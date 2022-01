MÄRKTE USA/Aktien auf wackligem Erholungskurs - Zinssorgen bremsen

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen wagen zum Start am Donnerstag eine vorsichtige Erholung, nachdem Sorgen vor schnell steigenden Zinsen am Mittwoch für eine Talfahrt gesorgt hatten. Der Dow-Jones-Index gibt um 0,1 Prozent auf auf 36.373 Punkte nach, der S&P-500 steigt um 0,2 Prozent und die besonders gebeutelten Nasdaq-Indizes um bis zu 0,4 Prozent. Die in den Nasdaq-Indizes enthaltenenen Aktien gelten vielfach als besonders zinsempfindlich, weil es sich hier oft um Wachstumsunternehmen handelt.

Die Anleiherenditen liegen den vierten Tag in Folge im Aufwind. Sie spiegeln die Erwartung, dass sich die Fed in ihrer Straffungspolitik nicht durch die Corona-Pandemie beirren lässt, was das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der Notenbanksitzung im Dezember überraschend unmissverständlich bestätigt hatte. Demnach richten die Notenbanker die Augen immer mehr auf die anziehende Inflation, die es zu bekämpfen gilt. Die Zehnjahresrendite steigt um weitere 2,5 Basispunkte auf 1,73 Prozent. Wenig Orientierung bieten die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, die einen Tick schlechter als erwartet ausgefallen sind.

"Es könnte eine harte Zeit auf uns zukommen", sagt Lars Skovgaard Andersen, Anlagestratege bei Danske Bank Wealth Management. Er erwartet, dass die Volatilität vor allem bei Technikwerten mindestens so lange anhalten wird, bis die Unternehmen Ende des Monats ihre Gewinne melden. Diese könnten dann möglicherweise die Anleger ermutigen, diese Aktien zurückzukaufen.

Gold schwach - Dollar wenig bewegt

Neben den Anleihen gerät auch das zinslose Gold mit den Zinserhöhungserwartungen unter Druck. Aktuell verliert die Feinunze weitere 0,9 Prozent, und kostet wieder weniger als 1.800 Dollar. Dagegen ist der Dollar ein Profiteur der Zinsfantasie, auch wenn er sich aktuell kaum bewegt.

Die Ölpreise steigen kräftig um knapp 3 prozent. Die Unruhen im Ölförderland Kasachstan und der Ausfall einer Pipeline in Libyen sorgen hier für Käufe. Daneben interpetieren einige Akteure den unbeirrten Straffungskurs der US-Notenbank dahingehend, dass es um die US-Konjunktur wohl sehr gut bestellt ist. Das könnte eine höhere Ölnachfarge zur Folge haben.

Walgreens nach Zahlen hoch

Bei den Unternehmen hat Walgreens Boots Alliance gewinnseitig im vergangenen Quartal die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele angehoben. Allerdings leiden die Läden der Apothekenkette unter Personalmangel. Nach vorbörslichen Gewinnen verliert die Aktie 0,6 Prozent.

Datadog steigern sich um 0,8 Prozent. Das Cloudsicherheits-Unternehmen geht eine Partnerschaft mit Amazon Web Services ein. Akamai Technologies verlieren 2 Prozent, nachdem Piper Sandler Einstufung und Kursziel gesenkt hat.

Nikola hat einen weiteren großen Lkw-Kunden für seine batteriebetriebenen Sattelzüge angekündigt. Das Speditionsunternehmen Saia hat eine Absichtserklärung über den Kauf oder das Leasing von bis zu 100 Fahrzeugen "nach dem zufriedenstellenden Abschluss eines Demonstrationsprogramms" unterzeichnet, so Nikola. Die Aktie legt 7,3 Prozent zu.

