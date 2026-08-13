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13.08.2026 14:53:39

MÄRKTE USA/Aktien nach erneut günstigen Preisdaten behauptet erwartet

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den US-Börsen deutet sich ein behaupteter Start in den Donnerstaghandel an. Für Unterstützung sorgen Preisdaten, die Anzeichen einer sich abkühlenden US-Inflation zeigen. Dies könnte es der US-Notenbank ermöglichen, die Zinsen nicht zu erhöhen. Nach den Verbraucherpreisen am Mittwoch sind nun die Erzeugerpreise für Juli günstig ausgefallen. In der Kernrate stiegen sie zum Vormonat um 0,2 Prozent, einen Tick weniger als von Ökonomen geschätzt.

Rückenwind, auch für die Hoffnung auf eine ausbleibende Zinserhöhung, kommt von den Ölpreisen. Sie geben um rund 2 Prozent nach, ungeachtet der weiter unklaren Situation in der Straße von Hormus. US-Präsident Trump erklärte die Straße von Hormus zwar für offen und dass die USA die Kontrolle darüber hätten; dessen ungeachtet passieren aber weiter nur wenige Schiffe die wichtige Wasserstraße. Dazu will der Iran weiter Gebühren für Passagen erheben.

Preisdrückend könnte ein schwächerer Nachfrageausblick wirken, sowohl seitens der Internationalen Energieagentur wie auch der Opec. Gleichwohl bleibt die Entwicklung um die Straße von Hormus der maßgebliche Faktor für die Ölpreise.

Die Renditen der US-Staatsanleihen fielen nach den Inflationsdaten am Mittwoch, aktuell geht es für die Zehnjahresrendite um weitere 3 Basispunkte nach unten auf 4,66 Prozent. Beim US-Dollar tut sich wenig, der Euro wird mit 1,1531 Dollar gehandelt.

Unter den Einzelwerten geht es für Cisco Systems vorbörslich auf Nasdaq.com um 7 Prozent nach unten. Der Netzwerkausrüster wies für das vierte Geschäftsquartal einen höheren Gewinn und Umsatz aus als erwartet und bestätigte die Prognose. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits um 60 Prozent zugelegt. Hier könnten Anleger die guten Zahlen für Gewinnmitnahmen nutzen.

Cerebras Systems knicken um 15,8 Prozent ein. Der Entwickler von KI-Prozessoren und Supercomputersystemen verzeichnete im zweiten Quartal einen Verlust, hob aber dennoch die Jahresprognose an. Allerdings rechnet Cerebras weiter mit einer negativen Kernmarge.

Stubhub Holdings konnte den sprunghaften Umsatzanstieg durch die Fußball-Weltmeisterschaft im zweiten Quartal nicht in einen Gewinn umwandeln. Die Aktie des Ticketvermarktes verliert über 20 Prozent. Für Enersys geht es dagegen um 12,5 Prozent nach oben, angetrieben von stark ausgefallen Quartalszahlen des Anbieters von Energiespeicherlösungen.

Birkenstock hat vielversprechende Umsatztrends gemeldet, die nach Einschätzung der Analysten von Bernstein als Zeichen einer gesunden Markendynamik zu werten sind. Der deutsche Sandalenhersteller erzielte im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 15 Prozent und übertraf damit die Erwartung. Die Aktie legt um 12 Prozent zu.

Home Depot liegen 0,7 Prozent höher trotz der Nachricht, dass der Unternehmenschef des Baumarktkonzerns eine temporäre krankheitsbedingte Auszeit nimmt.

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,17 -0,03 4,20 4,16

5 Jahre 4,34 -0,04 4,37 4,33

10 Jahre 4,66 -0,03 4,69 4,66

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1531 +0,1 0,0007 1,1524 1,1541

EUR/JPY 183,68 -0,0 -0,0500 183,73 183,7500

EUR/CHF 0,9369 -0,1 -0,0005 0,9374 0,9364

EUR/GBP 0,8543 +0,1 0,0004 0,8539 0,8542

USD/JPY 159,29 -0,1 -0,1200 159,41 159,2000

GBP/USD 1,3495 +0,0 0,0003 1,3492 1,3507

USD/CNY 6,7427 -0,0 -0,0006 6,7433 6,7420

USD/CNH 6,7437 -0,0 -0,0024 6,7461 6,7446

AUS/USD 0,7055 -0,1 -0,0005 0,706 0,7074

Bitcoin/USD 63.534,82 0,0 -3,14 63.537,96 63.448,69

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 81,31 -2,4 -1,96 83,27

Brent/ICE 87,03 -2,2 -1,95 88,98

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.391,54 -0,4 -15,52 4.407,06

Silber 65,05 -0,4 -0,25 65,30

Platin 1.731,36 -1,4 -25,39 1.756,75

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2026 08:54 ET (12:54 GMT)

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Birkenstock 34,05 -4,35% Birkenstock
Cerebras Systems Inc 231,01 -11,85% Cerebras Systems Inc
Cisco Inc. 97,71 0,21% Cisco Inc.
EnerSys Cos. 170,00 -5,71% EnerSys Cos.
Home Depot 294,60 -0,46% Home Depot
StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A- 7,68 -10,07% StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A-

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