DOW JONES--Kaum verändert zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Mittwochmittag. Gesucht sind zuletzt abverkaufte Technologieaktien, nachdem Nvidia mit starken Quartalszahlen aufwartete. Etwas Rückenwind kommt von wieder sinkenden Ölpreisen trotz neuer militärischer Aktionen im Nahen Osten. Für Entspannung sorgt auch, dass der Präsident der Fed in New York, John Williams, am Vorabend sagte, er glaube nicht, dass die Inflationslage einen großen Zinsschritt erfordere. Über einen solchen war zuletzt nach hohen Oktober-Inflationsraten in den USA spekuliert worden. Beth Hammack, Chefin der Fed in Cleveland, hatte zuvor betont, sie sehe bei kleinen Schritten um je 25 Basispunkte eine bessere Planungssicherheit für Unternehmen. Am Zinsterminmarkt wird ein großer Zinsschritt im Dezember nur noch mit 3 Prozent eingepreist, ein kleiner mit 97 Prozent.

Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 26.026 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es dagegen um 0,1 Prozent auf 6.217 Punkte nach oben. Der Brent-Ölpreis verliert 0,3 Prozent 92,83 Dollar das Fass. Gold steht weiter unter Druck und gibt um 2,2 Prozent auf 3.766 Dollar je Feinunze nach. Hier drückt unter anderem der schwache Euro, der sich auf 1,0963 Dollar verbilligt. Die Aussicht auf mehrere Zinserhöhungen in den USA stützt weiter den Dollar.

Die Zahlen von Nvidia spielten diesmal eine geringere Rolle als sonst, weil Nvidias früherer CEO Jensen Huang auch als Finanzier des KI-Booms über Nvidia hinaus gegolten habe, heißt es aus dem Handel. Wichtiger seien die Aussagen der neuen Interims-CEO Colette Kress, nach denen man aber auch nicht viel schlauer sei als zuvor, so der Teilnehmer. Kress sagte unter anderem, Nvidia werfe "einen genauen Blick auf die Arten von Unternehmen", bei deren Finanzierung man helfen wolle.

Der Stoxx-Subindex Technologie steigt um 1,4 Prozent und ist bislang Tagessieger. Infineon gewinnen 3,2 Prozent, Siemens Energy 3,4 Prozent, Aixtron 3,9 Prozent, STMicro 2,8 Prozent oder ASML 3,6 Prozent. Im Fokus steht nun der Börsengang von Anthropic am Donnerstag. Je nachdem wie er ausfällt, könnte er für neuen KI-Optimismus sorgen, der zuletzt deutlich Risse zeigte. Die Aktie soll sechsfach überzeichnet sein und Anthropic erwägen, den Ausgabepreis zu erhöhen. Er soll im Laufe des Tages mitgeteilt werden.

Die Aktie des französischen Eisenbahnbauers Alstom verliert weitere 7,6 Prozent nach der Vorlage finaler Zahlen. Der Nettogewinn liegt laut JP Morgan nochmals niedriger als er bei der Gewinnwarnung vor einigen Wochen avisiert worden war. Damals war der Kurs eingebrochen.

Bei der am Vortag um 6 Prozent gesunkenen Aktie der Deutschen Bank geht es um weitere 1,4 Prozent nach unten. Inhaltlich habe das Datenleck keine neuen Erkenntnisse gebracht, heißt es im Handel und Analysten geben Entwarnung und sehen die Bank dadurch nicht bedroht. Laut JP Morgan ist die Bandbreite der genannten Themen zwar breit, die Vorwürfe bezögen sich jedoch auf vergangene Sachverhalte, die von der Bank bereits weitgehend durch Strafzahlungen und Vergleiche mit Aufsichtsbehörden beigelegt worden seien.

Deutz brechen um 12,9 Prozent ein, nachdem der US-Short-Seller Ningi Research einen negativen Bericht veröffentlicht hat. Ningi ist nach eigenen Angaben nun short in Deutz-Aktien, ein Eintrag im Bundesanzeiger liegt aber noch nicht vor.

Mit Aufschlägen von 8,7 Prozent reagieren Drägerwerk auf neue Langfristziele. Wie das Medizin- und Sicherheitstechnikunternehmen auf dem Kapitalmarkttag mitteilte, soll der Umsatz bis 2030 auf 4,5 Milliarden Euro steigen. Parallel wird für 2030 eine Verbesserung der EBIT-Marge auf 10 bis 12 Prozent in Aussicht gestellt. Zum Vergleich: Berenberg prognotiziert bislang eine EBIT-Marge von 8,7 Prozent für das Jahr 2030.

Evonik sind nach dem kräftigen Plus vom Vortag weiter gesucht und legen um 0,4 Prozent zu auf 22,16 Euro. Treiber ist nach Händlerangaben ein Bericht im Handelsblatt, wonach BASF um 26 bis 28 Euro bieten müsse, damit Evonik einer Übernahme zustimme. Aktuell seien es 24 Euro. BASF geben auf der anderen Seite weiter nach um 1,4 Prozent.

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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.216,95 +0,1 4,84 6.212,11 7,3

Stoxx-50 5.395,82 -0,1 -4,88 5.400,70 9,7

DAX 26.026,31 -0,1 -19,06 26.045,37 6,3

MDAX 30.109,27 -0,1 -38,07 27.039,42 -1,7

TecDAX 4.007,33 +0,4 17,29 3.091,28 10,6

SDAX 17.533,70 +0,1 21,33 13.062,07 2,1

FTSE 10.634,40 -0,5 -55,47 10.689,87 7,1

CAC 8.203,51 -0,2 -13,27 8.216,78 0,7

SMI 14.959,88 -0,1 -16,16 14.976,04 12,8

ATX 6.495,04 -0,4 -26,84 6.521,88 22,0

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:32

EUR/USD 1,0963 -0,3 -0,0034 1,0997 1,1013

EUR/JPY 174,75 -0,3 -0,5200 175,27 175,4000

EUR/CHF 0,9239 -0,1 -0,0006 0,9245 0,9234

EUR/GBP 0,8327 +0,0 0,0002 0,8325 0,8333

USD/JPY 159,37 +0,0 0,0200 159,35 159,2400

GBP/USD 1,3163 -0,3 -0,0045 1,3208 1,3215

USD/CNY 6,6663 +0,0 0,0004 6,6659 6,6659

USD/CNH 6,6666 -0,0 -0,0004 6,6670 6,6656

AUS/USD 0,6729 -0,0 -0,0002 0,6731 0,6738

Bitcoin/USD 64.236,37 -0,1 -72,08 64.308,45 63.814,18

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,48 -0,6 -0,53 86,01

Brent/ICE 92,83 -0,3 -0,31 93,14

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.766,11 -2,2 -83,66 3.849,77

Silber 45,73 -3,5 -1,67 47,40

Platin 1.367,67 -4,3 -62,03 1.429,70

(Angaben ohne Gewähr)

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November 18, 2026 07:39 ET (12:39 GMT)