MÄRKTE-Nahost und trüber TSMC-Ausblick belasten Asien-Börsen

Frankfurt/Tokio (Reuters) - Die Angst vor einer Eskalation im Nahen Osten hat die asiatischen Aktienmärkte am Freitag belastet.

In Tokio gab der Nikkei-Index 2,6 Prozent auf 37.096 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix-Index sackte um 1,9 Prozent ab. Die Börse Shanghai verlor 0,6 Prozent. Israel hat Insidern zufolge den Iran angegriffen. Iranische Staatsmedien berichteten, dass die Luftabwehr Drohnen zerstört habe. "Es ist ein großer Dämpfer für risikoreiche Anlagen, darunter Aktien und die meisten Währungen", sagte Christopher Wong, Währungsstratege bei der OCBC Bank.

Die Stimmung im Chip-Sektor trübte der taiwanische Hersteller TSMC mit einem schwachen Branchenausblick. Die an der Börse in Taipeh notierten Aktien von TSMC rutschten um 6,7 Prozent ab. Der Zulieferer von Apple und Nvidia sieht nur eine allmähliche Erholung und senkte seine Wachstumsprognose für die weltweite Halbleiterindustrie ohne Speicher auf rund zehn Prozent von zuvor mehr als zehn Prozent. Aktien des Chipherstellers Tokyo Electron brachen in Tokio um 8,7 Prozent ein. Titel des Chiptesters Advantest fielen um 4,4 Prozent.

Asiatische Aktienindizes am Kurse um 08:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 37.096,50 -2,6%

Topix 2.625,94 -1,9%

Shanghai 3.056,46 -0,6%

CSI300 3.532,31 -1,0%

Hang Seng 16.134,04 -1,5%

Kospi 2.591,48 -1,6%

Währungen Kurse um 08:00

Uhr

Euro/Dollar 1,0630

Pfund/Dollar 1,2412

Dollar/Yen 154,33

Dollar/Franken 0,9077

Dollar/Yuan 7,2406

Dollar/Won 1.382,50

