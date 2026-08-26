MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - SAP fallen nach Abstufung

DOW JONES--Die europäischen Börsen sind wenig verändert in den Handel am Mittwoch gestartet. Das Umfeld ist dabei recht günstig. Der Ölpreis gibt am Morgen weiter nach; Brent notiert in der Zwischenzeit nur noch bei knapp 86 Dollar das Fass. Stützend wirken Medienberichte, laut denen der Iran und der Oman über ein Rahmenabkommen zur Eröffnung der Straße von Hormus verhandeln. Daneben verweisen Analysten auf Berichte mit Verweis auf iranische und pakistanische Quellen, laut denen sich die USA und der Iran auf einen neuen Waffenstillstand geeinigt haben sollen.

Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 26.248 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es dagegen 0,1 Prozent nach oben. An den Anleihemärkten ist es nach der Aufregung der vergangenen Tage ruhig. Der Euro gibt leicht nach auf 1,1666 Dollar.

Anleger dürften sich zurückhalten im Vorfeld der nachbörslich anstehenden Quartalszahlen von Nvidia. Vom KI-Dickschiff wird erneut ein gigantischer Umsatzbericht erwartet. Die Geschäftszahlen werden zudem Aufschluss darüber geben, wie stark die Nachfrage nach KI-Infrastruktur bleibt, wie Nvidia mit der chinesischen Konkurrenz umgeht und was die Zukunft bringt. "Anleger versuchen händeringend zu prognostizieren, wann der Höhepunkt des KI-Hypes erreicht ist", heißt es bei XTB.

An Wirtschaftsdaten wird am Nachmittag der von der US-Notenbank präferierte Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) in den USA veröffentlicht. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte rechnen damit, dass der PCE-Deflator gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen ist und um 3,6 (Juni: 3,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lag. Die Inflation läge damit weit über dem Ziel der US-Notenbank von 2 Prozent.

Siemens Energy hat angekündigt, die Sparte Transformation of Industry (TI) auf den Prüfstand zu stellen. Für die RBC kommt die Entwicklung nicht überraschend. "Wir gehen davon aus, dass eine Dekonsolidierung dazu beitragen würde, die Siemens-Energy-Story zu vereinfachen und den Fokus auf das Kerngeschäft mit Gas und Netzen zu richten", heißt es. Ein Unternehmenswert von mehr 10 Milliarden Euro wäre ein gutes Ergebnis. Die Analysten hatten einen Wert von 7 bis 8 Milliarden veranschlagt. Die Aktie war bereits am Vortag mit entsprechenden Pressemeldungen deutlich gestiegen und gibt nun 0,5 Prozent nach.

Die Geschäftszahlen sowie der bestätigte Ausblick von Aroundtown entsprechen laut JP Morgan weitgehend den Erwartungen. Die Analysten sprechen von einem soliden flächenbereinigtem Mietwachstum. Der Verschuldungsgrad bleibe aber hoch und die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten stiegen weiter leicht an. MPCM verweist auf verfehlte Schätzungen zu Vorsteuergewinn, Nettogewinn und Ergebnis je Aktie. Dies sei rein auf die Bewertung zurückzuführen und stelle keine operative Enttäuschung dar - gleichwohl fällt der Aktienkurs um 2,2 Prozent.

Mit Abgaben von 3,6 Prozent führen SAP die Verliererliste im DAX mit weitem Abstand an. Die UBS hat die Aktie auf "Neutral" nach "Kaufen" abgestuft.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.461,88 +0,1 6,25 6.455,63 11,6

Stoxx-50 5.497,99 +0,0 1,40 5.496,59 11,8

DAX 26.247,88 -0,1 -18,26 26.266,14 7,2

MDAX 32.350,52 +0,3 83,08 27.039,42 5,7

TecDAX 4.008,96 -1,0 -41,76 3.091,28 10,7

SDAX 18.567,96 +0,1 26,14 13.062,07 8,1

FTSE 10.877,38 -0,1 -8,78 10.886,16 9,5

CAC 8.478,78 +0,5 39,58 8.439,20 4,0

SMI 14.597,22 +0,5 71,93 14.525,29 10,0

ATX 6.672,30 0,0 0,03 6.672,27 25,3

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 19:00

EUR/USD 1,1671 -0,0 -0,0003 1,1674 1,1671

EUR/JPY 185,55 -0,2 -0,2800 185,83 185,9100

EUR/CHF 0,9373 +0,2 0,0020 0,9353 0,9365

EUR/GBP 0,856 +0,1 0,0008 0,8552 0,8559

USD/JPY 158,95 -0,1 -0,2100 159,16 159,2700

GBP/USD 1,3632 -0,1 -0,0017 1,3649 1,3631

USD/CNY 6,7202 0,0 -0,0001 6,7203 6,7203

USD/CNH 6,7194 +0,0 0,0027 6,7167 6,7179

AUS/USD 0,7181 +0,3 0,0021 0,716 0,7153

Bitcoin/USD 78.910,15 +0,9 697,97 78.212,18 79.117,76

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 80,15 -2,7 -2,21 82,36

Brent/ICE 86 -2,9 -2,58 88,58

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.626,09 -0,7 -30,50 4.656,59

Silber 68,62 -0,0 -0,02 68,64

Platin 1.862,71 +0,3 5,11 1.857,60

(Angaben ohne Gewähr)

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August 26, 2026 04:10 ET (08:10 GMT)