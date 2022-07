MÄRKTE USA/Anleger vor Fed-Protokoll im Wartemodus - Ölpreise fallen weiter

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Das Warten auf das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung um 20.00 Uhr MESZ scheint die Akteure an der Wall Street in eine Kaufstarre zu versetzen. Tat sich seit Handelsbeginn am Mittwoch bei den Indizes zunächst wenig, nachdem es am Vortag noch äußerst turbulent zugegangen war mit einem sehr schwachen Start und einer folgenden Erholungsrally, scheinen seitdem die Verkäufe wieder zuzunehmen. Besser als erwartet ausgefallene US-Einkaufsmanagerindizes sorgten zwischenzeitlich allenfalls für Miniaufschläge.

Zur Mittagszeit in New York büßt der Dow-Jones-Index 0,4 Prozent auf 30.856 Punkte ein. Für den S&P-500 geht es um 0,3 Prozent nach unten, die Nasdaq-Indizes geben in ähnlicher Größenordnung nach. Am Anleihemarkt herrschte zunächst relative Ruhe nach dem jüngsten deutlichen Rückgang der Renditen. Inzwischen steigen diese aber deutlich. Weiter liegt die Zehnjahresrendite unter der Zweijahresrendite, was als Zeichen einer drohenden Rezession gilt. Börsianer sprechen dann von einer inversen Zinskurve.

Vom Fed-Protokoll erhofft sich der Markt Hinweise über das weitere Tempo bei den Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation, denn weiter ist die Sorge vor einer Rezession als Folge der bereits vorgenommenen sehr forschen Zinsschritte weit verbreitet; zumal die globale Konjunktur wegen der Lieferkettenprobleme und einer drohenden Energiekrise im Zuge des Ukraine-Krieges ohnehin schon stark angeschlagen ist.

Die Hoffnung sei, dass die Zentralbanken eine zunächst etwas moderatere Haltung einnähmen, um abzuschätzen, wie die bisherigen Schritte wirkten, auch auf die Unternehmensergebnisse, sagt Francisco Sandrini, Leiter der Multi-Asset-Strategien bei Amundi an.

Ölpreise weiter unter Druck...

Mit Blick auf die Inflation erhält die Fed zumindest weiter Unterstützung vom Dollar und den Ölpreisen. Nach den massiven Vortagesabgaben, ausgelöst durch Konjunktursorgen, fallen die Ölpreise schon wieder deutlich um bis 3 Prozent. Das nimmt Druck von der Inflation. "Der Markt wartet auf Daten über die Autonutzung über den 4. Juli, zumal jüngste Berichte klar eine Verlangsamung der Sprit-Nachfrage zeigen. Das dürfte zum Teil wahrscheinlich an den höheren Preisen liegen", kommentiert Marktkenner Robbie Fraser von Schneider Electric.

Der Dollar nähert sich immer mehr der Parität zum Euro, der Dollar-Index gewinnt 0,6 Prozent und der Euro gibt um knapp 1 Prozent nach auf 1,0166 Dollar. Mit dem festen Dollar verbilligen sich die Importe der USA, was dämpfend auf die Inflationsrate wirkt.

Die Societe Generale hält den Euro in diesem Sommer praktisch für nicht kaufbar. Die Analysten verweisen auf die Sorgen um die europäische Energieversorgung und den Plan der EZB, die Risiken der Fragmentierung des Anleihemarktes anzugehen. Beides könnte mutmaßlichg kräftigeren Zinserhöhungen im Weg stehen, wohingegen in den USA der Zinszug längst Hochgeschwindigkeit aufgenommen hat.

Weiter abwärts geht es mit dem Gold , diesmal um 1,6 Prozent. Hier drückt der feste Dollar wie auch die Aussicht auf attraktivere Zinsen am Anleihemarkt.

... Ölwerte ebenso

Am Aktienmarkt liegen erneut Papiere aus dem Energiesektor mit den schwachen Ölpreisen am Ende, der Subindex verliert 3,5 Prozent. Auf der Gewinnerseite stehen Aktien weniger zyklischer Branchen wie Haushaltskonsumgüter, Pharma und Nahrungsmittel.

Die Amazon-Aktie fällt um 0,4 Prozent. Angebote des Essenslieferdienstes Grubhub werden in den USA künftig Teil des Prime-Pakets von Amazon sein. Amazon hat dazu mit der Grubhub-Mutter Just Eat Takeaway einen Deal abgeschlossen, mit der Option auf eine niedrige Beteiligung an Grubhub. Just Eat machten darauf in Amsterdam einen Satz um 15 Prozent.

Die Microsoft-Aktie (+0,5%) leidet nicht darunter, dass die geplante Übernahme des Videospiele-Herstellers Activision (-0,2%) von der britischen Wettbewerbsaufsicht wegen des Verdachts der Wettbewerbsgefährdung geprüft wird.

Altria verlieren 0,8 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat eine Verbannung von bestimmten Produkten des E-Zigarettenherstellers Juul temporär ausgesetzt. Altria hatte Ende 2018 rund 12,8 Milliarden Dollar in Juul investiert.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 30.852,24 -0,4% -115,58 -15,1%

S&P-500 3.816,94 -0,4% -14,45 -19,9%

Nasdaq-Comp. 11.274,08 -0,4% -48,16 -27,9%

Nasdaq-100 11.754,99 -0,2% -24,92 -28,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,86 +3,6 2,82 213,1

5 Jahre 2,90 +7,7 2,82 163,9

7 Jahre 2,94 +8,1 2,86 150,2

10 Jahre 2,88 +7,9 2,80 137,3

30 Jahre 3,11 +7,0 3,04 121,0

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:01 Uhr Di, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,0169 -0,9% 1,0251 1,0240 -10,6%

EUR/JPY 138,06 -1,0% 138,56 139,32 +5,5%

EUR/CHF 0,9882 -0,6% 0,9922 0,9937 -4,8%

EUR/GBP 0,8547 -0,5% 0,8594 0,8595 +1,7%

USD/JPY 135,76 -0,1% 135,21 135,97 +17,9%

GBP/USD 1,1899 -0,5% 1,1931 1,1913 -12,1%

USD/CNH (Offshore) 6,7145 +0,0% 6,7134 6,7231 +5,7%

Bitcoin

BTC/USD 20.101,30 -1,1% 20.007,00 19.421,00 -56,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 96,64 99,50 -2,9% -2,86 +33,9%

Brent/ICE 100,15 102,77 -2,5% -2,62 +33,7%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 174,10 163,64 +5,5% 9,03 +37,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.738,26 1.764,87 -1,5% -26,62 -5,0%

Silber (Spot) 19,15 19,22 -0,3% -0,07 -17,8%

Platin (Spot) 850,12 868,85 -2,2% -18,73 -12,4%

Kupfer-Future 3,39 3,43 -1,2% -0,04 -23,8%

YTD zu Vortagsschluss

===

