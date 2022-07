MÄRKTE USA/Abgaben nach starkem US-Arbeitsmarktbericht erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Ein besser als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht für Juni dürfte zum Wochenausklang für Abgaben an der Wall Street sorgen. Mit 372.000 neuen Stellen wurde die Prognose von 250.000 klar übertroffen. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 3,6 Prozent. Allerdings stört man sich an der Entwicklung der Stundenlöhne. "Das Lohnwachstum hat im Jahresvergleich weniger stark nachgelassen als erhofft und erwartet", so QC Partners. Damit fielen die Zweitrundeneffekte höher aus als befürchtet. Ein Lohnwachstum auf diesem anhaltend hohen Niveau setze die US-Notenbank zusätzlich unter Druck. "Damit wird es für die Fed schwer bis unmöglich, bei der Straffung der Geldpolitik vom Gaspedal zu gehen."

Der Future auf den S&P-500 baut sein Minus nach Veröffentlichung der Daten auf 0,7 Prozent aus. Für den zinssensiblen Nasdaq-Future geht es um 1,2 Prozent nach unten. Dagegen hält sich die Bewegung am Devisenmarkt in Grenzen - der Dollar legt leicht zu nach den Daten. Der Euro liegt aktuell bei 1,0144 Dollar, nach 1,0160 vor der Bekanntgabe.

Die verhaltene Reaktion könnte daran liegen, dass weitere kräftige Zinserhöhungen durch die US-Notenbank zur Drosselung der Inflation bereits eingepreist sind. Die Arbeitsmarktdaten dürften die Fed in ihrem Kurs weiter bestätigen. Für Juli wird mehrheitlich eine weitere Erhöhung um 75 Basispunkte erwartet.

Gleichzeitig ist aber auch nicht auszuschließen, dass die Anhebung doch kleiner ausfallen könnte. Hintergrund sind die negativen Folgen für die Konjunktur. Dazu kommen die zuletzt deutlich gefallenen Ölpreise und auch der anhaltend starke Dollar, die etwas den Druck von der Inflation nehmen. Dies schürte zuletzt Spekulationen, dass die Fed etwas den Fuß vom Gas nehmen könnte und damit eine Rezession verhindert werden kann.

Renditen legen zu - Gold gibt leicht nach

Dagegen geht es mit den Notierungen am Anleihemarkt nach unten. Die Rendite zehnjähriger Papiere legt um 7,0 Basispunkte auf x3,07 Prozent zu, nach 2,99 Prozent vor der Bekanntgabe der Daten. Der Goldpreis gibt in Erwartung weiterer Zinserhöhungen durch die Fed leicht nach. Er hatte sich zuvor unverändert gezeigt.

Die Ölpreise zeigen sich uneinheitlich. "Die Rezessionsrisiken haben zugenommen. Unsere Wirtschaftsexperten schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Volkswirtschaften in den nächsten sechs bis 18 Monaten in eine Rezession geraten, auf 30 bis 40 Prozent", heißt es von Fitch Solutions.

Twitter-Aktie unter Druck - Gamestop knicken ein

Bei den Einzelwerten geht es für die Twitter-Aktie vorbörslich um 4,0 Prozent abwärts. Wie die Washington Post unter Berufung auf informierte Personen berichtete, hält das Team um Elon Musk die von Twitter vorgelegten Informationen für unzureichend. Unabhängig davon teilte Twitter mit, dass aufgrund des abflauenden Geschäfts und wegen der möglicherweise anstehenden Übernahme durch Musk Stellen in der Personalabteilung gestrichen würden.

Gamestop fallen um 5,9 Prozent, nachdem der Videospiele-Händler seinen Finanzvorstand ausgetauscht hat. Dagegen gewinnen Levi Strauss 4,1 Prozent, nachdem der Jeanshersteller mit Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen hat.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,12 +10,7 3,02 239,3

5 Jahre 3,13 +9,3 3,04 186,9

7 Jahre 3,15 +7,5 3,07 170,6

10 Jahre 3,07 +7,0 3,00 156,0

30 Jahre 3,23 +4,3 3,19 133,0

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:18 Do, 17:06 % YTD

EUR/USD 1,0144 -0,2% 1,0162 1,0173 -10,8%

EUR/JPY 138,28 +0,0% 137,81 138,28 +5,7%

EUR/CHF 0,9911 +0,1% 0,9894 0,9897 -4,5%

EUR/GBP 0,8462 +0,1% 0,8466 0,8477 +0,7%

USD/JPY 136,39 +0,3% 135,64 135,93 +18,5%

GBP/USD 1,1984 -0,3% 1,2005 1,2000 -11,4%

USD/CNH (Offshore) 6,6960 +0,1% 6,7064 6,7019 +5,4%

Bitcoin

BTC/USD 21.342,29 -1,5% 21.839,83 20.973,54 -53,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 103,01 102,73 +0,3% 0,28 +42,7%

Brent/ICE 104,17 104,65 -0,5% -0,48 +39,1%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 178,75 184,50 -2,4% -4,43 +41,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.739,26 1.740,06 -0,0% -0,81 -4,9%

Silber (Spot) 19,19 19,22 -0,2% -0,03 -17,7%

Platin (Spot) 879,62 876,73 +0,3% +2,90 -9,4%

Kupfer-Future 3,52 3,58 -1,8% -0,06 -20,8%

YTD zu Vortagsschluss

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2022 09:13 ET (13:13 GMT)