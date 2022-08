MÄRKTE EUROPA/Wenig veränderter Start - Dt Post sehr fest

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte starten wenig verändert in den Freitag. Der DAX notiert im frühen Geschäft geringfügig im Plus, er steigt um 2 auf 13.665 Punkte. Auch der Euro-Stoxx-50 tritt mit unveränderten 3.755 Punkten auf der Stelle. Der Markt wartet auf das "Highlight" des Tages, den US-Arbeitsmarktbericht, der als mitentscheidend für die weitere Geldpolitik bewertet wird. Daneben steht erneut die Berichtssaison im Blick, und sie fällt am Freitag durchwachsen aus. Während Deutsche Post nach unerwartet starken Zahlen um gut 5 Prozent steigen, geben Allianz und Rheinmetall nach.

Die Grundstimmung bleibt positiv, wie Thomas Altmann von QC Partners sagt. "Mit den steigenden Kursen haben zuletzt auch die Umsätze wieder zugenommen", so der Vermögensverwalter. Er meint, viele Anleger würden nun von ihren Modellen zurück in den Markt gezwungen. "Das ist aber kein Nachteil", meint er. Oft seien gerade die schwer nachvollziehbaren Rallys am nachhaltigsten. "Je größer die Zahl derer wird, die den Kursen hinterherlaufen, desto länger kann so eine Rally laufen", ergänzt er.

Beim US-Arbeitsmarktbericht wird erwartet, dass die US-Wirtschaft außerhalb des Agrarsektors im Juli 258.000 neue Stellen geschaffen hat nach 372.000 im Vormonat, die Arbeitslosenquote sollte damit bei 3,6 Prozent verharren. Ein unerwartet starker Arbeitsmarktbericht könnte die Zinserhöhungsängste wieder anfachen, ein sehr schwacher dagegen die Rezessionssorgen verstärken.

Im Vorfeld legen die rohstoffnahen Basic Resources um 0,9 Prozent zu, die Reise- und Freizeit-Aktien gewinnen 0,5 Prozent, beide gemessen an ihren Stoxx-Branchenindizes. Dagegen stehen Medien-Aktien, Öltitel und Versicherungen unter Druck, letztere vor allem wegen Allianz.

Deutsche Post besser als erwartet - Kurs fest

Die Deutsche Post hat im zweiten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert, operativ als auch unter dem Strich mehr verdient und dabei die Prognosen übertroffen. Positiv bewertet wird vor allem die Aussage, dass ein Übertreffen der Prognose möglich sei, bisher rechnet die Post mit einem operativen Gewinn auf EBIT-Basis von bis zu 8,4 Milliarden Euro.

Allianz enttäuscht

Allianz fallen dagegen um 2,4 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern/Dritten ist laut Händlern im zweiten Quartal rund 23 Prozent unter Markterwartung ausgefallen, der Gewinn je Aktie noch deutlicher. Auf operativer Basis hat der Gewinn die Erwartungen zwar übertroffen, die Qualität ist laut Jefferies-Analysten aber eher gering. Die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden- und Unfall-Versicherung hat sich weniger deutlich verbessert als erwartet.

Rückschlag für Rheinmetall - und für RTL

Der DAX-Aufstiegskandidat Rheinmetall hat ebenfalls enttäuscht. Der Kurs fällt um 5 Prozent. "Die Zahlen entsprechen bestenfalls den Erwartungen, die Rheinmetall erst nach unten genommen hat", so ein Marktteilnehmer. Klar unter den Prognosen liegt das Ergebnis je Aktie von 1,33 Euro, erwartet worden waren 1,49 Euro.

Auch RTL geraten unter Druck: Sie fallen um 4,5 Prozent. Der Ausblick klingt nun vorsichtiger, Grund sind die schwierigeren Werbemärkte.

Carl Zeiss Meditec hat nach eigenen Angaben im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs bis Ende September dank besserer Geschäfte in allen Regionen den Umsatz gesteigert. Das Unternehmen sieht die EBIT-Marge nun am oberen Rand der bisherigen Spanne von 19 bis 21 Prozent. Der Kurs notiert mit einem Minus von 0,5 Prozent etwas leichter, nachdem er allerdings in den vergangenen Wochen stark gestiegen war. Und Aurubis geben um 0,7 Prozent nach, hier liegen die Zahlen laut Marktteilnehmern im Rahmen der Erwartungen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.754,70 +0,0% 0,10 -12,7%

Stoxx-50 3.652,64 -0,2% -7,84 -4,3%

DAX 13.667,37 +0,0% 4,69 -14,0%

MDAX 28.158,19 -0,0% -4,04 -19,8%

TecDAX 3.202,87 +0,1% 3,88 -18,3%

SDAX 13.131,36 -0,3% -33,62 -20,0%

FTSE 7.433,27 -0,2% -14,79 +0,9%

CAC 6.518,11 +0,1% 4,72 -8,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,81 +0,01 +0,99

US-Zehnjahresrendite 2,68 -0,01 +1,17

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27 Uhr Do., 17:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0237 -0,1% 1,0226 1,0126 -10,0%

EUR/JPY 136,43 +0,1% 136,40 138,32 +4,2%

EUR/CHF 0,9789 +0,0% 0,9785 0,9753 -5,6%

EUR/GBP 0,8419 -0,1% 0,8424 0,8421 +0,2%

USD/JPY 133,24 +0,2% 133,39 136,60 +15,8%

GBP/USD 1,2160 +0,0% 1,2139 1,2024 -10,1%

USD/CNH (Offshore) 6,7521 -0,0% 6,7507 6,7691 +6,3%

Bitcoin

BTC/USD 23.187,22 +3,1% 23.266,78 20.837,45 -49,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,25 88,54 +0,8% 0,71 +24,7%

Brent/ICE 94,77 94,12 +0,7% 0,65 +27,2%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 204,70 199,71 +2,7% 5,45 +229,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.792,09 1.791,07 +0,1% +1,02 -2,1%

Silber (Spot) 20,21 20,18 +0,1% +0,03 -13,3%

Platin (Spot) 940,33 930,52 +1,1% +9,81 -3,1%

Kupfer-Future 3,54 3,48 +1,5% +0,05 -20,2%

YTD zu Vortagsschluss

===

