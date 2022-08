MÄRKTE USA/Achterbahnfahrt - Einzelhandelswerte im Aufwind

NEW YORK (Dow Jones)--In einem volatilen Geschäft haben sich die US-Börsen am Dienstag im Lauf des Vormittags (Ortszeit) allmählich nach oben gerobbt, nachdem sie wenig verändert gestartet waren. Am Nachmittag kamen zunächst Verkäufer an den Markt, bis im es im späten Geschäft wieder etwas nach oben ging. Bremsend wirkten technische Hürden wie die 200-Tage-Linie im S&P-500.

Der Dow-Jones-Index erhöhte sich um 0,7 Prozent auf 34.172 Punkte. Der S&P-500 verzeichnete ein Plus von 0,2 Prozent und der Nasdaq-Composite verlor 0,2 Prozent. Dabei standen den 1.675 (Montag: 1.680) Kursgewinnern 1.530 (1.518) -verlierer gegenüber. Den Handel unverändert schlossen 138 (154) Titel. Gute Quartalszahlen der beiden wichtigen Einzelhandelskonzerne Home Depot und Walmart linderten Befürchtungen, dass die hohe Inflation in den USA die Konsumbereitschaft der Amerikaner mindert. Der private Konsum macht etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung aus.

Schlechter sieht es bei der Baukonjunktur aus: Im Juli wurden weit weniger Projekte in Angriff genommen als erwartet. Die Zahl der Baubeginne ging um 9,6 Prozent zurück, während Ökonomen den Rückgang auf nur 2,5 Prozent geschätzt hatten. Bei den Baugenehmigungen wurde jedoch eine geringere Abnahme verzeichnet als erwartet. Die Industrieproduktion stieg derweil im vergangenen Monat etwas stärker als erwartet.

Walmart nach Prognose-Anhebung sehr fest

Die Walmart-Aktie legte um 5,1 Prozent zu. Der Einzelhandelsriese hat im zweiten Quartal nicht nur besser abgeschnitten als erwartet, sondern auch seinen Ausblick angehoben. Dies wurde mit Erleichterung aufgenommen, nachdem das Unternehmen erst im vergangenen Monat seine Prognose zum zweiten Mal gesenkt hatte. Anleger hatten eher mit neuen schlechten Nachrichten gerechnet, wie Finanzanalystin Danni Hewson von AJ Bell noch kurz vor Veröffentlichung der Zahlen gesagt hatte.

Kaum niedriger fiel der Kursgewinn bei Home Depot (+4,1%) aus. Auch die Baumarktkette hat im zweiten Quartal mit Umsatz und Ergebnis positiv überrascht, die Jahresziele aber "nur" bekräftigt. Bremsend könnte auch der drastische Rückgang der Baubeginne wirken: Naeem Aslam von Avatrade merkt an, dass Home Depot vor allem Handwerksbetriebe zu seinen Kunden zähle und damit kein typischer Heimwerkermarkt sei.

Im Windschatten der beiden Einzelhandelsriesen verteuerten sich auch andere Werte des Sektors, wie Target (+3,9%), Lowe's (+3%) und Kohl's (+6,1%), die im Lauf der Woche berichten werden.

Die Nachricht von einer Zusammenarbeit mit Walmart verhalf der Aktie des Streaming-Anbieters Paramount Global zu einem Plus von 2,4 Prozent.

Ein Reuters-Bericht, wonach Tencent (+1,7%) eine Beteiligung von 17 Prozent an Meituan verkaufen will, drückte die Kurse chinesischer Unternehmen wie Alibaba (-1,6%), Bilibili (-2,7%) und JD.com (-1,2%).

Die in jüngster Zeit stark gesuchte Meme-Aktie Bed Bath & Beyond explodierten um weitere 60 Prozent. Seit Ende Juli hat sich die Aktie mehr als vervierfacht.

Dollar gibt Gewinne ab

Der Dollar gab Gewinne wieder ab, der Dollarindex fiel minimal. Solange es indes keine deutlichen Anzeichen für eine Konjunkturabschwächung in den USA gibt, dürfte der aktive Kurs der US-Notenbank den Dollar stützen, wie Devisenanalystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank kommentiert. Es komme weniger darauf an, wie stark die US-Notenbank ihren Leitzins noch erhöhen werde, sondern ob sie auch dann weiter erhöhen würde, sollte sich die Konjunktur merklich abschwächen und gleichzeitig die Inflation höhere Zinsen notwendig machen. Sollte die Fed dazu nicht bereit sein, wäre das wohl negativ für den Dollar, erläutert die Expertin.

Am Anleihemarkt erholten sich die Renditen mit der gestiegenen Risikofreude von dem Rücksetzer des Vortags.

Die am Montag schwer gebeutelten Ölpreise gaben weiter nach, die US-Sorte WTI erreichte den tiefsten Stand seit Januar. Hoffnungen auf eine Wiederbelebung des Iran-Atomabkommens drückten auf den Preis.

Gold war erneut nicht gefragt. Hier belastete die Aussicht auf weiter steigende Zinsen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.151,88 +0,7% 239,44 -6,0%

S&P-500 4.305,20 +0,2% 8,06 -9,7%

Nasdaq-Comp. 13.102,55 -0,2% -25,50 -16,3%

Nasdaq-100 13.635,21 -0,2% -31,97 -16,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,26 +8,3 3,17 252,7

5 Jahre 2,96 +5,6 2,90 169,9

7 Jahre 2,89 +4,3 2,85 145,4

10 Jahre 2,82 +3,1 2,79 130,6

30 Jahre 3,10 -0,6 3,10 119,5

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:19 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0172 +0,1% 1,0161 1,0186 -10,5%

EUR/JPY 136,49 +0,8% 135,59 135,50 +4,3%

EUR/CHF 0,9656 +0,4% 0,9619 1,0586 -6,9%

EUR/GBP 0,8410 -0,2% 0,8437 0,8434 +0,1%

USD/JPY 134,18 +0,7% 133,31 133,05 +16,6%

GBP/USD 1,2095 +0,3% 1,2051 1,2078 -10,6%

USD/CNH (Offshore) 6,7918 -0,4% 6,8042 6,7925 +6,9%

Bitcoin

BTC/USD 23.926,19 -0,4% 23.909,94 24.104,27 -48,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,46 89,41 -3,3% -2,95 +20,8%

Brent/ICE 92,14 95,10 -3,1% -2,96 +23,7%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 223,00 229,80 +1,3% 2,89 +279,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.775,70 1.779,75 -0,2% -4,05 -2,9%

Silber (Spot) 20,14 20,28 -0,7% -0,14 -13,6%

Platin (Spot) 938,46 936,64 +0,2% +1,82 -3,3%

Kupfer-Future 3,63 3,62 +0,2% +0,01 -18,2%

YTD zu Vortagsschluss

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2022 16:08 ET (20:08 GMT)