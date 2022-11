MÄRKTE EUROPA/Weiter aufwärts - Morphosys sacken um ein Viertel ab

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten ist auch zum Auftakt in die neue Woche noch kein Ende der Rally in Sicht. Der DAX gewinnt zur Eröffnung 0,6 Prozent auf 14.309 Punkte, das ist der höchste Stand seit dem 10. Juni. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,4 Prozent auf 3.885 Punkte an. Die Anleihen starten kaum verändert in die Woche, der Euro notiert wenig verändert bei gut 1,03 Dollar, auf dem höchsten Niveau seit Juli.

Einerseits gilt der DAX nach der Rally um fast 2.300 Punkte nun als überkauft, von daher wären Gewinnmitnahmen nicht ungewöhnlich. "Die Masse der Marktteilnehmer wird jetzt erst einmal abwarten, ob weitere Daten den nachlassenden Inflationsdruck bestätigen oder ob die Börsen zu viel vorweggenommen haben", sagt Thomas Altmann von QC Partners.

Andererseits ist der Preis für Gas am Terminmarkt TTF per Dezember jüngst zeitweise auf knapp 100 Euro je Megawattstunde gefallen, so dass diese günstige Entwicklung bei den Energiepreisen die Stimmung weiterhin stützen sollte. Aktuell steht der Gaspreis bei 101 Euro.

Am Freitag verfallen an den Terminbörsen die Optionen auf die Indizes und die Einzelaktien. Im Vorfeld dürften Positionsanpassungen die Kurse zumindest stabilisieren, weil die Rally neue Schieflagen erzeugt habe, führen Marktteilnehmer einen weiteren positiven Punkt an.

Autoaktien und Rohstofftitel vor Spitzentreffen zwischen Biden und Xi gesucht

Im Blick steht nun der Beginn des G-20-Gipfels auf Bali mit dem Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Entspannungssignale bei den wirtschaftlichen Differenzen zwischen den beiden Großmächten könnten die Stimmung an den Börsen ebenfalls stützen, heißt es am Markt. "Alles, was in den angeschlagenen Beziehungen zwischen den beiden Großmächten für positive Impulse sorgen kann, ist am Markt willkommen", so Marktanalyst von CMC Markets. Im Sommer habe der Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan schließlich noch für Unmut gesorgt.

Im Vorfeld des Gesprächs sind die besonders von China abhängigen Autotitel und Rohstoffaktien gefragt, beide Stoxx-Branchen-Indizes legen um gut 1 Prozent zu. Im DAX steigen Daimler Truck um 2,3, BASF um 1,3 und VW um 1,2 Prozent. Auf der anderen Seite geben Adidas nach den jüngsten Aufschlägen 1,7 Prozent ab.

Morphosys sacken um 26 Prozent ab - auch Roche sehr schwach

Morphosys brechen dagegen um 26 Prozent ein. Phase-3-Studien eines Alzheimer-Medikaments haben laut dem Morphosys-Partner Roche ihre primären Endpunkte verfehlt, eine Verlangsamung des klinischen Krankheitsverlaufs wurde nicht erreicht. Der Roche-Kurs gibt um 4,8 Prozent nach und belastet so auch den Stoxx-Branchenindex der Pharma-Aktien, der mit einem Minus von 0,5 Prozent die Verliererseite anführt.

Daneben gibt es in der Berichtssaison zum vergangenen Quartal noch einige Nachzügler. Adesso steigen um 11,4 Prozent. Die Analysten von Jefferies heben heraus, dass der Umsatz des IT-Dienstleisters 6 Prozent und das EBITDA 5 Prozent oberhalb der eigenen Schätzung ausgefallen sei.

Für die Aktie des Autozulieferers Vitesco geht es um 4 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat im dritten Quartal mit dem operativen Ergebnis leicht enttäuscht, für die Analysten von Jefferies stellt dies dennoch nun eine Kaufgelegenheit dar, angesichts sonst robuster Zahlen.

Positiv bewerten Marktteilnehmer die Entwicklung bei KWS. Der Saatgutkonzern hat den Umsatzausblick auf das laufende Geschäftsjahr bis Ende Juni erhöht. Die Margenprognosen hat KWS aber nur bestätigt. Der Kurs verliert fast 4 Prozent.

Sehr schwach tendieren Deutsche Pfandbriefbank nach der Zahlenvorlage mit einem Minus von gut Prozent,

Rheinmetall und Biontech mit Übernahmen fester

Rheinmetall ziehen um 3,5 Prozent an. Der Düsseldorfer MDAX-Konzern kauft den spanischen Munitionshersteller Expal Systems mit einem Unternehmenswert von 1,2 Milliarden Euro.

Und Biontech kauft von Novartis eine Produktionsstätte in Singapur. Die Anlage soll als regionaler Hauptsitz von Biontech dienen und die erste mRNA-Produktionsstätte des Unternehmens in Singapur werden. Der Kurs steigt um 1,0 Prozent.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.885,17 +0,4% 16,67 -9,6%

Stoxx-50 3.674,53 +0,4% 14,88 -3,8%

DAX 14.309,34 +0,6% 84,48 -9,9%

MDAX 26.017,81 +0,2% 42,81 -25,9%

TecDAX 3.091,88 +0,1% 2,57 -21,1%

SDAX 12.511,94 -0,5% -64,76 -23,8%

FTSE 7.364,85 +0,6% 46,81 -0,9%

CAC 6.625,89 +0,5% 31,27 -7,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,16 +0,01 +2,34

US-Zehnjahresrendite 3,88 +0,07 +2,37

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:13 Fr, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0338 +0,2% 1,0317 1,0328 -9,1%

EUR/JPY 144,15 -0,1% 143,76 143,61 +10,1%

EUR/CHF 0,9763 +0,2% 0,9765 1,0570 -5,9%

EUR/GBP 0,8755 -0,1% 0,8773 0,8766 +4,2%

USD/JPY 139,45 -0,2% 139,35 139,06 +21,1%

GBP/USD 1,1810 +0,3% 1,1761 1,1784 -12,7%

USD/CNH (Offshore) 7,0343 -1,0% 7,0384 7,0839 +10,7%

Bitcoin

BTC/USD 16.790,72 +2,4% 16.477,61 16.731,16 -63,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,98 88,96 +0,0% +0,02 +27,4%

Brent/ICE 96,46 95,99 +0,5% +0,47 +31,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 101,00 97,85 +3,2% +3,15 +50,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.763,35 1.771,65 -0,5% -8,30 -3,6%

Silber (Spot) 21,70 21,70 -0,0% -0,00 -6,9%

Platin (Spot) 1.025,00 1.029,65 -0,5% -4,65 +5,6%

Kupfer-Future 3,92 3,91 +0,1% +0,00 -11,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

