzahlen in China einbrechen. BMW, VW und Daimler büßen bis zu 5,2 Prozent ein. Bei Daimler haben sich zudem die Rückstellungen für Diesel-Klagen mehr als verdoppelt, wie aus dem Geschäftsbericht hervorging. Statt 2,1 wird nun mit 4,9 Milliarden Euro gerechnet.

Gegen den Markt steigen Sixt Leasing um 5,3 Prozent auf 18,90 Euro. Sixt hat wie erwartet seine Beteiligung von 42 Prozent an Sixt Leasing an Hyundai für 18 Euro je Anteilsschein verkauft. Hyundai hat zudem ein Übernahmeangebot für die restlichen Aktien von Sixt Leasing vorgelegt und bietet auch hier 18 Euro plus Dividende.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.669,98 -3,43 -130,40 -2,01

Stoxx-50 3.379,01 -3,19 -111,52 -0,71

DAX 13.104,10 -3,50 -475,23 -1,09

MDAX 27.892,79 -3,76 -1090,60 -1,48

TecDAX 3.109,86 -3,93 -127,29 3,15

SDAX 12.310,01 -4,36 -561,12 -1,61

FTSE 7.161,06 -3,28 -242,86 -1,84

CAC 5.820,60 -3,47 -209,11 -2,63

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,49 -0,06 -0,73

US-Zehnjahresrendite 1,39 -0,08 -1,29

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:30 Fr, 17.08 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0822 -0,06% 1,0814 1,0858 -3,5%

EUR/JPY 120,46 -0,18% 120,66 121,29 -1,2%

EUR/CHF 1,0610 +0,02% 1,0611 1,0622 -2,3%

EUR/GBP 0,8386 +0,28% 0,8353 0,8376 -0,9%

USD/JPY 111,30 -0,12% 111,56 111,71 +2,3%

GBP/USD 1,2905 -0,33% 1,2946 1,2962 -2,6%

USD/CNH (Offshore) 7,0392 -0,19% 7,0414 7,0370 +1,0%

Bitcoin

BTC/USD 9.776,26 -1,49% 9.699,76 9.745,76 +35,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 51,28 53,38 -3,9% -2,10 -15,1%

Brent/ICE 56,13 58,50 -4,1% -2,37 -14,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.683,16 1.643,40 +2,4% +39,76 +10,9%

Silber (Spot) 18,80 18,49 +1,7% +0,31 +5,3%

Platin (Spot) 968,70 977,20 -0,9% -8,50 +0,4%

Kupfer-Future 2,57 2,61 -1,6% -0,04 -8,3%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2020 06:53 ET (11:53 GMT)