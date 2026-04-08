MÄRKTE EUROPA/Waffenruhe im Iran-Krieg sorgt für Erleichterungsrally

DOW JONES--Die Einigung auf eine zweiwöchige Waffenruhe im Krieg zwischen den USA und dem Iran hat zur Wochenmitte an den europäischen Aktienmärkten für eine Erleichterungsrally gesorgt. Der DAX machte einen Satz um 5,1 Prozent auf 24.081 Punkte nach oben. Für den Euro-Stoxx-50 ging es um 5,0 Prozent auf 5.913 Punkte aufwärts. Gleichzeitig sorgte die zwischen den USA und dem Iran vereinbarte Wiedereröffnung der Straße von Hormus für einen Einbruch bei den Ölpreisen. Ein Barrel der Sorte Brent reduzierte sich um 13,5 Prozent auf 94,48 Dollar.

Eine vorübergehende Belebung der Schifffahrt sei jedoch nicht dasselbe wie eine vorhersehbare Normalisierung der Energieflüsse in den kommenden Monaten, sagte Chefstratege Elliot Hentov von State Street Investment Management. "Daher sollten die Risikoprämien nicht zu stark sinken, solange wir keine Anzeichen für gegenseitige Zugeständnisse an der geopolitischen Front sehen, die das Vertrauen in einen dauerhaften Waffenstillstand stärken würden", meinte er. Die Zutaten für einen kräftigen globalen Makro-Schock seien nach wie vor vorhanden und nur geringfügig schwächer als vor 24 Stunden.

Zudem scheint die Einigung recht fragil zu sein. So hat der Iran einen Waffenstillstand im Libanon zur Bedingung für seine Teilnahme an Gesprächen mit den USA in Pakistan erklärt. Iran habe zudem damit gedroht, seine Entscheidung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus rückgängig zu machen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter.

Die Anleiherenditen fielen deutlich, denn die mit dem Ölpreisanstieg verbundenen Inflationssorgen gingen nun wieder zurück und damit auch die Befürchtungen steigender Leitzinsen zur Eindämmung der Inflation. Im Blick steht daher am Abend das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank. Am Freitag stehen dann die wichtigen US-Verbraucherpreise für März an, welche die Auswirkungen der hohen Energiepreise zeigen dürften.

Profiteure der aktuellen Entwicklungen waren unter anderem die Aktien der Fluggesellschaften und der Reiseveranstalter. So stiegen die Aktien von Lufthansa, IAG und Air France-KLM um bis zu 11,3 Prozent, die Aktien von Tui machten einen Satz um 9,9 Prozent nach oben.

Bei den Autoherstellern und ihren Zulieferern legten Forvia und Valeo um bis zu 9,2 Prozent zu, Stellantis erhöhten sich um 6,2 Prozent. VW und Volvo Car kletterten um 5,5 bzw. 7,5 Prozent. Der Auto-Sektor war von den Feindseligkeiten im Nahen Osten stark betroffen. Grund waren Sorgen über höhere Preise für Benzin sowie Strom und Aluminium, welche die Kosten für die Fahrzeug-Herstellung erhöhen.

Für Konjunkturwerte wie Siemens, Kion, Saint-Gobain und Heidelberg Materials ging es um bis zu 10,2 Prozent aufwärts. Verlierer waren die Ölwerte mit den einbrechenden Ölpreisen. Hier fielen Eni um 5,6 Prozent und BP büßten 5,8 Prozent ein. Die Shell-Aktie verlor 4,7 Prozent. Der Zwischenbericht von Shell zeige den Zwiespalt, mit dem das Unternehmen aufgrund des Krieges im Nahen Osten konfrontiert sei, meinte Dan Coatsworth von AJ Bell. Die Produktion in der Region werde durch den Konflikt gestört, die Preisvolatilität stütze jedoch andere Teile des Geschäfts.

Kräftige Verluste gab es auch bei Yara (-10%) und K+S (-8%). Hier hatte man wegen der Nahost-Spannungen auf einen weiteren Anstieg der Düngerpreise gesetzt.

Die Papiere von Reedereien waren ebenfalls gesucht. Hapag-Lloyd gewannen 6,9 Prozent und Moeller-Maersk rückten um 0,1 Prozent vor. Hapag-Lloyd hält die Situation am Persischen Golf weiterhin für gefährlich. "Wir sehen aufgrund unserer aktuellen Risikoeinschätzung weiterhin von einer Durchfahrt durch die Meerenge ab", sagte ein Unternehmenssprecher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Gleichzeitig prüfen wir kontinuierlich und sehr sorgfältig, zu welchem Zeitpunkt eine Durchfahrt wieder möglich sein wird."

Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) rückten um 8,9 Prozent vor. Der Markt honorierte die Profitabilitätsziele bei gleichzeitig hohem Umsatzwachstum. Im Teilsegment der verschreibungspflichtigen Medikamente legte der Umsatz im ersten Quartal um 35 Prozent zu. Gleichzeitig wurde der Jahresausblick bestätigt, was eine angepeilte Gewinnmarge von 2 bis 2,5 Prozent vorsieht. "Profitabilität ist bei Investoren momentan wichtiger als Umsatz", sagte ein Händler.

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Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 5.913 4,97 -2,73

Stoxx-50 5.100 3,95 -0,24

Stoxx-600 614 3,88 -0,27

DAX 24.081 5,06 -6,41

FTSE-100 London 10.349 2,51 4,20

CAC-40 Paris 7.909 4,49 -2,95

AEX Amsterdam 972 3,22 2,16

ATHEX-20 Athen 5.446 7,03 1,77

BEL-20 Brüssel 5.207 3,56 2,53

BUX Budapest 125.962 2,99 13,45

OMXH-25 Helsinki 5.942 3,75 4,18

OMXC-20 Kopenhagen 1.404 2,07 -12,72

PSI 20 Lissabon 9.367 0,89 13,35

IBEX-35 Madrid 17.444 3,94 0,79

FTSE-MIB Mailand 45.412 3,70 1,04

OBX Oslo 2.042 -3,16 27,80

PX Prag 2.547 3,01 -5,15

OMXS-30 Stockholm 2.968 4,25 2,95

WIG-20 Warschau 129.201 3,31 6,68

ATX Wien 5.443 4,07 2,20

SMI Zürich 12.790 2,53 -3,60

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:07 Uhr

EUR/USD 1,1685 +0,8 0,0091 1,1594 1,1569

EUR/JPY 185,1 +0,0 0,0800 185,02 185,0900

EUR/CHF 0,9229 -0,2 -0,0019 0,9248 0,9261

EUR/GBP 0,8696 -0,3 -0,0022 0,8718 0,8735

USD/JPY 158,38 -0,8 -1,2300 159,61 159,9700

GBP/USD 1,3435 +1,1 0,0145 1,329 1,3241

USD/CNY 6,8287 -0,4 -0,0280 6,8567 6,8567

USD/CNH 6,8283 -0,4 -0,0263 6,8546 6,8654

AUS/USD 0,7059 +1,2 0,0084 0,6975 0,6929

Bitcoin/USD 71.325,70 +2,9 2.024,45 69.301,25 67.758,58

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,85 -16,0 -18,10 112,95

Brent/ICE 94,48 -13,5 -14,79 109,27

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.757,39 +1,2 54,89 4.702,50

Silber 75,59 +3,6 2,66 72,93

Platin 2.041,05 +4,3 83,50 1.957,55

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April 08, 2026 12:13 ET (16:13 GMT)