NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
16.10.2026 15:52:41
MÄRKTE USA/Aktien starten uneinheitlich - Stimmung für KI-Aktien weiter fragil
Von Steffen Gosenheimer
DOW JONES--Nach dem wechselhaften Handel am Donnerstag, geprägt von einem scharfen Rückgang der Marktzinsen und sich im Tagesverlauf erholenden Aktienindizes, geht es am Freitag zum Start an der Wall Street uneinheitlich zu. Die Verluste im frühen Vortageshandel waren Sorgen über hohe Kreditkosten zur Finanzierung des KI-Booms geschuldet. Diese sind mit dem Rückgang der Zinsen zwar etwas abgeebbt, Aktien mit KI-Fantasie werden aber zunächst weiter als anfällig betrachtet.
Das hohe Zinsniveau dürfte zwangsläufig zu geringeren bzw. langsameren Investitionen führen - zum Vorteil jener Unternehmen, die den Großteil ihrer Rechenzentrumspläne aus dem operativen Cashflow finanzierten, so die Analysten von Vital Knowledge.
Der Dow-Jones-Index legt um 0,6 Prozent zu, der breite S&P-500 kommt um 0,1 Prozent voran. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes geben um bis zu 0,6 Prozent nach. Der Dollar kommt noch etwas weiter zurück, nach dem Zinsrücksetzer. Der Euro steigt auf 1,1244 Dollar. Beim Gold tut sich wenig.
Jüngste Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh werden positiv aufgenommen. "Die Märkte werteten das Ausbleiben eines restriktiven Tons als gute Nachricht, woraufhin die Erwartungen für eine Zinserhöhung im Oktober zurückgingen", sagen die Analysten der Deutschen Bank. Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung am 28. Oktober liegt nur noch bei 15 Prozent.
Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen zieht wieder etwas an auf 5,13 Prozent, sie liegt damit aber noch 22 Basispunkte unter dem jüngsten Vieljahreshoch. Zum Anstieg könnten neue Konjunkturdaten beitragen. Die US-Importpreise sind im September höher ausgefallen als gedacht, und die US-Industrieproduktion legte stärker zu als prognostiziert.
Im KI-Sektor neigen Coreweave erneut zu Schwäche mit Bedenken, wie sich höhere Zinsen auf das hochverschuldete Cloud-Computing-Unternehmen auswirken werden. Der Kurs fällt um gut 6 Prozent, womit sich die Erholung vom Vortag als nur von kurzer Dauer erweist. AMD werden 3,1 Prozent tiefer gesehen, Marvell 3,3 Prozent, Nvidia geben um 0,8 Prozent nach.
Tesla steigen um 1,5 Prozent, nachdem am Vortag der lang erwartete Roadster der zweiten Generation des Elektroautobauers vorgestellt wurde. Tesla beschreibt ihn als das weltweit erste fliegende Auto. Auch SpaceX ziehen an und zwar um 0,6 Prozent.
Netflix büßen 1,8 Prozent ein, nachdem der Videostreaming-Dienst einen Austausch des Chief Content Officers mitgeteilt hat. Netflix hat Schwierigkeiten, Sorgen über rückläufiges Nutzerinteresse zu zerstreuen.
Der Logistiker J.B. Hunt meldete zwar gute Quartalsgewinne und -umsätze, warnte jedoch, dass höhere Kraftstoffpreise und andere Kosten das Geschäft belasten. Die Aktie fällt um 1,7 Prozent. Alcoa gewinnen 5,8 Prozent. Der Aluminiumproduzent berichtete höhere Gewinne und Umsätze.
Travelers hat bei einem nahezu stagnierenden Umsatz einen höheren Quartalsgewinn ausgewiesen, was auf Gewinne aus Kapitalanlagen zurückzuführen ist. Die Analysten von JP Morgan sprechen aber von einer Kostenquote, die weiter über dem ausgegeben Ziel liege. Die Aktie des Versicherungskonzerns fällt um 0,3 Prozent.
Exxonmobil verbessern sich um 0,6 Prozent. Höhere Raffineriemargen haben die Gewinne im dritten Quartal angetrieben.
Eli Lilly zeigen sich 0,9 Prozent höher. Das Abnehmmedikament Foundayo des Unternehmens steht vor der EU-Zulassung.
INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
DJIA 52.494,70 +0,6 +317,01 52.177,69
S&P-500 7.749,36 +0,1 +5,30 7.744,06
NASDAQ Comp 26.588,97 -0,5 -124,06 26.713,03
NASDAQ 100 29.741,69 -0,6 -193,91 29.935,60
US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,75 +0,00 4,78 4,73
5 Jahre 4,92 +0,02 4,94 4,88
10 Jahre 5,11 +0,03 5,13 5,07
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:50
EUR/USD 1,1248 +0,3 0,0030 1,1218 1,1205
EUR/JPY 177,66 +0,2 0,4300 177,23 177,2000
EUR/CHF 0,9263 -0,1 -0,0011 0,9274 0,9294
EUR/GBP 0,8427 -0,3 -0,0022 0,8449 0,8453
USD/JPY 157,94 -0,0 -0,0400 157,98 158,1500
GBP/USD 1,3345 +0,5 0,0072 1,3273 1,3251
USD/CNY 6,6861 -0,1 -0,0048 6,6909 6,6909
USD/CNH 6,6849 -0,1 -0,0045 6,6894 6,6902
AUS/USD 0,6952 +0,5 0,0033 0,6919 0,6915
Bitcoin/USD 81.924,43 -0,1 -75,27 81.999,70 82.400,11
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 98,07 +0,1 0,10 97,97
Brent/ICE 105,96 +0,0 0,04 105,92
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.174,08 +0,1 3,83 4.170,25
Silber 57,58 +0,3 0,14 57,44
Platin 1.643,95 +1,1 18,24 1.625,71
(Angaben ohne Gewähr)
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 16, 2026 09:53 ET (13:53 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
16.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
16.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
|
16.10.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
16.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Alcoa Corp
|36,83
|2,48%
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|470,45
|-5,95%
|CoreWeave
|54,26
|-12,55%
|Eli Lilly
|1 118,20
|0,07%
|ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
|159,08
|2,20%
|J.B. Hunt Transportation Services Inc.
|203,10
|-3,19%
|Marvell Technology
|203,05
|-5,49%
|Netflix Inc.
|62,68
|-3,14%
|NVIDIA Corp.
|191,02
|-1,43%
|Tesla
|316,10
|-2,36%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|345,50
|1,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.