MÄRKTE EUROPA/Zögerlich weiter aufwärts

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter auf Erholungskurs liegen die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch im frühen Handel. Der DAX steigt um 0,2 Prozent auf 14.498 Punkte und der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,1 Prozent auf 3.929 Punkte an. Damit geht die Dynamik der Erholung erst einmal verloren. An der Spitze der Gewinner liegen die Ölwerte mit einem Plus ihres Stoxx-Branchen-Index von 0,8 Prozent. Bei den Banken werden nach dem jüngsten Aufwärtsschub dagegen ein paar Gewinne mitgenommen, ihr Branchenindex gibt um 0,3 Prozent nach. Auch die Aktien der Versorger können sich lediglich knapp behaupten und leiden so unter den weiter steigenden Renditen.

Im DAX erholen sich Daimler Truck um 2,6 Prozent, Sartorius um 2 Prozent und Delivery Hero um 1,7 Prozent. Auf der anderen Seite geben RWE 0,8 Prozent ab und Eon 0,7 Prozent. "Das Sentiment der Anlegerinnen und Anleger hat sich deutlich verbessert, die Risikobereitschaft hat wieder zugenommen", sagt Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners. Nach dem kriegsbedingten Ausverkauf reiche das Ausbleiben neuer Nachrichten schon für eine deutliche Kurserholung. Möglicherweise trage auch die Angst vor weiteren Kursverlusten am Rentenmarkt zur positiven Stimmung gegenüber Aktien bei, also die Bereitschaft zu Umschichtungen aus Anleihen in Aktien.

Sollte der DAX über 14.586 steigen, kommt aus technischer Sicht die 200-Tagelinie bei 14.800 auf die Agenda und mit ihr die starke Widerstandszone bei 14.800 bis 15.050, die über weite Strecken des vergangenen Jahres als Unterstützung Abwärtsattacken immer wieder Stand gehalten hatte.

Warten auf weitere Sanktionen

Anleger scheinen weiter darauf zu setzen, dass der Krieg in der Ukraine nur begrenzte Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum haben wird. Auch setzen Anleger anscheinend weiterhin auf eine diplomatische Lösung des Konflikts. So sieht der ukrainische Präsident Selenskyj gewisse Fortschritte in den Verhandlungen. Er sei bereit, auch über den Status der von Russland annektierten Krim und der Separatistengebiete im Donbass zu sprechen, sagte Selenskyj.

Der Westen will nach Angaben der US-Regierung zudem am Donnerstag neue Sanktionen gegen Russland verhängen. Bislang lehnt Berlin allerdings einen Stopp der russischen Energielieferungen ab.

Kurseinbruch bei LPKF Laser

Nach einem enttäuschenden Geschäftsbericht brechen LPKF Laser um 13 Prozent ein. Während sich die Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr im Rahmen der Erwartungen bewegen, sorgt der Ausblick für Ernüchterung sorgen. Im Gesamtjahr 2022 plant LPKF mit einem Konzernumsatz von 110 bis 130 Millionen Euro und einer EBIT-Marge zwischen 2 und 7 Prozent. Dem stehen Warburg-Schätzungen von 153 Millionen Euro und 15 Prozent gegenüber.

Dagegen steigen Gerresheimer um 4,9 Prozent auf 71,05 Euro. JP Morgan hat das Kursziel auf 72,20 von 72 Euro angehoben.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.928,83 +0,1% 2,71 -8,6%

Stoxx-50 3.713,85 +0,1% 5,40 -2,7%

DAX 14.498,01 +0,2% 24,81 -8,7%

MDAX 31.997,55 +0,3% 83,01 -8,9%

TecDAX 3.335,37 +0,5% 15,18 -14,9%

SDAX 14.808,60 -0,3% -51,43 -9,8%

FTSE 7.502,84 +0,3% 26,12 +1,2%

CAC 6.669,83 +0,2% 10,42 -6,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,49 -0,01 +0,67

US-Zehnjahresrendite 2,38 -0,00 +0,87

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:57 Uhr Di, 17:13 % YTD

EUR/USD 1,1016 -0,2% 1,1033 1,1017 -3,1%

EUR/JPY 133,28 -0,3% 133,67 132,85 +1,8%

EUR/CHF 1,0297 -0,0% 1,0312 1,0272 -0,7%

EUR/GBP 0,8324 +0,1% 0,8310 0,8312 -0,9%

USD/JPY 120,99 -0,1% 121,14 120,58 +5,1%

GBP/USD 1,3234 -0,3% 1,3277 1,3253 -2,2%

USD/CNH (Offshore) 6,3890 +0,2% 6,3858 6,3761 +0,5%

Bitcoin

BTC/USD 42.267,71 -0,6% 42.241,16 42.697,98 -8,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 110,32 109,27 +1,0% 1,05 +49,2%

Brent/ICE 116,88 115,48 +1,2% 1,40 +51,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.921,57 1.920,86 +0,0% +0,71 +5,0%

Silber (Spot) 24,96 24,78 +0,7% +0,18 +7,1%

Platin (Spot) 1.021,35 1.025,65 -0,4% -4,30 +5,2%

Kupfer-Future 4,70 4,69 +0,3% +0,01 +5,3%

===

March 23, 2022 04:35 ET (08:35 GMT)