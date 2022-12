MÄRKTE USA/Anleger nehmen nach Erholungsbewegung Gewinne mit

NEW YORK (Dow Jones)--Gewinnmitnahmen prägen zum Start in den Donnerstagshandel das Geschehen an den US-Börsen. Der Dow-Jones-Index fällt um 0,9 Prozent. Der S&P-500 gibt um 1,2 Prozent nach, der Nasdaq-Composite verliert 1,6 Prozent.

Am Mittwoch hatten überraschend gute Geschäftszahlen von Nike und Fedex in Verbindung mit einem beeindruckend starken Verbrauchervertrauen die Kurse kräftig nach oben getrieben. Mit dem nahenden Weihnachtswochenende und dem Jahreswechsel dünnen die Umsätze allerdings mehr und mehr aus, was zu übertrieben kräftigen Kursausschlägen führt, wie Marktteilnehmer zu bedenken geben.

Unter den Konjunkturdaten des Tages dürften vor allem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche interessant sein, die weniger stark stiegen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt des dritten Quartals wurde in dritter Lesung überraschend nach oben revidiert. Etwas später folgt der Index der Frühindikatoren aus dem November.

Schwache Zahlen und Sparkurs belasten Micron

Auf Unternehmensseite hat Micron (-3,2%) enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt. Der Chiphersteller ist aufgrund einer nachlassenden Nachfrage in seinem ersten Geschäftsquartal in die roten Zahlen gerutscht. Als Reaktion darauf wird das Unternehmen seine Investitionen kürzen und 10 Prozent der Belegschaft abbauen.

Überraschend gut sind dagegen die Zahlen des Möbelherstellers Millerknoll (+0,3%) ausgefallen. Allerdings warnte das Unternehmen vor schwächeren Umsätzen im laufenden Quartal.

Tyson Foods sinken um 0,6 Prozent. Dem Fleischverarbeiter droht die massive Abwanderung von Mitarbeitern, die den geplanten Umzug zweier Büros nicht mitmachen wollen - und dies zu einer Zeit, in der die Arbeitslosigkeit in den USA gering ist und viele Unternehmen vergeblich nach qualifizierten Bewerbern suchen.

Nach Bekanntgabe einer Kapitalerhöhung brechen AMC Entertainment um rund 18 Prozent ein. Der Kinobetreiber plant überdies einen "Reverse Split": Zehn Aktien sollen zu einer zusammengelegt werden.

Ölpreis profitiert weiter von niedrigeren Rohölvorräten

Am Ölmarkt geht es mit den Preisen weiter nach oben. Hier stützt erneut der am Mittwoch vermeldete Rückgang der US-Rohölbestände, wie Marktteilnehmer berichten.

Die Renditen der US-Anleihen ziehen nach ihrem leichten Rückgang am Vortag nun wieder an. In ihrem Gefolge erholt sich der Dollar. Der Dollar-Index steigt um 0,2 Prozent.

Die steigenden Renditen und der festere Dollar belasten den Goldpreis.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.069,51 -0,9% -306,97 -9,0%

S&P-500 3.833,07 -1,2% -45,37 -19,6%

Nasdaq-Comp. 10.542,73 -1,6% -166,64 -32,6%

Nasdaq-100 11.047,27 -1,7% -188,61 -32,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,26 +3,8 4,22 353,1

5 Jahre 3,80 +3,1 3,77 254,1

7 Jahre 3,78 +2,6 3,76 234,4

10 Jahre 3,69 +1,7 3,67 217,8

30 Jahre 3,75 +3,2 3,72 185,3

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:04 Mi, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0591 -0,1% 1,0649 1,0611 -6,9%

EUR/JPY 140,54 +0,1% 140,37 140,19 +7,4%

EUR/CHF 0,9854 +0,3% 0,9829 1,0793 -5,0%

EUR/GBP 0,8828 +0,6% 0,8787 0,8775 +5,1%

USD/JPY 132,69 +0,2% 131,88 132,11 +15,3%

GBP/USD 1,1998 -0,7% 1,2113 1,2092 -11,3%

USD/CNH (Offshore) 6,9978 +0,2% 6,9828 6,9920 +10,1%

Bitcoin

BTC/USD 16.673,27 -0,6% 16.795,75 16.834,92 -63,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,72 78,29 +0,5% +0,43 +14,5%

Brent/ICE 82,96 82,20 +0,9% +0,76 +14,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 93,79 97,75 -4,1% -3,96 +62,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.800,11 1.814,13 -0,8% -14,02 -1,6%

Silber (Spot) 23,50 24,03 -2,2% -0,52 +0,8%

Platin (Spot) 982,50 1.002,95 -2,0% -20,45 +1,2%

Kupfer-Future 3,77 3,81 -0,9% -0,04 -14,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

