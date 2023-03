MÄRKTE EUROPA/Weiter aufwärts - erste Inflationsdaten positiv

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit weiter steigenden Kursen präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte zur Eröffnung am Donnerstag. Der DAX steigt um 1 Prozent auf 15.478 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,9 Prozent auf 4.270 Punkte an. "Die Anleger schlagen sich auf die Seite von EZB-Chefvolkswirt Lane und setzen ebenfalls auf einen Rückgang der Inflation", so Jochen Stanzl von CMC Markets. "Die vorläufigen Verbraucherpreise heute aus Deutschland und morgen aus der Eurozone für März werden zeigen, ob sie richtig liegen", sagt er. Und erste Daten aus Nordrhein-Westfalen stützen die Stimmung: Während der Preisanstieg im Monatsvergleich mit 0,6 Prozent im Rahmen der Erwartungen liegt, ist die Jahresrate unerwartet deutlich auf 6,9 Prozent gesunken. Damit ist sie allerdings nach wie vor weit vom Inflationsziel der EZB von 2 Prozent entfernt. Aber auch ein deutlicher Rückgang der spanischen Inflationsrate kommt gut an.

Die Renditen sinken deutlich, und das ist für die Risikobereitschaft positiv. Der Euro zieht geringfügig an auf 1,0840 Dollar. Auf der Aktienseite stützen aber auch die Vorlagen die Entwicklung: "Die positive Stimmung an den US-Börsen zieht auch den DAX nach oben", so Thomas Altmann von QC Partners. Der Technologie-Index Nasdaq-100 hat am Mittwoch auf dem höchsten Stand seit zwei Monaten geschlossen.

Das Bankenthema mit den Turbulenzen in den vergangenen Wochen sei zwar noch nicht abgehakt, aber es schwele erst einmal nur im Hintergrund, so Vermögensverwalter Altmann. Und CMC-Analyst Stanzl meint, es sei zwar zu früh, schon auf eine nachhaltige Entspannung bei den Immobilienaktien zu setzen, die Erholung vom Mittwoch sei aber ein ermutigendes Zeichen.

Im DAX erholen sich Vonovia um weitere 3 Prozent. Siemens Energy gewinnen 2 Prozent und Infineon weitere 1,5 Prozent.

Einzelhandelswerte mit H&M gesucht - Petrofac schießen um 67 Prozent nach oben

Bei den europäischen Sektoren sind Einzelhandelswerte besonders gefragt, ihr Stoxx-Branchenindex steigt um 1,9 Prozent. H&M gewinnen nach neuen Unternehmenszahlen 8,7 Prozent, die Bruttomarge hat sich im ersten Quartal noch besser entwickelt als erwartet. Der Stoxx-Index der Technologiewerte folgt mit einem Plus von 1,1 Prozent. Auf der Verliererseite stehen allein die Öl - und Gaswerte mit einem geringen Minus von 0,1 Prozent.

Bei den Eneuerbaren Energien schießen Petrofac um 67 Prozent nach oben. Der Ausrüster soll zusammen mit Hitachi Energy Windkapazitäten in der Nordsee aufbauen, der Auftrag hat einen Wert von rund 13 Milliarden Euro. Die beiden Unternehmen wollen laut Petrofac-Chef Sami Iskader mehrere Millionen europäischen Haushalte mit "clean Engergy" versorgen.

SMA Solar zweistellig im Plus - Eckert& Ziegler zweistellig im Minus

In der zweiten Reihe des deutschen Markts schießen SMA Solar um 15 Prozent nach oben. Der Hersteller von Wechselrichtern für Solaranlagen profitiert vom politischen Umfeld und hat die Prognosen für das laufende Jahr erhöht. Umsatz und EBITDA sollen sich deutlich erhöhen. "Wegen der immer längeren Lieferzeiten dürften schon einige im Vorfeld darauf gesetzt haben", sagt ein Händler. Allerdings bestätige sich damit auch fundamental der Ausbruch der Aktie nach oben, der Aufwärtstrend sollte weitergehen.

Auf der anderen Seite brechen Eckert & Ziegler um 16 Prozent ein und Basler um 13 Prozent, beide haben schwache Ausblicke geliefert. Auch bei United Internet kommt der Ausblick schlecht an, sie fallen um 5,8 Prozent. Cancom geben um 7,5 Prozent nach.

Trotz Kapitalerhöhung - Shop Apotheke im Plus

Shop Apotheke steigen um 2,8 Prozent, trotz einer Kapitalerhöhung. Die Erhöhung sei unternehmensgebunden und diene nur dazu, der schweizerischen Galenica AG einen Einstieg in Shop Apotheke zu erlauben. Auch gebe es keinen Bezugsrechtshandel, der oft die Kurse belaste.

Die rund 1,6 Millionen neuen Aktien werden an sie mit 72 Euro ausgegeben, was nur ein Abschlag von unter 5 Prozent zum Shop-Schlusskurs von 75,68 Euro sei. Galenica soll nach der Erhöhung mit rund 8 Prozent beteiligt sein. "Interessant ist die Zusammenarbeit vor allem strategisch, weil Shop Apotheke damit Zur Rose angreift, die sich nur auf Deutschland konzentrieren wollen".

