MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - Immobilienwerte von Studie gestützt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag wenig verändert in den Handel gestartet. Nach dem glimpflichen Ausgang des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole zeigt sich Erleichterung vor allem an den globalen Anleihemärkten. Die Renditen kommen leicht zurück. Die Aktien an der Wall Street schlossen mehrheitlich im grünen Bereich, Asien zeigte sich deutlich im Plus. Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 15.819 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert kaum verändert bei 4.296 Punkten. An den Devisenmärkten notiert der Euro ebenfalls praktisch unverändert bei 1,0823 Dollar.

Die Volumina dürften im Verlauf wieder anziehen und Kursbewegungen verlässlicher machen. Denn die wichtigen Marktteilnehmer aus Großbritannien kehren am Dienstag an den Markt zurück. Am Vortag fand dort feiertagsbedingt kein Handel statt.

Inflationsdaten im weiteren Wochenverlauf

Allerdings ist die Woche auch nach Jackson Hole von weiterem Abwarten geprägt. Die Betonung der "Datenabhängigkeit" bei den Notenbankern hat Konjunkturdaten noch wichtiger gemacht. Und hier stehen im Wochenverlauf so ziemlich die wichtigsten Daten an, die es für die Zinspolitik gibt. So unter anderem die neuen Inflationsdaten aus der Eurozone und in den USA der PCE-Deflator sowie am Freitag als Höhepunkt die monatlichen Arbeitsmarktdaten für August.

Bei den Unternehmen stehen die Autobauer im Fokus. Hier hat BYD aus China starke Ergebnisse vorgelegt. Auch von BAIC kamen starke Zahlen, von Dongfeng gute. Ob dies allerdings auch positive Vorlagen für deutsche Autohersteller sind, bleibt abzuwarten, heißt es im Handel. Denn BYD konnten ihren Marktanteil bei E-Autos in China nach eigenen Angaben um mehr als 6 Prozentpunkte steigern - was natürlich zulasten anderer Hersteller geht. Im frühen Geschäft notieren VW & Co mit kleinen Abschlägen.

Dazu merkten BAIC Motor an, dass die Nachfrage der Konsumenten ungenügend sei und der Druck auf die Branche steige. Dies wird als Hinweis gelesen, dass die chinesische Regierung demnächst Förderungsmaßnahmen für den Autokauf plant. Ob dies auch ausländische Hersteller miteinbeziehen wird, ist fraglich.

Goldman empfiehlt Grand City zum Kauf

Sehr gut im Markt liegen Immobilienaktien . Hier stützt eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs für Grand City (+8,8%). Das hebt das Sentiment für den gesamten angeschlagenen Sektor: Vonovia gewinnen 1,9 Prozent und TAG Immobilien 1,8 Prozent. LEG Immobilien steigen um 2,1 Prozent, hier hat Goldman Sachs das Kursziel angehoben.

Keine handelbaren Neuigkeiten sehen Händler in den finalen Zahlen von Evotec (+0,3%). Wichtig sei, dass die Jahresprognose auf dem aktuellen Niveau und die Mittelfristziele bis 2025 bestätigt wurden, nachdem sie im Sommer wegen der Cyber-Attacke gesenkt werden mussten. Wichtige Meilensteine seien die Partnerschaften mit Bristol Myers Squibb und Janssen, die weiteres Wachstum garantierten. Evotec erwartet für das Gesamtjahr einen Konzernumsatz von 750 bis 790 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 60 bis 80 Millionen Euro.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % STD

Euro-Stoxx-50 4.295,57 +0,0% 1,88 +13,2%

Stoxx-50 3.967,03 +0,3% 10,92 +8,6%

DAX 15.819,07 +0,2% 26,46 +13,6%

MDAX 27.412,17 +0,5% 124,71 +9,1%

TecDAX 3.126,23 +0,2% 6,70 +7,0%

SDAX 13.223,71 +0,7% 93,35 +10,9%

FTSE 7.430,10 +1,2% 91,52 -1,5%

CAC 7.329,58 +0,1% 4,87 +13,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- STD

Dt. Zehnjahresrendite 2,54 -0,03 -0,03

US-Zehnjahresrendite 4,19 -0,02 +0,31

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Mo, 17:25 % STD

EUR/USD 1,0823 +0,0% 1,0823 1,0807 +1,1%

EUR/JPY 158,48 -0,1% 158,44 158,44 +12,9%

EUR/CHF 0,9564 +0,0% 0,9562 0,9556 -3,4%

EUR/GBP 0,8579 -0,1% 0,8570 0,8587 -3,1%

USD/JPY 146,45 -0,0% 146,40 146,62 +11,7%

GBP/USD 1,2613 +0,2% 1,2629 1,2584 +4,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2960 -0,0% 7,2914 7,2983 +5,2%

Bitcoin

BTC/USD 26.027,84 +0,2% 26.027,84 26.118,20 +56,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % STD

WTI/Nymex 80,02 80,10 -0,1% -0,08 +2,2%

Brent/ICE 84,64 84,42 +0,3% +0,22 +2,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,00 38,41 -3,7% -1,41 -53,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % STD

Gold (Spot) 1.924,94 1.919,69 +0,3% +5,25 +5,5%

Silber (Spot) 24,36 24,28 +0,3% +0,08 +1,6%

Platin (Spot) 967,28 969,50 -0,2% -2,23 -9,4%

Kupfer-Future 3,80 3,78 +0,5% +0,02 -0,6%

STD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

